México

Alistan operativo y binomios caninos para el concierto de Zoé en CDMX

El dispositivo incluirá sobrevuelos preventivos ejecutados por un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar
Estadio GNP. Foto: Estadio GNP
Estadio GNP. Foto: Estadio GNP

La banda mexicana Zoé regresa a los escenarios para festejar el aniversario de uno de sus álbumes más emblemáticos “ Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea” con dos conciertos este fin de semana en el Estadio GNP, ante la gran cantidad de asistentes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México preparó un operativo con mil 855 elementos.

Crédito: X/@SSC_CDMX
Crédito: X/@SSC_CDMX

De acuerdo con la información oficial, mil 161 uniformados estarán asignados a labores de vigilancia, apoyados por 43 vehículos oficiales, ocho motocicletas, nueve grúas y un autobús. El dispositivo incluirá sobrevuelos preventivos ejecutados por un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores, que permanecerá en el área hasta el término de cada jornada musical. La cobertura integral busca prevenir incidentes y facilitar la atención oportuna en caso de emergencias, reportó Infobae tras consultar con fuentes de la SSC.

En el despliegue, la Policía Bancaria e Industrial (PBI) asumirá la tarea de resguardar los accesos destinados al público, entre los que se incluyen las áreas denominadas “Tubular Norte”, “Tubular Sur”, las gradas e interiores del recinto. Para esta labor, la PBI asignará 694 elementos, quienes contarán con la colaboración de binomios caninos especialistas en detección de narcóticos y explosivos. Entre los canes destacados se encuentran Layla, Yaki, Kratos, Randy y Zeus. “Los accesos públicos y zonas comunes contarán con presencia especializada para detectar cualquier riesgo”, informó el organismo de seguridad.

En lo referente al control vial, los agentes de la Subsecretaría de Control de Tránsito establecerán cortes a la circulación sobre las vialidades aledañas al estadio para resguardar la movilidad tanto de peatones como de automovilistas. Al mismo tiempo, ofrecerán rutas alternativas a conductores que transiten por la zona durante el evento. La medida tiene como objetivo “garantizar la fluidez vehicular y evitar aglomeraciones”, según destacó la autoridad consultada por Infobae.

Uno de los objetivos adicionales del operativo será combatir la reventa de boletos, motivo por el cual las autoridades realizarán recorridos constantes en accesos y alrededores del Estadio GNP. Para consultas relacionadas con alternativas viales, auxilio o información general sobre el evento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana habilitó los canales oficiales de redes sociales: @SSCCDMX, @OVIALCDMX y @UCSGCDMX.

Este operativo también se extenderá a las demás fechas previstas, a realizarse los días 1° y 2 de octubre. El concierto resulta importante para los fanáticos tras el anuncio de que la banda se alejaría de los escenarios durante la pasada edición del Vive Latino, motivo por el cual han tenido gran demanda.

Temas Relacionados

ZoéCDMXSSCSSC CDMXEstadio GNPseguridadmexico-noticias

Más Noticias

León se queda sin entrenador, Eduardo Berizzo renunció al cargo

El estratega argentino dejó su puesto tras una racha negativa en el Apertura 2025, la directiva ya busca sustituto

León se queda sin entrenador,

Detención del padre de Julión Álvarez hace recordar la vez que fue acusado de presuntos vínculos con el CJNG

El cantante del regional mexicano no se ha pronunciado al respecto hasta el momento

Detención del padre de Julión

Secretaría de Defensa despliega operativo en Baja California, Chihuahua y Guanajuato

El despliegue pretende contribuir de manera coordinada en la preservación del orden, con acciones que beneficien a la población local

Secretaría de Defensa despliega operativo

Hija del beisbolista Óscar Rivera revela cómo fue el momento en que su padre asesinó a su familia: “Era muy explosivo”

El reciente testimonio de Pamela Rivera aporta detalles sobre el deterioro de la salud mental de su padre

Hija del beisbolista Óscar Rivera

Ellas son las famosas mexicanas más populares en OnlyFans y cuánto cobran

Personalidades de redes sociales y televisión se han ido sumando a la página azul en los últimos años

Ellas son las famosas mexicanas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detención del padre de Julión

Detención del padre de Julión Álvarez hace recordar la vez que fue acusado de presuntos vínculos con el CJNG

Mario López niega detención de la CBP en EEUU, no aclara retiro de visa

Enfrentamiento entre civiles armados y policías en Culiacán, Sinaloa, deja un agente muerto y un agresor detenido

Reportan retiro de visa al diputado Mario López, “La Borrega”, tras ser detenido por el CBP de EEUU en Texas

Sujetos armados tirotean convoy de la policía municipal en Bacurimí, Sinaloa: reportan dos lesionados | Video

ENTRETENIMIENTO

Ellas son las famosas mexicanas

Ellas son las famosas mexicanas más populares en OnlyFans y cuánto cobran

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: los habitantes realizan las compras para su última semana la tarde de hoy 27 de septiembre

Sofía Castro sufre aparatosa caída en zafarrancho con la prensa; Angélica Rivera defiende a su hija

“Grabando en la Oficina”: la plataforma que cambia juntas por música en vivo

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 27 de septiembre?

DEPORTES

León se queda sin entrenador,

León se queda sin entrenador, Eduardo Berizzo renunció al cargo

Hija del beisbolista Óscar Rivera revela cómo fue el momento en que su padre asesinó a su familia: “Era muy explosivo”

Tijuana vs Cruz Azul, IA predice el resultado del partido

La Última Caída de Fuerza Guerrera: cartelera completa del evento histórico en la Arena CDMX

Kemalito se convierte en campeón mundial de Mini Estrellas del CMLL usando la llave de Místico: “Es un tributo a mi padrino”