México

Nodal comparte un mensaje inspirador a estudiantes de UANL tras abucheos contra su esposa Ángela Aguilar: “Somos el futuro de México”

Algunos integrantes del cuerpo estudiantil lanzaron gritos en contra de la integrante de la dinastía Aguilar, pero a favor de Cazzu

Por Adriana Castillo

Guardar
(Captura de pantalla/Christian Nodal)
(Captura de pantalla/Christian Nodal)

“Todos los que estamos aquí somos el futuro de México, así que sigan estudiando”, expresó Christian Nodal ante los estudiantes que se reunieron en el campus central de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) para celebrar el aniversario número 92 de la institución.

El cantante, quien ofreció un concierto gratuito como parte de la celebración, compartió un mensaje motivador sobre la importancia de estudiar y la perseverancia en la búsqueda de los sueños.

El cantante exhortó a los estudiantes a seguir sus sueños TikTok: @daniela_mqn

“Yo tengo 26 años, tengo claro que ustedes deben de tener de 19 a los 21... quiero dejarles saber que ningún sueño es tan grande, ninguna meta es inalcanzable, todos los sueños se cumplen. Un día yo decidí no ir a la universidad porque me funcionó desde otra manera, el arte, algo que me apasiona. Lo más cercano a tener un título de universidad son 6 Grammys, es lo único que le puedo llevar a mi mamá“, dijo.

Nodal, quien reconoció no haber cursado estudios universitarios, alentó a los jóvenes a no abandonar su formación académica y a confiar en su talento.

El cantante detuvo su show TikTok: @yacmonterrey

Alumnos de la UANL abuchean a Ángela Aguilar y Christian Nodal la defiende

Durante el concierto, la atmósfera se tensó cuando parte del público abucheó a Ángela Aguilar, esposa de Nodal, quien se encontraba tras bambalinas.

Los gritos en apoyo a Cazzu, ex pareja del cantante y madre de su hija Inti, también se hicieron presentes. Ante la situación, Nodal interrumpió brevemente el espectáculo y, con una risa nerviosa y semblante serio, respondió:

“Mi esposa es parte del show cuando siento que el público es de confianza y yo creo que muchos están aquí para disfrutar la música, así que le vamos a dar por ahí”.

Una parte del cuerpo estudiantil lanzó gritos en contra de la cantante durante el show TikTok: @yisus_188

La presencia de Ángela Aguilar en el evento y la reacción del público generaron debate en redes sociales; mientras algunos usuarios respaldaron los abucheos y otros empatizaron con la cantante.

  • “Que esto no se vuelva a repetir.”
  • “Pobrecita la verdad no sé qué espera el público de ella, su mayor error fue enamorarse, la están crucificando por cosas que todos en algún momento hicieron.”
  • “Ya me estaba dando poquilla lástima, pero me acuerdo que todos somos adultos y que no se rompió ningún corazón y se me quita.”
  • “A todos los que estuvieron ahí y gritaron Cazzu, mis respetos.”

Hasta el momento, Aguilar no ha emitido comentarios sobre lo ocurrido. Nodal compartió en sus historias de Instagram una fotografía de la mascota de la universidad acompañada del mensaje “Los amo un chingo” en señal de agradecimiento a la comunidad universitaria.

Temas Relacionados

Christian NodalUniversidad Autónoma de Nuevo LeónMonterreyÁngela AguilarUANLCazzumexico-entretenimiento

Más Noticias

Rescatan a menor de edad secuestrado en Tlalnepantla de Baz tras operativo de seguridad

Por estos hechos, fueron detenidos dos personas y se incautaron diversas drogas

Rescatan a menor de edad

Cómo preparar unos tacos de carnitas de setas; una receta saludable, delicioso y rápido de hacer

Cocina esta deliciosa comida vegana que te sorprenderá por sus beneficios y alto valor nutrimental

Cómo preparar unos tacos de

Desaparece Angie Miller, pareja del cantante colombiano B King asesinado en Edomex: emiten ficha de búsqueda

La información oficial de las autoridades de búsqueda capitalinas señalan que no existe rastro alguno de la mujer desde el 23 de septiembre pasado

Desaparece Angie Miller, pareja del

Alerta Condusef: este es el fraude con transferencias SPEI que aumenta en México

Delincuentes aprovechan nombres de empresas reconocidas para engañar a usuarios y hacerse de su dinero

Alerta Condusef: este es el

Peso mexicano golpea al dólar hoy 26 de septiembre: en cuánto cotiza el tipo de cambio

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Peso mexicano golpea al dólar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desaparece Angie Miller, pareja del

Desaparece Angie Miller, pareja del cantante colombiano B King asesinado en Edomex: emiten ficha de búsqueda

Quién es Alberto Camarillo Zavala, jefe regional de la FGE secuestrado y asesinado en Guanajuato

“Hay que perseguir el delito”: Sheinbaum tras polémicas de la iglesia La Luz del Mundo

DEA revela que el Cártel de Sinaloa “lavó millones” en bancos de EEUU tras acusar a 26 de sus líderes en Illinois

Fiscal de Tabasco afirma que no se llamará a declarar a Adán Augusto López por el caso de “La Barredora”

ENTRETENIMIENTO

“Te va a ir mal”:

“Te va a ir mal”: la supuesta advertencia que Cristy Nodal le hizo a su hijo antes de la entrevista con Adela Micha

Wendy Guevara revela que algunos cantantes temen entrar a La Casa de los Famosos México por miedo a la funa: “Es muy tóxico”

“No me invitaron”: Efigenia Ramos revela que Pasquel no la llamó para la misa de Silvia Pinal

“El niño siempre ha estado en peligro”: Efigenia Ramos señala a Mayela Laguna como un riesgo para la sociedad

Kenia Os desata controversia en redes por un grito que lanzó en los Premios Juventud 2025: “Igual que Ángela Aguilar”

DEPORTES

Así fueron los atuendos que

Así fueron los atuendos que usaron los luchadores del CMLL como Pokémon en la función de la Arena México

Místico lidera al Team Hawlucha y vence al Team Machamp en la Arena Pokémon

La biología detrás de las mascotas del Mundial 2026: Clutch, Maple y Zayu

Rafael “Divino” Espinoza ya tendría fecha para regresar al ring ¿Peleará contra el Venado López?

¿Cómo marcha la tabla de la Liga MX luego de la jornada 10?