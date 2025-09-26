Claudia Sheinbaum anuncia apagón masivo en Yucatán, Campeche y Quintana Roo por falla en línea de transmisión de CFE

Claudia Sheinbaum dio a conocer el motivo del apagón en la Península de Yucatán. (Foto: Cortesía/Comisión Federal de Electricidad)

La tarde de este viernes 26 de septiembre de 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer el motivo de distintos apagones en la Península de Yucatán.

A través de un mensaje en su cuenta oficial de X, la mandataria informó: “Una falla en una línea de transmisión de electricidad en el sureste provocó un apagón en Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Me informa CFE que las plantas de generación están bien y trabajan para recuperar el servicio en los tres estados”.

Ante diversas publicaciones que se reportando el apagón en distintas zonas de los tres estados, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que “se tiene identificada una falla en el suministro eléctrico en la Península de Yucatán, que ha afectado el servicio en distintas zonas”.

Por lo que la Comisión aclaro que el personal especializado ya se encuentra trabajando “para restablecer el servicio en el menor tiempo posible”, además, confirmó que se mantienen en colaboración con el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE).

Información en desarrollo...