México

Mexicana denuncia acoso en el aeropuerto de Múnich, Alemania

La joven llamada Luciana Carolina Gutiérrez Reyna relató en redes sociales que teme por su seguridad antes de regresar a México

Por Jesús F. Beltrán

Guardar
La connacional teme perder su
La connacional teme perder su pasaporte o ser víctima de desaparición antes de abordar su vuelo a CDMX. (Captura de pantalla)

La mexicana Luciana Carolina Gutiérrez Reyna utilizó sus redes sociales para denunciar una delicada situación que enfrenta en el aeropuerto de Múnich, Alemania, donde aseguró temer por su seguridad previo a abordar un vuelo programado este domingo 28 de septiembre con destino a la Ciudad de México.

De acuerdo con su testimonio, Gutiérrez afirmó que fue víctima de acoso durante un vuelo anterior y que, al acudir con la policía local para solicitar resguardo, se le negó la protección hasta antes de que despegue su próximo viaje. Esta negativa incrementó su estado de vulnerabilidad.

En un video transmitido en vivo, la mexicana declaró: “Estoy muy nerviosa, hay personas siguiéndome, no sé qué está pasando”. Relató que no puede comunicarse por teléfono debido a que su compañía le impide realizar llamadas de emergencia, por lo que recurrió a las redes sociales como único canal para pedir ayuda.

La connacional teme perder su
La connacional teme perder su pasaporte o ser víctima de desaparición antes de abordar su vuelo a CDMX. (Captura de pantalla)

La mujer expresó además su temor a ser víctima de desaparición o a que le retiren su pasaporte, lo que impediría su regreso a México. “Solo anhelo estar a salvo en mi país de origen”, manifestó con insistencia mientras buscaba permanecer en lugares concurridos dentro del aeropuerto.

Para intentar resguardarse, Luciana se dirigió a un restaurante en la terminal aérea, desde donde reiteró su llamado a la Embajada de México en Alemania y a las autoridades consulares para que le brinden protección inmediata. La joven, quien viaja sola, destacó la urgencia de recibir apoyo ante la falta de acompañantes o conocidos que pudieran asistirla.

Usuarios en redes viralizaron su
Usuarios en redes viralizaron su caso exigiendo apoyo consular inmediato para garantizar su integridad. (Captura de pantalla)

“La compañía telefónica no me deja llamar al 112 ni a servicios de emergencia, solo puedo transmitir en vivo y pedir ayuda por aquí”, explicó en uno de sus mensajes, mostrando evidente nerviosismo por la posibilidad de que su situación se complique antes del abordaje.

El caso ha despertado preocupación entre usuarios de internet, quienes han compartido el video original para visibilizar su situación y exigir que se le otorgue asistencia diplomática de manera urgente. Decenas de internautas han pedido que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México intervenga para garantizar que Luciana pueda regresar a salvo a territorio nacional.

Hasta el momento, no se ha informado si las autoridades mexicanas han respondido a su llamado ni si se ha brindado algún tipo de apoyo en el aeropuerto de Múnich. Sin embargo, la mexicana reiteró su temor de pasar la noche sin resguardo previo al vuelo del domingo.

Temas Relacionados

mexicanaAeropuerto de MúnichAlemaniaacosoLuciana Carolina Gutiérrez Reynaviralmexico-virales

Más Noticias

Nacimientos en México continúan a la baja: estos son los estados con mayor y menor tasa de natalidad, según el INEGI

El INEGI indicó que del total de los nacimientos registrados en 2024, 49.4 % fueron mujeres y 50.6 % hombres

Nacimientos en México continúan a

Sofía Castro sufre aparatosa caída en zafarrancho con la prensa; Angélica Rivera defiende a su hija

Las actrices intentaron esquivar a los reporteros en el aeropuerto, pero no lo consiguieron

Sofía Castro sufre aparatosa caída

“Grabando en la Oficina”: la plataforma que cambia juntas por música en vivo

El proyecto transforma reuniones aburridas en sesiones íntimas con artistas nacionales

“Grabando en la Oficina”: la

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 27 de septiembre: Abelito recibe barbacoa por su cumpleaños

Sigue minuto a minuto la transmisión en vivo 24/7 de Vix

La Casa de los Famosos

Detienen a seis presuntos extorsionadores del Sindicato 25 de Marzo en Ecatepec

Los detenidos enfrentan cargos por extorsión y asociación delictuosa; su líder, Guillermo Fragoso, continúa prófugo

Detienen a seis presuntos extorsionadores
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina del Pilar ordena investigar

Marina del Pilar ordena investigar a funcionario estatal por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa

Cae “La Güera”, presunta líder regional de “La Chokiza”, junto con cómplice colombiano en el Edomex | Video

Reportan retiro de visa al diputado Mario López, “La Borrega”, tras ser detenido por el CBP de EEUU en Texas

Fiscales de EEUU piden aplazar audiencia de Vicente Carrillo Fuentes “El Viceroy”

“Misión Cortafuegos” y 125 carpetas por tráfico de armas: SRE instala grupo de seguridad entre México y EEUU

ENTRETENIMIENTO

Sofía Castro sufre aparatosa caída

Sofía Castro sufre aparatosa caída en zafarrancho con la prensa; Angélica Rivera defiende a su hija

“Grabando en la Oficina”: la plataforma que cambia juntas por música en vivo

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 27 de septiembre?

Sandra Echeverría arremete contra Karla Souza por no desmentir rumores de infidelidad en crisis matrimonial con Lozanne

Quién es Paty Díaz, actriz de Televisa que denunció a Alexis Ayala por presunta violencia y amenazas

DEPORTES

La Última Caída de Fuerza

La Última Caída de Fuerza Guerrera: cartelera completa del evento histórico en la Arena CDMX

Kemalito se convierte en campeón mundial de Mini Estrellas del CMLL usando la llave de Místico: “Es un tributo a mi padrino”

CMLL Noche de Campeones 2025: resultados completos desde la Arena México

¿Fin de una era? Canelo Álvarez cae al décimo lugar en el ranking mundial

Puebla vs Chivas: reportero ayuda a trabajadores de limpia a sacar el agua de lluvia del Estadio Cuauhtémoc