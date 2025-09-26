México

Peña Nieto admite error en el caso de la “Casa Blanca” y señala que Angélica Rivera no debió dar la cara

El expresidente reconoce en la serie “PRI: crónica del fin” que el manejo de crisis fue equivocado

Por Jorge Contreras

El expresidente Enrique Peña Nieto
El expresidente Enrique Peña Nieto reconoció error en el manejo de la crisis por la llamada Casa Blanca al exponer a su entonces esposa, Angélica Rivera (Diseño: Jovani Pérez/Infobae México)

El expresidente Enrique Peña Nieto reconoció que el manejo de la crisis por el escándalo de la llamada “Casa Blanca” fue un error y que su entonces esposa, la actriz Angélica Rivera, nunca debió haber dado la cara por él en aquel episodio que marcó parte de su administración.

“Creo que nunca debió ella haber dado la cara de un tema que correspondía al presidente de la República”, declaró Peña Nieto en la serie PRI: crónica del fin, escrita y dirigida por la periodista Denise Maerker y transmitida por la plataforma VIX.

El exmandatario explicó que, en su momento, consideró que era su esposa quien debía dar la explicación pública sobre la propiedad ubicada en Lomas de Chapultepec, señalada por un reportaje periodístico como ejemplo de conflicto de interés con contratistas del gobierno.

“La Casa Blanca fue un manejo de crisis equivocado”, admitió el expresidente, mientras en la producción se recuerdan sus declaraciones de noviembre de 2014, cuando aseguró: “Le he pedido a mi esposa que sea ella personalmente, siendo una propiedad de ella, quien aclare ante la sociedad mexicana y ante la opinión pública cómo fue que se hizo de esa propiedad”.

Rivera buscaba defender la integridad familiar

La 'Casa Blanca' fue construida
La 'Casa Blanca' fue construida por Grupo Higa, una de las empresas preferidas de Enrique Peña Nieto cuando fue gobernador en el Estado de México (Foto: Internet)

En el documental se retoman también las palabras de Rivera, quien en un video difundido en aquel entonces explicó detalladamente la adquisición de la vivienda y defendió su integridad.

“Me siento con la responsabilidad de explicar, paso a paso, todo lo relacionado con la casa que ha sido cuestionada por algunos medios de comunicación. Hoy estoy aquí para defender mi integridad, la de mis hijos y la de mi esposo”, afirmó la actriz en su mensaje, que fue ampliamente criticado por la opinión pública.

La llamada “Casa Blanca” se convirtió en uno de los episodios más polémicos del sexenio de Peña Nieto, pues representó un golpe a su credibilidad y dio pie a acusaciones de corrupción y tráfico de influencias. La estrategia de comunicación, en la que Rivera apareció como protagonista, fue vista como un intento fallido de desviar responsabilidades.

El documental incluye además un análisis del escritor Juan Villoro, quien ironiza sobre el episodio al citar a Karl Marx: “La historia ocurre primero como tragedia y luego regresa como comedia; en México pudimos ver que lo que antes había ocurrido como tragedia, ahora regresaba como telenovela”.

Con este reconocimiento, Peña Nieto acepta públicamente que la forma en que se enfrentó la crisis fue un error que dejó huella en su sexenio y en la imagen del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que tras un sexenio, terminó perdiendo la presidencia en 2018.

