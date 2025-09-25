Sheinbaum celebra que una parte de Banamex regrese a manos de un mexicano con compra de Fernando Chico Pardo

Sheinbaum resaltó la reputación de Chico Pardo y calificó la operación como una buena noticia para México (Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró en la mañanera del día de hoy, la compra de 25% de Banamex al empresario mexicano Fernando Chico Pardo.

Sheinbaum destacó que Pardo es un empresario mexicano de buena reputación, además de que la buscaron un día antes de que se anunciara para informarle de esta compra.

“Banamex regresa a un empresario mexicano en un transacción legal, que comienza a darse en un 25%. Considero que es una buena noticia", destacó la presidenta.

“Un fuerte compromiso con México”

El empresario destacó que busca contribuir a acelerar la digitalización integral de la empresa (Archivo Infobae)

Citi anunció este martes que una empresa propiedad de Fernando Chico Pardo y su familia cercana firmó un acuerdo para adquirir el 25% de la participación accionaria de Grupo Financiero Banamex.

Según la empresa, esta operación marca el inicio de una alianza estratégica de largo plazo con uno de los empresarios más reconocidos y respetados de México.

“La inversión de Fernando Chico Pardo demuestra la confianza en el futuro de Banamex, y el desarrollo de su estrategia actual de continuar creciendo en todas las líneas de negocio, avanzar en su transformación digital y operativa, e incrementar su relación con sus clientes actuales como con nuevos clientes”, menciona el comunicado.

Al respecto, Manuel Romo, Director General de Banamex, expresó su entusiasmo por esta nueva etapa:

“Fernando conjuga visión estratégica, excelencia operacional y un proyecto de futuro con la excelencia a nuestros clientes al centro y basado en nuestro talento, así como un profundo compromiso con México y una gran confianza en sus perspectivas de crecimiento”.

Por su parte, Fernando Chico Pardo señaló:

“Estamos muy comprometidos y contentos de formar parte de Banamex, que es una institución icónica en México con un futuro muy prometedor”.

Agregó que esta inversión también responde a una convicción firme:

“Creemos que la vocación histórica de Banamex es apoyar al país y a su gente, y eso se conjuga con nuestra firme convicción de que invertir en México es la mejor opción por su potencial”.

Citi reiteró que la desinversión de Banamex continúa siendo una prioridad estratégica, y que cualquier decisión sobre la estructura y fecha de la futura oferta pública inicial dependerá de diversos factores, como las condiciones del mercado y la aprobación de las autoridades regulatorias.