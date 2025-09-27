Murió Fernando Díaz, bajista de Los Amantes de Lola, emblemática banda de rock mexicano

Fallece Fernando Díaz, bajista y fundador de 'Los Amantes de Lola'. Foto: Facebook de 'Los Amantes de Lola'

El músico Fernando Díaz ha fallecido, según confirmaron las redes sociales de la emblemática banda en la que fue bajista y compositor: Los Amantes de Lola.

La noticia generó sorpresa entre los fans del rock mexicano, quienes reconoce la figura de Fernando Díaz y de la banda a la que perteneció como una pieza esencial en la historia del género desde finales de los años ochenta.

El mensaje, escrito en los redes sociales de la banda intérprete de los clásicos Beber de tu sangre y María Rosario, reza: "

“No hay palabras para describir el vacío que dejas, pues a pesar de la distancia, siempre fuimos y seremos familia. Vuela alto y vuela lejos, pues tu recuerdo y tu música se quedan sonando en nuestras almas, hasta que nos volvamos a encontrar… Hasta luego querido Fer”.

Cabe mencionar, que Fernando Díaz fue uno de los fundadores de la agrupación, junto a Roberto Casas Torres “Kazz”, Gabriel R. Siqueiros “Gasú”, José Antonio Maafs “Pepe” y Miguel Ángel Díaz “Miguel Ska”; sin embargo, terminó por separarse de la banda años después.

¿Por qué se separaró Fernando Díaz de ‘Los Amantes de Lola’?

Agrupación actual de 'Los Amantes de Lola'. Foto: Facebook de 'Los Amantes de Lola'

“La banda tuvo un rompimiento por dentro por falta de vacaciones, eran los mismos cinco cab... cinco años. Es como un matrimonio que no sale de un cuarto, te puedes volver loco. Se empezó a romper la banda, hubo factores para no mantenerla unida, y vino un rompimiento, como cuando te peleas con la novia”, explicó Gasú en entrevista con Javier Paniagua.

Hasta ahora, la familia y los compañeros de banda no han revelado las causas del fallecimiento. El adiós a Fernando Díaz deja un notorio vacío entre músicos, seguidores y colegas dentro de la comunidad artística del país, quienes han recordado su trayectoria y la influencia que generó en quienes compartieron escenario con él.

Como señal de luto, la banda cambió algunas de sus fotos en redes sociales por un foto de fondo negro. En el comunicado se pueden leer diversas expresiones de luto, pero una destaca de los demás:

“Que lamentable noticia, los amantes ensayaban cerca de mi casa, Kass era mi vecino, después por mi trabajo conocí a Gasu y a Fernando. A Fernando lo veía en las calles de San José insurgentes, caminando y jugando con su perro y la última vez que lo ví fue en plaza Manacar, hace algunos meses, pero en silla de ruedas, andaba solo, qué tristeza”.