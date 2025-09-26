Wendy Guevara reacciona al supuesto show que canceló Carlos Rivera en La Casa de los Famosos México

(IG: @soywendyguevaraoficial)

Wendy Guevara confirmó que algunas personalidades del medio artístico nacional han rechazado la invitación para entrar a cantar a La Casa de los Famosos México 2025 por miedo a la funa.

La conductora de las pre y post galas del reality habló al respecto tras el escándalo que se desató en redes sociales porque supuestamente Carlos Rivera iba a ingresar este 26 de septiembre para promocionar la nueva temporada de ¿Quién es la Máscara?.

“Hay hate de las dos partes, de los dos fandoms, y es normal, pero se intensifican muy gacho. (Carlos Rivera) iba a entrar a promocionar ¿Quién es la máscara? porque terminando La Casa de los Famosos entran ellos“, comentó la influencer en un live de YouTube.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Eso no fue todo, Wendy Guevara dio a conocer que algunos cantantes han rechazado colaborar con el programa por miedo a las críticas.

“Por eso muchas personas no han querido apoyar, venir a cantarle a los habitantes; muchos artistas dicen ‘mejor no, es que ahorita no puedo’, pero dicen que no pueden venir a cantar por esos temas”, añadió.

La influencer no reveló la identidad de los artistas que supuestamente han sido invitados a entrar al reality, pero reflexionó sobre el impacto que esta temporada ha tenido en el público: “Es demasiado tóxico el reality”.

(IG: @marieclaireoficial)

Carlos Rivera habría cancelado su entrada a La Casa de los Famosos México

En redes sociales circuló un rumor sobre la posible entrada del famoso cantante a la casa para promocionar la nueva temporada de ¿Quién es la Máscara? y, de paso, saludar a su querida amiga Dalílah Polanco.

“Se dice que sí viene porque, número uno, es la promoción de ¿Quién es la máscara? (...) número dos, animar la fiesta como ya han estado bandas y, número tres, pues él es uno de los mejores amigos de Dalílah, entonces será muy especial para ella verlo ahí“, dijo Pablo Chagra en La Mejor FM.

Horas después de que trascendió este rumor, se dio a conocer que el cantante habría cancelado su participación debido a la ola de hate que recibió en sus redes sociales.

(IG)

“Carlos Rivera no irá a La Casa de los Famosos México. Él iba a entrar para promocionar el programa ¿Quién es la mascara?, pero como muchos saben, apoya a Dalílah, la cual ha estado siendo atacada en redes sociales y a consecuencia de eso han estado atacando a Carlos Rivera", publicó la cuenta de Instagram Chamonic.

Imágenes compartidas por la misma cuenta señalaron que el equipo del cantante habría preferido evitar cualquier afectación a sus nuevos proyectos.

(Captura de pantalla)

“Dalílah ha estado siendo muy atacada en redes sociales, lo cual no favorece a Carlos Rivera, y menos a su nuevo proyecto, por lo que decidió él y su equipo que era mejor que no entrara. Dejaron a toda la producción lista”, agregó Chamonic.

Hasta ese momento, ni la producción de La Casa de los Famosos México ni Carlos Rivera se han pronunciado al respecto.