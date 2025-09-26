Nodal comparte un mensaje inspirador a estudiantes de UANL tras abucheos contra su esposa Ángela Aguilar: “Somos el futuro de México”

(Captura de pantalla/Christian Nodal)

“Todos los que estamos aquí somos el futuro de México, así que sigan estudiando”, expresó Christian Nodal ante los estudiantes que se reunieron en el campus central de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) para celebrar el aniversario número 92 de la institución.

El cantante, quien ofreció un concierto gratuito como parte de la celebración, compartió un mensaje motivador sobre la importancia de estudiar y la perseverancia en la búsqueda de los sueños.

El cantante exhortó a los estudiantes a seguir sus sueños TikTok: @daniela_mqn

“Yo tengo 26 años, tengo claro que ustedes deben de tener de 19 a los 21... quiero dejarles saber que ningún sueño es tan grande, ninguna meta es inalcanzable, todos los sueños se cumplen. Un día yo decidí no ir a la universidad porque me funcionó desde otra manera, el arte, algo que me apasiona. Lo más cercano a tener un título de universidad son 6 Grammys, es lo único que le puedo llevar a mi mamá“, dijo.

Nodal, quien reconoció no haber cursado estudios universitarios, alentó a los jóvenes a no abandonar su formación académica y a confiar en su talento.

El cantante detuvo su show TikTok: @yacmonterrey

Alumnos de la UANL abuchean a Ángela Aguilar y Christian Nodal la defiende

Durante el concierto, la atmósfera se tensó cuando parte del público abucheó a Ángela Aguilar, esposa de Nodal, quien se encontraba tras bambalinas.

Los gritos en apoyo a Cazzu, ex pareja del cantante y madre de su hija Inti, también se hicieron presentes. Ante la situación, Nodal interrumpió brevemente el espectáculo y, con una risa nerviosa y semblante serio, respondió:

“Mi esposa es parte del show cuando siento que el público es de confianza y yo creo que muchos están aquí para disfrutar la música, así que le vamos a dar por ahí”.

Una parte del cuerpo estudiantil lanzó gritos en contra de la cantante durante el show TikTok: @yisus_188

La presencia de Ángela Aguilar en el evento y la reacción del público generaron debate en redes sociales; mientras algunos usuarios respaldaron los abucheos y otros empatizaron con la cantante.

“Que esto no se vuelva a repetir.”

“Pobrecita la verdad no sé qué espera el público de ella, su mayor error fue enamorarse, la están crucificando por cosas que todos en algún momento hicieron.”

“Ya me estaba dando poquilla lástima, pero me acuerdo que todos somos adultos y que no se rompió ningún corazón y se me quita.”

“A todos los que estuvieron ahí y gritaron Cazzu, mis respetos.”

Hasta el momento, Aguilar no ha emitido comentarios sobre lo ocurrido. Nodal compartió en sus historias de Instagram una fotografía de la mascota de la universidad acompañada del mensaje “Los amo un chingo” en señal de agradecimiento a la comunidad universitaria.