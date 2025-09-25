México

Zoológico La Pastora responde a críticas por estado de salud de osa rescatada

El recito aclaró que cualquier decisión de traslado o reubicación caerá directamente sobre Profepa

Por Jesús Tovar Sosa

Una revisión médica conjunta entre expertos y PROFEPA marcará el rumbo de la vida de un ejemplar cuya historia ha generado preocupación y empatía en la sociedad de Nuevo León. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La inminente reevaluación médica que determinará el futuro de una osa negra americana enferma y en estado crítico ha puesto en el centro de la atención pública al Zoológico La Pastora de Monterrey.

La situación del animal, cuya imagen circuló ampliamente en redes sociales, ha generado una ola de inquietud ciudadana y ha obligado a la institución a detallar las condiciones y cuidados que ha recibido el ejemplar desde su llegada.

El caso cobró notoriedad tras la difusión de un video en el que se observa a la osa, aún cría, afectada por sarna y en condiciones de abandono. Este hecho coincidió con la reciente inauguración del Centro Estatal de Atención Animal, ubicado junto al zoológico, donde el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa Mariana Rodríguez anunciaron una política de “cero tolerancia” frente al maltrato animal.

La administración del zoológico informó sobre las medidas de protección que ha recibido el ejemplar. Foto: (Zoológico La Pastora/FB)

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por el Zoológico La Pastora, la osa negra americana (Ursus americanus) fue recibida hace dos años a petición de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), tras ser rescatada en condiciones críticas de salud.

Desde entonces, el recinto informó que el animal ha permanecido bajo supervisión médica constante y ha recibido atención veterinaria especializada. El zoológico detalló que, pese a los esfuerzos, las enfermedades que padece la osa son irreversibles. Entre los padecimientos se encuentran una infección bacteriana, problemas renales y hepáticos, así como lesiones en las patas.

Durante estos dos años, el equipo veterinario ha proporcionado atención permanente, administración de medicamentos para el control del dolor, una dieta adaptada a sus necesidades y la adecuación de las instalaciones para mejorar su calidad de vida. El zoológico subrayó que el compromiso de su personal es diario y está enfocado en procurar el bienestar del ejemplar, a pesar de la aparente gravedad de su estado.

Imágenes difundidas en redes exhibieron las condiciones en las que se encontraba el ejemplar. Foto: (Captura de pantalla)

La institución enfatizó que, cualquier decisión sobre el destino de la osa corresponde exclusivamente a Profepa, autoridad competente en la materia. Según el comunicado, el 25 de septiembre de 2025 se realizará una reevaluación médica conjunta entre veterinarios especialistas y Profepa, y la resolución final se tomará bajo criterios de bienestar animal y legalidad. El zoológico aseguró que mantendrá la transparencia informativa y el respeto a la preocupación ciudadana.

El Zoológico La Pastora reiteró que su misión es garantizar la mayor calidad de vida posible a los ejemplares bajo su resguardo, especialmente en casos delicados como el de la osa negra americana. La institución afirmó que trabaja en coordinación con las autoridades y bajo un enfoque de bienestar animal.

La historia de la osa ha conmovido a la población de Nuevo León, y la reevaluación médica de este jueves será determinante para definir su futuro. El zoológico insistió en que Profepa es la única autoridad facultada para decidir sobre la situación final del animal y reiteró su compromiso de mantener la transparencia y la comunicación con la sociedad.

