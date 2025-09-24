México

Detienen a ‘Lady Tuza’ tras forcejeo con policía en estación del Tuzobús | Video

El episodio en la estación Juan C. Doria involucró a una mujer, su hijo menor y una oficial, generando conmoción entre los usuarios y en redes sociales

Por Mariana Campos

Usuarios en redes sociales se mostraron preocupados por el estado emocional del menor que acompañaba a la mujer. (Captura de pantalla)

Momentos de tensión se vivieron en la estación Juan C. Doria del Tuzobús, en Pachuca, Hidalgo, cuando una mujer, apodada en redes sociales como ‘Lady Tuza’, se negó a pagar el pasaje e intentó ingresar al sistema de transporte junto a su hijo sin abonar la tarifa correspondiente.

El incidente, ocurrido el lunes 22 de septiembre alrededor de las 13:17 horas, derivó en una confrontación física y verbal con una oficial de la Policía Industrial Bancaria de Hidalgo (PIBEH), lo que culminó con la detención de la mujer debido a la violencia con la que respondió al llamado de atención de la autoridad en las instalaciones del transporte público.

Según los reportes, apoyados por los videos difundidos en plataformas digitales por parte de otros usuarios, la mujer cruzó el torniquete por debajo acompañada de su hijo, omitiendo el pago del servicio. Ante esta situación, la oficial de la PIBEH le solicitó que regularizara su ingreso, pero la petición fue rechazada. La negativa escaló a una agresión física y verbal por parte de la usuaria, quien golpeó a la policía con su bolsa acompañando la agresión con insultos. La oficial respondió al intento de agresión, lo que desencadenó un forcejeo que se prolongó durante casi un minuto en donde, además se puede ver a un menor en medio del conflicto.

Durante el altercado, otros usuarios del Tuzobús se acercaron para intentar comprender la situación y separar a las involucradas. En ese momento, la policía señaló que la mujer había intentado golpearla primero. A pesar de los esfuerzos de los presentes por calmar los ánimos, las agresiones continuaron hasta la llegada del siguiente vehículo del sistema de transporte.

En medio de la disputa, el hijo menor de la mujer se mostró visiblemente afectado. El niño, entre lágrimas, pidió a los presentes que dejaran en paz a su madre, en un intento por defenderla y detener la confrontación.

Usuarios del transporte público hidalguense captaron el momento del enfrentamiento Crédito: Twitter @elincorrectosoy

Detienen a pasajera conflictiva

La intervención de otros dos elementos de seguridad fue necesaria para controlar la situación. Finalmente, la policía impidió que la mujer accediera al Tuzobús y procedió a su detención, trasladándola a las oficinas correspondientes conforme al protocolo establecido para estos casos.

Hasta el momento, no existe información oficial sobre la situación legal de la mujer apodada ‘Lady Tuza’ ni sobre posibles sanciones derivadas de la pelea con la autoridad en la estación del Tuzobús.

¿Qué castigo podría tener ‘Lady Tuza’?

La sanción para una persona que agrede físicamente a una oficial de la Policía Industrial Bancaria de Hidalgo (PIBEH) dependerá de varios factores, entre ellos la legislación aplicable en el estado de Hidalgo y la gravedad de la agresión.

En México, el Código Penal Federal y los códigos penales estatales contemplan el delito de ataques o agresiones contra servidores públicos, entre los cuales se incluyen los policías estatales y municipales. En el caso específico de Hidalgo, el Código Penal del Estado establece lo siguiente:

  • Delito de lesiones: Si la agresión causa lesiones, la sanción dependerá de la gravedad (lesiones simples, que tardan menos de 15 días en sanar, lesiones que ponen en peligro la vida, o que dejan consecuencias permanentes).
  • Delito de ultrajes o ataques a la autoridad: Agredir físicamente a un policía puede considerarse como ultraje a la autoridad, lo cual se castiga con penas de prisión, cuya duración varía de acuerdo con la entidad y la gravedad de la conducta.
  • Agravante por tratarse de un servidor público en funciones: La ley suele establecer agravantes si la víctima es un servidor público en el ejercicio de sus funciones, incrementando la pena impuesta.

Por ejemplo, en el Código Penal para el Estado de Hidalgo, el artículo 165 indica que el delito de lesiones a un servidor público, cuando este se encuentra en ejercicio de sus funciones, puede aumentar la pena hasta en una mitad. Las penas generales por lesiones varían desde seis meses hasta 8 años de prisión, dependiendo del daño causado.

