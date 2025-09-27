Alistan operativo y binomios caninos para el concierto de Zoé en CDMX

Estadio GNP. Foto: Estadio GNP

La banda mexicana Zoé regresa a los escenarios para festejar el aniversario de uno de sus álbumes más emblemáticos “ Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea” con dos conciertos este fin de semana en el Estadio GNP, ante la gran cantidad de asistentes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México preparó un operativo con mil 855 elementos.

Crédito: X/@SSC_CDMX

De acuerdo con la información oficial, mil 161 uniformados estarán asignados a labores de vigilancia, apoyados por 43 vehículos oficiales, ocho motocicletas, nueve grúas y un autobús. El dispositivo incluirá sobrevuelos preventivos ejecutados por un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores, que permanecerá en el área hasta el término de cada jornada musical. La cobertura integral busca prevenir incidentes y facilitar la atención oportuna en caso de emergencias, reportó Infobae tras consultar con fuentes de la SSC.

En el despliegue, la Policía Bancaria e Industrial (PBI) asumirá la tarea de resguardar los accesos destinados al público, entre los que se incluyen las áreas denominadas “Tubular Norte”, “Tubular Sur”, las gradas e interiores del recinto. Para esta labor, la PBI asignará 694 elementos, quienes contarán con la colaboración de binomios caninos especialistas en detección de narcóticos y explosivos. Entre los canes destacados se encuentran Layla, Yaki, Kratos, Randy y Zeus. “Los accesos públicos y zonas comunes contarán con presencia especializada para detectar cualquier riesgo”, informó el organismo de seguridad.

En lo referente al control vial, los agentes de la Subsecretaría de Control de Tránsito establecerán cortes a la circulación sobre las vialidades aledañas al estadio para resguardar la movilidad tanto de peatones como de automovilistas. Al mismo tiempo, ofrecerán rutas alternativas a conductores que transiten por la zona durante el evento. La medida tiene como objetivo “garantizar la fluidez vehicular y evitar aglomeraciones”, según destacó la autoridad consultada por Infobae.

Uno de los objetivos adicionales del operativo será combatir la reventa de boletos, motivo por el cual las autoridades realizarán recorridos constantes en accesos y alrededores del Estadio GNP. Para consultas relacionadas con alternativas viales, auxilio o información general sobre el evento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana habilitó los canales oficiales de redes sociales: @SSCCDMX, @OVIALCDMX y @UCSGCDMX.

Este operativo también se extenderá a las demás fechas previstas, a realizarse los días 1° y 2 de octubre. El concierto resulta importante para los fanáticos tras el anuncio de que la banda se alejaría de los escenarios durante la pasada edición del Vive Latino, motivo por el cual han tenido gran demanda.