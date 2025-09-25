México

Usuarios aseguran que Ninel Conde ventiló la “trampa” de La Casa de los Famosos 3 en la prueba por el ticket dorado

El ‘bombón asesino’ manifestó su inconformidad con el triunfo de Mar Contreras como finalista

Por Jazmín González

Guardar
Ninel Conde aseguró que Mar
Ninel Conde aseguró que Mar Contreras tomó un cofre que le pertenecía a Dalílah Polanco. (ViX)

A pocos días de la final de La Casa de los Famosos México, la tensión entre los habitantes y panelistas va en aumento, más tras el reciente triunfo de Mar Contreras como primer finalista de la temporada.

La penúltima semana del reality show comenzó con la prueba por el ticket dorado, lo que causó gran controversia entre algunos televidentes, quienes manifestaron que la producción buscaba el triunfo de Dalílah Polanco.

(Captura de pantalla YouTube)
(Captura de pantalla YouTube)

Así fue la prueba por el ticket dorado, el pase para la gran final

Cabe recordar que la prueba consistía en que los habitantes buscaran cofres, todos los que tuvieron catálogo en su interior permanecerían en el juego, hasta que solo quedaran dos participantes.

El primero en ser eliminado fue Aarón Mercury, y posteriormente se unieron a él Shiky, Abelito, Aldo de Nigris y Dalílah Polanco, dejando como finalistas de la prueba a Mar Contreras y Alexis Ayala.

Finalmente, la actriz de melodramas como “Teresa” se convirtió en la ganadora y consiguió su pase a la última semana, situación que generó debate entre los seguidores y habitantes.

(Captura de pantalla YouTube)
(Captura de pantalla YouTube)

Durante la prueba, Mar Contreras y Dalílah Polanco tuvieron un breve choque al intentar tomar un cofre, el cual quedó en manos de Contreras; sin embargo, el objeto que tomó la actriz de “La Familia P. Luche” no contenia catálogo, lo que ocasionó su enojo.

Ante lo ocurrido, algunos usuarios señalaron que la prueba estaba pensada para que ganara Dalílah Polanco, pues los cofres que estaban cerca de ella tenían catálogos y el ticket dorado, por lo que se comenzó a especular sobre supuestos favoritismos de la producción.

Ninel Conde habría ventilado supuesta “trampa” en La Casa de los Famosos México

En medio de los dime y diretes, el momento fue mostrado en la reciente gala del reality show, donde Ninel Conde expresó su opinión, palabras que muchos interpretaron como la confirmación de la supuesta trampa de la producción.

"El detalle es que Aldo, desde donde estaba, le dijo a Mar: ‘agarra la que está tras de Dalilah. Es esa, es aquella, es la buena’. Si ustedes lo ven con detalle, ella va justamente y corre para ganar esa caja”, comentó Ninel.

Asimismo, definió la actitud de su excompañera como “gacha”, pues Polanco aún cuenta con lesiones tras su caída en el show: “Sí se le atravesó a Dalilah y, como Dalilah tiene esa condición, sí se vio gacho“, sentenció.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Ante sus palabras, internautas comentaron que el ‘bombón asesino’ había destapado que la producción buscaba ayudar a Polanco para llegar a la final.

“Mejor no aclares, mija, que oscureces, dejando en evidencia lo que todos vimos”, “Hasta que hizo algo bueno al exponer los chanchullos de la producción” y “Quería poner en mal a Aldo y a Mar y terminó empinando a la producción”, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.

Temas Relacionados

Ninel CondeMar ContrerasDalílah PolacoLa Casa de los Famosos 3La Casa de los Famosos MéxicoViXTelevisamexico-entretenimiento

Más Noticias

Clima en México: el pronóstico del tiempo para Santiago Ixcuintla este 25 de septiembre

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Clima en México: el pronóstico

Cuáles son los beneficios de aplicar aceite de coco en el cabello

Sus propiedades hidratantes son ideales para usar como mascarilla capilar

Cuáles son los beneficios de

Guardia Nacional: este es el significado de su logo y la relación con las culturas prehispánicas

El emblema integra aspiraciones nacionales y virtudes militares

Guardia Nacional: este es el

Clima en Bahía de Banderas: la predicción para este 25 de septiembre

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en Bahía de Banderas:

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Tijuana

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Adiós a la incertidumbre, conoce
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a hombre que transportaba

Detienen a hombre que transportaba más de 40 kilos de presunta metanfetamina oculta en un tractocamión en Sonora

Incautan dosis de cocaína y más de 8 mil latas de cerveza en Sonora

Así operaba la red de tráfico infantil liderada por “La Diabla”

Aseguran 1.6 millones de dólares en cocaína ocultos entre limas en la frontera

Quién es “El Silencio”, jefe de plaza del CJNG detenido por el secuestro de dos agentes federales en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Débora Estrella compartió misteriosa canción

Débora Estrella compartió misteriosa canción sobre la muerte, pocas horas antes de su letal accidente

Revelan que papás de Christian Nodal sí asistieron al cumpleaños de Inti pese a la ausencia del cantante

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en México

Gustavo Adolfo Infante revela que Valentina Gilabert, influencer víctima de brutal ataque, intentó cobrarle una entrevista

Ranking Prime Video: las películas favoritas de HOY por el público mexicano

DEPORTES

Otro error de Kevin Mier

Otro error de Kevin Mier con Cruz Azul, afición abuchea al portero colombiano

Cuándo y dónde serán los partidos amistosos que disputará Cruz Azul contra Pumas y León

Cruz Azul tendría duelo ante Pyramids FC si gana el pase a semifinales en la Copa Intercontinental

Travieso Arce paga la apuesta millonaria que perdió en la pelea Canelo vs Crawford y lanza exigencia a Saúl Álvarez

Así reaccionó David Benavidez a la derrota de Canelo Álvarez ante Crawford: “Es un gran peleador”