Quién es Jimena Longoria, ex conductora de Venga la Alegría que se une a Las Estrellas Bailan en Hoy junto con su esposo.

La nueva temporada de Las Estrellas Bailen en Hoy está cada vez más cerca, y poco a poco se han ido revelando a los famosos que llegarán a la pista para enfrentar nuevos retos.

Las primera confirmadas fueron Marcelia Figueroa, hija de Joan Sebastian, y la actriz Michelle González, y durante la mañana de este viernes 26 de septiembre, se reveló a la primera pareja de la competencia.

Tania Rincón y Andrea Escalona dieron a conocer que Jimena Longoria, ex conductora de Venga la Alegría, formará parte del reality, pero no llegará sola, pues su esposo, Gualy Cárdenas, será su pareja de baile.

La conductora participará en LEBEH IG: @programahoy

Ante la noticia, la presentadora dijo sentirse tranquila de compartir el proyecto con su esposo: “Es una persona que ya me conoce, que voy a estar en paz si me equivoco y pues me tiene mucha paciencia”.

Las reacciones por parte de los seguidores del matutino de Televisa no se hicieron esperar, hasta ahora, algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales son: “Vaya sorpresa. No sé si bailen pero va a estar divertido”, “Ahora si con más ganas veré Las Estrellas Bailan en Hoy”, entre otros.

Quién es Jimena Longoria, ex conductora de Venga la Alegría que se une a Televisa

Originaria de Monterrey, Nuevo León, Jimena Longoria Peña demostró interés por el mundo de los medios al estudiar la licenciatura en Ciencias de la Información y Comunicación en la Universidad de Monterrey.

Sus primeros acercamientos en el medio fueron como reportera en la sección de sociales del periódico El Norte, donde tuvo la oportunidad de entrevistar a diversas figuras públicas. Posteriormente, trabajó en el ámbito de relaciones públicas en la agencia Press Danna.

Jimena Longoria llega a Las Estrellas Bailan en Hoy. (Foto: Instagram/@jimenalongoria)

Sin embargo, su salto a la fama llegó con su participación en el reality Big Brother, experiencia que le abrió puertas a otros programas como “Inseparables: Amor al Límite” y “MasterChef Celebrity”.

Además de su presencia en la pantalla chica, se ha desarrollado como creadora digital. En redes sociales ha construido una amplia comunidad, con quienes comparte aspectos importantes de su vida personal y profesional, como el nacimiento de sus hijos y su salida de Venga la Alegría.

Ahora, enfrentará un nuevo reto de la mano de su esposo, Gualy Cardenas, conocido por su participación en “Guerreros 2020″, donde tuvo la oportunidad de coincidir con Magda Rodríguez.

(IG: @programahoy)

Será a partir del próximo 13 de octubre cuando los televidentes disfruten de la participación de los famosos en Las Estrellas Bailan en Hoy.