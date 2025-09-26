Habitantes de El Ocotito en Chilpancingo bloquean Autopista del Sol y carretera México-Acapulco, exigen seguridad

Gobierno de Guerrero mantiene diálogo con manifestantes. Foto: x.com/@GuerreroComSoc

Habitantes de los pueblos del valle de El Ocotito y de la sierra del municipio de Chilpancingo bloquearon la Autopista del Sol y la carretera federal México-Acapulco, desde la 1:30 de la tarde a la altura del Parque Industrial, en exigencia de seguridad.

Las versiones en redes sociales señalan que los manifestantes piden a las autoridades locales y estatales una mayor seguridad debido a un incidente ocurrido el día de ayer, cuando un grupo de civiles armados ingresaron a la localidad del Rincón de Alcaparrosa, en Chilpancingo. El enfrentamiento dejó un saldo de varios muertos y personas heridas.

Otra localidad afectada fue el pueblo de Coacoyulillo, por lo que los habitantes de El Ocotito temen por su seguridad, debido a la cercanía y a presencia de integrantes de grupos delictivos como Los Ardillos.

Respuesta oficial

Se dio a conocer mediante un comunicado oficial que, ante la manifestación que ha durado varias horas, el Gobierno del Estado de Guerrero, estableció un diálogo directo con pobladores que realizaron el bloqueo en ambas vías a la altura de El Ocotito.

Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, detalló que hasta el momento no se ha confirmado ningún enfrentamiento armado en comunidades de esta zona de la Sierra a diferencia de los testimonios que se han dado en redes sociales. Informó además que se desplegaron varias unidades de seguridad para realizar recorridos preventivos.

Acompañado también por representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado se acordó llevar a cabo una reunión con los pobladores para dar seguimiento a sus demandas.

Participaron también representantes de la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Durante el encuentro también mantuvieron una conversación telefónica con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Daniel Antonio Ledesma Osuna.

Por su parte, los automovilistas se han quejado por los retrasos y las condiciones en las que se encuentran, algunos señalan que han esperado más de 4 horas y que hay personas que requieren atención médica.

Usuarios se quejan por bloqueo en autopista México-Acapulco y Autopista del Sol. Foto: x.com/@juanarmida

Elementos de la Guardia Nacional anunciaron que continúa el cierre total en ambos sentidos, cerca del km 309+200 de la autopista Chilpancingo-Acapulco, además de brindar orientación a la ciudadanía para ubicar la ruta alterna en la Carretera Tierra Colorada- Chilpancingo.

Guardia Nacional ofrece ruta alternativa. Foto: x.com/@GN_Carreteras