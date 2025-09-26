México

Automóvil queda suspendido tras choque en estacionamiento de una plaza en Naucalpan

Debido al impacto, fragmentos de concreto cayeron hasta la planta baja de la plaza

Por Cinthia Salvador

Debido al impacto, fragmentos de
Debido al impacto, fragmentos de concreto cayeron hasta la planta baja de la plaza. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un accidente ocurrido la tarde del jueves 25 de septiembre en el estacionamiento de la plaza San Mateo, ubicada en Naucalpan, Estado de México, provocó momentos de gran inquietud entre visitantes y empleados. Un vehículo terminó suspendido en el último nivel de la estructura, tras impactar contra la barda de contención. Este hecho motivó la rápida movilización de servicios de emergencia, resguardo policial y la intervención de personal de Protección Civil.

El percance involucró a una camioneta conducida por un joven de aproximadamente 20 años. Según reportes iniciales, el conductor habría acelerado súbitamente, lo que ocasionó que el vehículo chocara con la barrera de concreto y quedara con las llantas delanteras fuera de la estructura. Esta escena causó sorpresa entre los presentes, que presenciaron cómo la camioneta quedó al borde del vacío, generando imágenes que circularon ampliamente en redes sociales.

Personal de seguridad privada de la plaza actúo con rapidez, detuvo al joven y lo entregó a la Policía Municipal. Posteriormente fue remitido ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para definir su situación jurídica. En el lugar también se encontraba otro joven, quien acompañaba al conductor.

El joven de 19 años
El joven de 19 años fue detenido por la policía. (Foto: archivo)

Según la información publicada por Uno TV, en un principio se manejó la hipótesis de que el conductor había confundido los pedales del vehículo. No obstante, las indagatorias revelaron que el choque fue provocado de manera intencional. El joven de 19 años, quien se encontraba en estado de ebriedad declaró que su objetivo supuestamente era atraer la atención de las autoridades, argumentando que su padrastro permanece detenido desde febrero y que el caso no ha tenido avances en el sistema judicial mexiquense.

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Guardia Civil municipal aseguraron el área como medida preventiva, mientras que equipos de Protección Civil y Bomberos laboraron en el retiro seguro del vehículo. Fragmentos de concreto cayeron hasta la planta baja, aunque no se reportaron personas lesionadas.

Protección Civil y Bomberos laboraron
Protección Civil y Bomberos laboraron para retirar de manera segura el vehículo. (Facebook Contrastes Naucalpan)

De acuerdo a TV Azteca Noticias la escena del automóvil suspendido a más de 10 metros de altura generó un fuerte impacto tanto en la plaza como en redes sociales, donde usuarios difundieron videos y fotografías. Las autoridades señalaron que de haberse registrado la caída del vehículo, el saldo pudo haber sido severo en términos de daños materiales y posibles lesiones a personas.

El incidente reavivó el debate sobre la seguridad en los estacionamientos de centros comerciales y expuso las presiones que pueden experimentar algunos ciudadanos frente a situaciones familiares complejas.

Tobias Forge ofrece disculpas a

¡Ya hay pan de muerto!

¿Por qué es bueno consumir

Temblor hoy en México: noticias

La Casa de los Famosos
Fiscal de Tabasco afirma que

Tobias Forge ofrece disculpas a

Rafael "Divino" Espinoza ya tendría

