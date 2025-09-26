México

Alianza entre UNICEF y el Consejo Ciudadano fortalece la seguridad infantil rumbo al Mundial 2026

La colaboración busca prevenir riesgos de violencia, trata y explotación infantil

Por Lorna Huitrón

La colaboración busca prevenir riesgos de violencia, trata y explotación infantil

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) firmaron un Memorándum de Entendimiento con el objetivo de blindar a niñas, niños y adolescentes frente a riesgos de violencia y explotación, particularmente en el contexto del Mundial de Futbol 2026.

La alianza, suscrita por la secretaria ejecutiva del Consejo Ciudadano, Clara Luz Álvarez, y el representante de UNICEF en México, Fernando Carrera Castro, se articula en cuatro ejes estratégicos:

  • El intercambio de información y análisis técnico
  • La difusión de campañas de comunicación en medios digitales y comunitarios
  • La integración de los servicios gratuitos del Consejo con iniciativas de UNICEF
  • La participación activa de infancias y comunidades en procesos de corresponsabilidad social.

Atención creciente a la niñez en México

De acuerdo con cifras del Consejo Ciudadano, de enero de 2019 a septiembre de 2025 se han atendido a más de 54 mil 600 menores de edad, con un aumento del 14 por ciento en reportes solo en este año, siendo el apoyo psicológico la principal necesidad detectada. La Línea de Seguridad y Chat de Confianza (55 5533 5533), así como la Línea Nacional contra la Trata (800 5533 000), se han consolidado como herramientas clave de contacto y acompañamiento.

Alianza por la niñez: Clara Luz Álvarez, secretaria ejecutiva del Consejo Ciudadano, y Fernando Carrera Castro, representante de UNICEF en México, formalizan un acuerdo estratégico para proteger a niñas, niños y adolescentes frente a riesgos de violencia y explotación rumbo al Mundial 2026

Estos servicios se articularán con las acciones de UNICEF para ampliar el alcance de atención, capacitación y prevención, con énfasis en la violencia familiar, el bullying, la trata de personas y la explotación sexual infantil.

Preparativos rumbo al Mundial 2026

México será una de las sedes del Mundial de Futbol 2026, evento que atraerá a miles de visitantes y que, según especialistas, incrementa los riesgos de trata de personas, abuso y explotación sexual infantil.

Ante este panorama, la alianza busca implementar protocolos de prevención y actuación antes, durante y después del torneo, con la meta de dejar un legado institucional de protección más allá del evento deportivo.

El Mundial debe ser una fiesta deportiva y no un escenario de riesgo para la infancia”, subrayó Clara Luz Álvarez, mientras que Fernando Carrera destacó que la cooperación permitirá contar con espacios seguros y una respuesta efectiva frente a denuncias de violencia o maltrato.

Una estrategia con visión de futuro

Además de la atención inmediata, la colaboración apuesta por campañas masivas de prevención, capacitación a personal comunitario y la creación de entornos seguros tanto físicos como digitales.

Alianza por la niñez: Clara Luz Álvarez, secretaria ejecutiva del Consejo Ciudadano, y Fernando Carrera Castro, representante de UNICEF en México, formalizan un acuerdo estratégico para proteger a niñas, niños y adolescentes frente a riesgos de violencia y explotación rumbo al Mundial 2026

María Elena Esparza, consejera de género del Consejo Ciudadano, destacó que se pondrá especial énfasis en la protección de las niñas, dado el aumento de vulnerabilidades en contextos globales.

Con esta alianza, UNICEF y el Consejo Ciudadano reafirman que la niñez debe ser el centro de las políticas públicas y de las medidas de seguridad. El reto rumbo al Mundial 2026 es claro: garantizar que el balón ruede libre, pero que la infancia esté siempre protegida.

