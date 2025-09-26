Mujer agrede a policía de la SSC en la alcaldía Benito Juárez y la apodan “Lady patadas”

Mujer agrede a policía de la SSC en la alcaldía Benito Juárez. (Captura de pantalla)

A través de un video viralizado en redes sociales se puede ver a una mujer que agrede físicamente a un policía de la CDMX, por lo que ha sido apodada “Lady racista”, en la grabación se escucha que le dice: “¡Quítate qué, quítate qué, perro!”. Al mismo tiempo, la mujer le da una patada al elemento de seguridad.

La agresión según información oficial se suscitó en la alcaldía Benito Juárez, donde la mujer visiblemente alterada se acerca al policía, al ponerse al frente de él y con teléfono en mano, reta a que la autoridad se lo arrebate.

Al darle una segunda patada al elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), lo confronta: “Sí me pegaste hace rato... orale wey, orale wey, que llegue la unidad de género”.

La mujer le reclama en reiteradas ocasiones que minutos antes le haya querido arrebatar el teléfono, al volverle a poner el dispositivo en la cara, le reclama que el policía no le quiera dar su nombre completo.

Al estar cerca de la patrulla perteneciente al Cuadrante 09 y luego de que el elemento de seguridad camine hacia la puerta del vehículo, la mujer lo avienta, al mismo tiempo que le grita: “¡No me avientes... tu no me puedes tocar!”.

Esto dijo la SSC de la CDMX sobre la agresión hacia el policía

La SSC de la Ciudad de México dio a conocer que los hechos tuvieron lugar la mañana de este jueves 25 de septiembre de 2025, luego de que por frecuencia de radio se solicitara la presencia de una patrulla en la calle Altamira, colonia Miravalle, en la alcaldía Benito Juárez, tras recibir un reporte sobre una persona agresiva.

La mujer que agredió a un policía de la SSC CDMX fue detenida y presentada ante el Juez Cívico. (Captura de pantalla)

Al arribar al sitio, los policías contactaron a un ciudadano, quien relató que su expareja sentimental había acudido a su vivienda, intentando ingresar por la fuerza. Tras negarle el acceso, la mujer comenzó a insultar al denunciante y a golpear la puerta.

Uno de los oficiales, quien aparece en la grabación, intentó tranquilizar a la mujer, pero esto incrementó su actitud agresiva y continuó con los insultos y gritos. En el momento en que el policía solicitó apoyo adicional por radio, la mujer lo pateó.

Posteriormente, con la llegada de una segunda unidad policial, la mujer fue detenida y puesta a disposición del Juez Cívico, quien realizó la boleta de remisión.

La Dirección General de Asuntos Internos y Derechos Humanos de la SSC proporcionó acompañamiento al oficial para la presentación de la denuncia formal ante las autoridades.