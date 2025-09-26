Las 10 canciones más escuchadas de Spotify México de esta semana

La canción se posicionó entre las favoritas de Spotify en México . Crédito: Rico o muerto music

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Spotify el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Spotify ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público mexicano.

Lo favorito de los escuchas

1. 2 + 2 (w Victor Mendivil)

La canción se posicionó entre las favoritas de Spotify en México. (Captura de pantalla)

Omar Camacho

La nueva producción de Omar Camacho se vende como pan caliente. Ya lleva 1.254.479 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 1.

2. Perlas Negras (w Gabito Ballesteros)

(Infobae México)

Natanael Cano

Esta es la canción de Natanael Cano que se ubica en la segunda posición. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 1.176.750 reproducciones.

3. Marlboro Rojo

La canción estrenó video músical el pasado 16 de junio y aumentó su popularidad en las principales listas de plataformas musicales. Crédito: FUERZA REGIDA

Fuerza Regida

«Marlboro Rojo» de Fuerza Regida se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 1.112.340 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la tercera posición.

4. TU SANCHO

Crédito: Fuerza Regida, Fb

Fuerza Regida

«TU SANCHO» de Fuerza Regida sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 4, ya que ha conseguido un total de 1.087.610 reproducciones.

5. POR SUS BESOS

. (Instagram)

Tito Double P

Un número tan favorable como 1.072.082 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Tito Double P va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el quinto lugar.

6. Chula Vente (w Fuerza Regida, Neton Vega)

Luis R Conriquez

«Chula Vente (w Fuerza Regida, Neton Vega)» de Luis R Conriquez es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 1.007.008 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la sexta posición.

7. SUIZA

Calle 24

«SUIZA», interpretado por Calle 24, ocupa el séptimo lugar de la lista, tras lograr 960.814 reproducciones.

8. ANSIEDAD

(Instagram)

Fuerza Regida

Tras haberse reproducido 855.140 veces, «ANSIEDAD» de Fuerza Regida se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 8.

9. Morena (w Peso Pluma)

(Cuartoscuro)

Neton Vega

«Morena (w Peso Pluma)» de Neton Vega pierde fuerza. Hoy solo cosecha 816.067 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el noveno puesto, lo que apunta a que va de salida.

10. Frecuencia

Los Dareyes De La Sierra

Tras acumular 815.729 reproducciones, «Frecuencia» de Los Dareyes De La Sierra se mantiene en décimo lugar.

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Reuters/Dado Ruvic)

Streaming sin narco corridos

En 2024, publicaciones en línea y redes sociales difundieron un documento atribuido a Spotify México, fechado el 10 de diciembre de dicho año, en el que se afirmaba que la plataforma había decidido retirar canciones que glorificaran actividades relacionadas con el narcotráfico, los cárteles y la violencia.

Sin embargo, el equipo de comunicación de Spotify desmintió su autenticidad, afirmando que dicho comunicado no fue emitido por la compañía.

El documento apócrifo fue ampliamente compartido en redes sociales, donde textos como “Spotify retira de su plataforma los narcocorridos, ¿estás a favor o en contra?” generaron un debate en línea, según lo informado por Reuters.

Además, vía correo electrónico, Spotify compartió un enlace a las reglas que rigen los contenidos de su plataforma, las cuales prohíben contenidos que promuevan terrorismo, extremismo violento, explotación infantil o acoso, pero no mencionan específicamente narcocorridos, narcotráfico ni cárteles.

Al respecto, una revisión realizada por Reuters al 18 de diciembre de 2024 constató que canciones relacionadas con cárteles y narcotraficantes continúan disponibles en la plataforma, asimismo, no se hallaron rastros del supuesto comunicado en las redes sociales de Spotify México o en la sección de noticias y anuncios del sitio web oficial de la plataforma.

Las canciones más escuchadas del 2024

Peso Pluma alcanzó más de 45 millones de oyentes mensuales en Spotify, consolidándose como uno de los artistas mexicanos más populares a nivel internacional. Este logro refleja no solo el auge de los corridos tumbados, sino también su capacidad para conectar con este género en todo el mundo. Según un informe reciente, el álbum ‘Éxodo’, lanzado en junio de 2024, debutó con más de 29.8 millones de reproducciones mundiales en Spotify durante sus primeras 24 horas.

Peso Pluma ha logrado un gran impacto en la música global, pues logró la séptima posición como el artista más escuchado en 2024, de acuerdo con Spotify Wrapped. Este reconocimiento destaca su popularidad no solo en Latinoamérica, sino también en otras regiones del mundo. Canciones como Dos Días, La Patrulla, Qlona y Los Cuadros se han convertido en favoritas del público.

En 2023, Peso Pluma se posicionó como el quinto artista más escuchado a nivel mundial en la plataforma, evidenciando su ascenso meteórico en el panorama musical.

El éxito de Peso Pluma no solo se limita a las cifras de streaming, sino que también refleja una tendencia más amplia en la música latina, donde los corridos tumbados han ganado una notable aceptación. Este subgénero, que combina elementos de la música regional mexicana con influencias urbanas, ha capturado la atención de una audiencia diversa, ampliando su alcance más allá de las fronteras tradicionales.