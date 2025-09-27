Mexicana denuncia acoso en el aeropuerto de Múnich, Alemania

La connacional teme perder su pasaporte o ser víctima de desaparición antes de abordar su vuelo a CDMX. (Captura de pantalla)

La mexicana Luciana Carolina Gutiérrez Reyna utilizó sus redes sociales para denunciar una delicada situación que enfrenta en el aeropuerto de Múnich, Alemania, donde aseguró temer por su seguridad previo a abordar un vuelo programado este domingo 28 de septiembre con destino a la Ciudad de México.

De acuerdo con su testimonio, Gutiérrez afirmó que fue víctima de acoso durante un vuelo anterior y que, al acudir con la policía local para solicitar resguardo, se le negó la protección hasta antes de que despegue su próximo viaje. Esta negativa incrementó su estado de vulnerabilidad.

En un video transmitido en vivo, la mexicana declaró: “Estoy muy nerviosa, hay personas siguiéndome, no sé qué está pasando”. Relató que no puede comunicarse por teléfono debido a que su compañía le impide realizar llamadas de emergencia, por lo que recurrió a las redes sociales como único canal para pedir ayuda.

La connacional teme perder su pasaporte o ser víctima de desaparición antes de abordar su vuelo a CDMX. (Captura de pantalla)

La mujer expresó además su temor a ser víctima de desaparición o a que le retiren su pasaporte, lo que impediría su regreso a México. “Solo anhelo estar a salvo en mi país de origen”, manifestó con insistencia mientras buscaba permanecer en lugares concurridos dentro del aeropuerto.

Para intentar resguardarse, Luciana se dirigió a un restaurante en la terminal aérea, desde donde reiteró su llamado a la Embajada de México en Alemania y a las autoridades consulares para que le brinden protección inmediata. La joven, quien viaja sola, destacó la urgencia de recibir apoyo ante la falta de acompañantes o conocidos que pudieran asistirla.

Usuarios en redes viralizaron su caso exigiendo apoyo consular inmediato para garantizar su integridad. (Captura de pantalla)

“La compañía telefónica no me deja llamar al 112 ni a servicios de emergencia, solo puedo transmitir en vivo y pedir ayuda por aquí”, explicó en uno de sus mensajes, mostrando evidente nerviosismo por la posibilidad de que su situación se complique antes del abordaje.

El caso ha despertado preocupación entre usuarios de internet, quienes han compartido el video original para visibilizar su situación y exigir que se le otorgue asistencia diplomática de manera urgente. Decenas de internautas han pedido que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México intervenga para garantizar que Luciana pueda regresar a salvo a territorio nacional.

Hasta el momento, no se ha informado si las autoridades mexicanas han respondido a su llamado ni si se ha brindado algún tipo de apoyo en el aeropuerto de Múnich. Sin embargo, la mexicana reiteró su temor de pasar la noche sin resguardo previo al vuelo del domingo.