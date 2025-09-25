Usuarios aseguran que Ninel Conde ventiló la “trampa” de La Casa de los Famosos 3 en la prueba por el ticket dorado

Ninel Conde aseguró que Mar Contreras tomó un cofre que le pertenecía a Dalílah Polanco. (ViX)

A pocos días de la final de La Casa de los Famosos México, la tensión entre los habitantes y panelistas va en aumento, más tras el reciente triunfo de Mar Contreras como primer finalista de la temporada.

La penúltima semana del reality show comenzó con la prueba por el ticket dorado, lo que causó gran controversia entre algunos televidentes, quienes manifestaron que la producción buscaba el triunfo de Dalílah Polanco.

(Captura de pantalla YouTube)

Así fue la prueba por el ticket dorado, el pase para la gran final

Cabe recordar que la prueba consistía en que los habitantes buscaran cofres, todos los que tuvieron catálogo en su interior permanecerían en el juego, hasta que solo quedaran dos participantes.

El primero en ser eliminado fue Aarón Mercury, y posteriormente se unieron a él Shiky, Abelito, Aldo de Nigris y Dalílah Polanco, dejando como finalistas de la prueba a Mar Contreras y Alexis Ayala.

Finalmente, la actriz de melodramas como “Teresa” se convirtió en la ganadora y consiguió su pase a la última semana, situación que generó debate entre los seguidores y habitantes.

(Captura de pantalla YouTube)

Durante la prueba, Mar Contreras y Dalílah Polanco tuvieron un breve choque al intentar tomar un cofre, el cual quedó en manos de Contreras; sin embargo, el objeto que tomó la actriz de “La Familia P. Luche” no contenia catálogo, lo que ocasionó su enojo.

Ante lo ocurrido, algunos usuarios señalaron que la prueba estaba pensada para que ganara Dalílah Polanco, pues los cofres que estaban cerca de ella tenían catálogos y el ticket dorado, por lo que se comenzó a especular sobre supuestos favoritismos de la producción.

Ninel Conde habría ventilado supuesta “trampa” en La Casa de los Famosos México

En medio de los dime y diretes, el momento fue mostrado en la reciente gala del reality show, donde Ninel Conde expresó su opinión, palabras que muchos interpretaron como la confirmación de la supuesta trampa de la producción.

"El detalle es que Aldo, desde donde estaba, le dijo a Mar: ‘agarra la que está tras de Dalilah. Es esa, es aquella, es la buena’. Si ustedes lo ven con detalle, ella va justamente y corre para ganar esa caja”, comentó Ninel.

Asimismo, definió la actitud de su excompañera como “gacha”, pues Polanco aún cuenta con lesiones tras su caída en el show: “Sí se le atravesó a Dalilah y, como Dalilah tiene esa condición, sí se vio gacho“, sentenció.

(Captura de pantalla)

Ante sus palabras, internautas comentaron que el ‘bombón asesino’ había destapado que la producción buscaba ayudar a Polanco para llegar a la final.

“Mejor no aclares, mija, que oscureces, dejando en evidencia lo que todos vimos”, “Hasta que hizo algo bueno al exponer los chanchullos de la producción” y “Quería poner en mal a Aldo y a Mar y terminó empinando a la producción”, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.