México

Mujer agrede a policía de la SSC en la alcaldía Benito Juárez y la apodan “Lady patadas”

En el video viralizado en redes sociales se puede escuchar que la mujer le reclama a un elemento que presuntamente la habría golpeado minutos antes de su reacción

Por Jaqueline Viedma

Guardar
Mujer agrede a policía de
Mujer agrede a policía de la SSC en la alcaldía Benito Juárez. (Captura de pantalla)

A través de un video viralizado en redes sociales se puede ver a una mujer que agrede físicamente a un policía de la CDMX, por lo que ha sido apodada “Lady racista”, en la grabación se escucha que le dice: “¡Quítate qué, quítate qué, perro!”. Al mismo tiempo, la mujer le da una patada al elemento de seguridad.

La agresión según información oficial se suscitó en la alcaldía Benito Juárez, donde la mujer visiblemente alterada se acerca al policía, al ponerse al frente de él y con teléfono en mano, reta a que la autoridad se lo arrebate.

Al darle una segunda patada al elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), lo confronta: “Sí me pegaste hace rato... orale wey, orale wey, que llegue la unidad de género”.

La mujer le reclama en reiteradas ocasiones que minutos antes le haya querido arrebatar el teléfono, al volverle a poner el dispositivo en la cara, le reclama que el policía no le quiera dar su nombre completo.

Al estar cerca de la patrulla perteneciente al Cuadrante 09 y luego de que el elemento de seguridad camine hacia la puerta del vehículo, la mujer lo avienta, al mismo tiempo que le grita: “¡No me avientes... tu no me puedes tocar!”.

Esto dijo la SSC de la CDMX sobre la agresión hacia el policía

La SSC de la Ciudad de México dio a conocer que los hechos tuvieron lugar la mañana de este jueves 25 de septiembre de 2025, luego de que por frecuencia de radio se solicitara la presencia de una patrulla en la calle Altamira, colonia Miravalle, en la alcaldía Benito Juárez, tras recibir un reporte sobre una persona agresiva.

La mujer que agredió a
La mujer que agredió a un policía de la SSC CDMX fue detenida y presentada ante el Juez Cívico. (Captura de pantalla)

Al arribar al sitio, los policías contactaron a un ciudadano, quien relató que su expareja sentimental había acudido a su vivienda, intentando ingresar por la fuerza. Tras negarle el acceso, la mujer comenzó a insultar al denunciante y a golpear la puerta.

Uno de los oficiales, quien aparece en la grabación, intentó tranquilizar a la mujer, pero esto incrementó su actitud agresiva y continuó con los insultos y gritos. En el momento en que el policía solicitó apoyo adicional por radio, la mujer lo pateó.

Posteriormente, con la llegada de una segunda unidad policial, la mujer fue detenida y puesta a disposición del Juez Cívico, quien realizó la boleta de remisión.

La Dirección General de Asuntos Internos y Derechos Humanos de la SSC proporcionó acompañamiento al oficial para la presentación de la denuncia formal ante las autoridades.

Temas Relacionados

Lady patadasMujerpolicíaSSC CDMXCDMXvideo viralmexico-noticias

Más Noticias

Regina Murguía tiene listo su testamento después de atravesar complicaciones de salud por un tumor en el colon

La integrante de JNS comenzó un tratamiento de radioterapias tras haberse sometido a una cirugía en julio

Regina Murguía tiene listo su

Así describen alumnos de CCH Sur a Lex Ashton: “Tenía una vibra bien rara y daba miedo”

El presunto homicida se encuentra hospitalizado y bajo custodia policíaca

Así describen alumnos de CCH

Metro CDMX y Metrobús hoy 25 de septiembre: marcha lenta en la Línea 3

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

Cuáles son los beneficios de desayunar yogurt con chía

La mezcla de estos ingredientes es ideal para comenzar el día con energía

Cuáles son los beneficios de

Decomisan más de media tonelada de metanfetamina oculta entre refrescos en la frontera

El cargamento se encontraba al interior de un tráiler que intentaba ingresar desde México a EEUU

Decomisan más de media tonelada
MÁS NOTICIAS

NARCO

Decomisan más de media tonelada

Decomisan más de media tonelada de metanfetamina oculta entre refrescos en la frontera

Aseguran una tonelada de metanfetamina y bolsas con fentanilo en Sonora, droga vale más de 300 millones de pesos

Encuentran más de 300 kilos de marihuana flotando en un canal de agua en Guadalajara, Jalisco

Médicos Sin Fronteras anuncian fin de su misión en Reynosa y Matamoros tras incremento de violencia y omisiones del Estado

Detienen a dos hombres por el asesinato de un policía municipal de Uruapan, Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Hospitalizan de emergencia a hijo

Hospitalizan de emergencia a hijo de Eduin Caz

Facundo asegura que la familia de Aldo de Nigris no tiene talento: “Que se aferren a la fama”

Victoria Ruffo asegura que le gusta “la noche” tras revelaciones sobre la relación que Dalílah Polanco tuvo con Eugenio Derbez

‘Esto sí es despecho’ tendrá segundo concierto en CDMX tras exitosa primera presentación: fecha y sede

Poncho de Nigris se defiende de acusaciones de vender su cuerpo a empresarios para volverse famoso

DEPORTES

Terence Crawford asegura que su

Terence Crawford asegura que su nombre será recordado tras vencer a Canelo Álvarez: “Va a valer más que la bolsa”

Este es el mensaje que Sergio Ramos dedicó a la afición tras fallar el penal en el Toluca vs Rayados

Un debut con impacto: Checo Pérez choca en su primera práctica con Cadillac

Concacaf revela detalles de la Concachampions 2026

Javier Alarcón y su preocupación con Cruz Azul a mitad del torneo: “Lo de siempre”