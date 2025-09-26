“El niño siempre ha estado en peligro”: Efigenia Ramos señala a Mayela Laguna como un riesgo para la sociedad

"Necesito ya descansar", afirma Ramos al anunciar su retiro para cuidar su salud personal (X)

Efigenia Ramos, exasistente de Silvia Pinal, lanzó fuertes declaraciones contra Mayela Laguna durante un encuentro con los medios, retomado por el canal de YouTube Andrea Show TV.

La también emprendedora no se guardó nada al responder sobre los recientes audios en los que la exnuera de Silvia Pinal la señala por un supuesto robo de joyas.

“Mira, mira, yo te voy a decir una cosa, yo lo dije desde siempre y se los dije a ustedes. Acuérdense, esa señora es muy mentirosa y la razón me la está dando el tiempo, ¿sí? ¿Quién es la mentirosa? ¿Quién es la que delinquió? ¿Quién es la mentirosa?”, enfatizó Ramos, visiblemente molesta.

¿Qué dijo Efigenia de Mayela?

La exenfermera añadió que, a su juicio, Mayela presenta un problema serio de salud mental.

Alejandra Guzmán y Enrique Guzmán en duelo tras noticia sobre Apolo, falso hijo de Luis Enrique Guzmán: “Devastadora desilusión” (Foto: Instagram/@ventaneando)

“Hay una situación y como enfermera me atrevo a decirlo, psiquiátricamente hay una enfermedad muy… se llama… Ay, se me va el nombre (...) hay una enfermedad muy fuerte donde ustedes pueden verlo y ella está muy cerca de eso, ¿sí?”.

Efigenia aseguró que sus advertencias no son nuevas y que su preocupación principal es el bienestar de Apolo, hijo de Mayela.

“Lo digo porque el niño siempre ha estado en peligro y siempre se los dije a ustedes, ¿sí? Yo no me defendí de lo que ella dijo en mi contra, porque lo dijo ya hace un buen rato. No la quise demandar, porque si la demando solamente pierdo el tiempo, dinero y esfuerzo", comentó y añadió:

En junio de 2023, Luis Enrique Guzmán emitió un comunicado donde desconocía a Apolo como su hijo. (De Primera Mano / YouTube)

"Porque, ¿con qué me va a pagar? Si ya ha defraudado a medio mundo. O sea, no tiene nada. Yo soy quien soy y ustedes me conocen. Se llama las siete señales de empatía oscura. Los invito a que todos chequen esto, porque aguas, es un peligro para la sociedad, para su hijo y para todos los que estamos aquí”, sentenció.

La mujer también recordó que, según su versión, otras personas han denunciado a Mayela.

“Yo me sé otras historias también de otras gentes que me han hablado que desde hace mucho, y sé todo lo que ha hecho ella con el niño también. Pero yo no tengo las pruebas, si yo tuviera pruebas como las tuvo el lobo, y que hoy oí que fue y levantó una demanda él, que él sí fue a denunciarla, y lo cual qué bueno que lo hizo”.

Efigenia Ramos fue confidente cercana de Silvia Pinal y guardiana de sus secretos más íntimos (Recorte)

Efigenia habla de su vida personal y su relación con la familia Pinal

En la misma charla, Ramos describió la dedicación con la que crió a su propio hijo:

“Yo cuando me separé la primera vez de mi ex, mi hijo tenía un año y jamás le hablé mal de su papá. Tampoco levanté una demanda para que me diera dinero. ¿Por qué? Porque yo no iba a poner a mi hijo en medio de los dos que nos íbamos a estar peleando”.

Finalmente, compartió que mantiene comunicación con Frida Sofía, quien “estaba muy bien y todo muy bien, estaba contenta” la última vez que hablaron.