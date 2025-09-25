México

Temblor en Veracruz hoy: se registra sismo de 4.9 de magnitud en Minatitlán

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Por Infobae Noticias

Guardar
La información preliminar señala que
La información preliminar señala que el sismo tuvo epicentro en Minatitlán. (Infobae)

Minatitlán fue el epicentro de un sismo de 4.9 de magnitud que sorprendió este 25 de septiembre a los pobladores del estado de Veracruz a las 15:11 horas.

El temblor ocurrió 60 km al sur de la ciudad y tuvo una profundidad de 185.4 km, de acuerdo con la información preliminar del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El lugar exacto donde ocurrió el movimiento telúrico se ubica en las coordenadas 17.465 grados de latitud y -94.426 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por temblor registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información dada a conocer por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

Además es importante precisar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita conocer cuándo pasará un movimiento telúrico, enfatiza el SSN.

Nuestro país se encuentra en un contexto tectónico en el cual se reportan decenas de sismos diarios, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (REUTERS/Luisa González)

¿20 formas distintas de medir un mismo fenómeno?

Incluso si ocurren a la misma distancia de una ciudad, no todos los sismos provocan el mismo tipo de sacudida, ya que la intensidad del movimiento varía según diferentes factores como el tipo de suelo, la distancia al epicentro, la atenuación sísmica, es decir, cómo se disipa la energía del sismo y otras variables geológicas.

Para analizar estos fenómenos, México cuenta con dos sistemas fundamentales, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) y la Red Acelerográfica Nacional del Instituto de Ingeniería de la UNAM. El primero se encarga de medir la magnitud y ubicar el epicentro de los sismos, mientras que el segundo se especializa en registrar cómo se comportan las aceleraciones del suelo durante sismos de gran magnitud.

El doctor Jorge Aguirre González, coordinador de Ingeniería Sismológica del Instituto de Ingeniería de la UNAM, señala que caracterizar el efecto de sitio, que se refiere al fenómeno de cómo responde el terreno ante un sismo, es fundamental, ya que no todos los suelos amplifican o atenúan el movimiento de la misma forma. De hecho, según datos de la propia institución académica, existen alrededor de 20 formas diferentes para calcular la magnitud de un sismo, lo que permite a los científicos obtener mediciones más precisas y útiles para la ingeniería y la protección civil.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

SismoTemblor hoyServicio Sismológico Nacionalmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Gobierno de Sheinbaum planea un presupuesto de 10.2 billones de pesos en 2026

Uno de los aspectos más destacados del presupuesto es la asignación de 1 billón 300 mil millones de pesos para obra pública

Gobierno de Sheinbaum planea un

Sentencian a 12 años de prisión a “El Chombo”, presunto exlíder de Los Zetas

David Solórzano era identificado como jefe de plaza en la frontera de México con Guatemala

Sentencian a 12 años de

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

Una mala calidad del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede provocar daños en la salud para quienes realicen actividades al aire libre

Cómo se encuentra la calidad

Qué son la bradipsiquia y bradilalia, condiciones que presentó Lex Ashton tras su ataque en CCH Sur

El presunto agresor fue examinado por profesionales tras ser detenido en el plantel de la UNAM

Qué son la bradipsiquia y

Adriana Pérez Cañedo se despide de su programa de radio tras más de dos décadas al aire

La periodista agradeció el cariño y la compañía que le han brindado a lo largo de su trayectoria

Adriana Pérez Cañedo se despide
MÁS NOTICIAS

NARCO

Decomisan un “monstruo” todoterreno con

Decomisan un “monstruo” todoterreno con arsenal de armas largas y equipo táctico en Concordia, Sinaloa

Rubén Rocha Moya descarta cambios tras ataque armado a su nieta y escoltas en Culiacán: “No cambia nada”

“Ayúdame, me van a matar”: Rosalinda Ávalos enfrenta amenazas por juez ligado al CJNG en San Luis Potosí | Videos

Entre el Cielo y la Tierra: 500 fichas, prendas, restos óseos en Zacatecas y madres buscadoras contra la negligencia

¿Huachicol en Pemex? Reportan que Trauwitz informó a Rocío Nahle sobre robos de combustible y no hizo nada: “Le di pruebas”

ENTRETENIMIENTO

Adriana Pérez Cañedo se despide

Adriana Pérez Cañedo se despide de su programa de radio tras más de dos décadas al aire

“Fui víctima de la maldición de Moctezuma”: Tobías Forge y Ghost sí lograron presentarse en su segunda fecha en CDMX

Los Ángeles Azules rompen el silencio sobre la explosión en Iztapalapa: “Estábamos en Londres cuando pasó”

Christian Nodal podría ir a prisión por 34 demandas en presunta falsificación de contratos: “Era menor de edad”

La Granja VIP: ellos son todos los famosos que participarán en la primera temporada

DEPORTES

¿Deja el ciclismo? Isaac del

¿Deja el ciclismo? Isaac del Toro recibe cinturón conmemorativo del Consejo Mundial de Boxeo

CMLL Grand Prix de Amazonas 2025: perfil de las luchadoras mexicanas y extranjeras participantes

Esta es la verdad sobre la supuesta muerte de Víctor Manuel Vucetich

Pokémon x CMLL: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la presentación de Mega-Hawlucha

Juanito, Pique y Zayu: conoce la historia de las mascotas mundialistas de México