México

Hermana de B King, cantante colombiano hallado muerto en México, revela que ‘se manifestó’ a su madre con un mensaje

En medio del dolor, Stefanía Agudelo, hermana del DJ compartió una experiencia espiritual, recordando el legado humano y artístico que Byron Sánchez Salazar deja atrás

Por Armando Guadarrama

El hallazgo de los cuerpos de B King y Regio Clown en Cocotitlán puso fin a una semana de búsqueda en México (@bkingoficial/Instagram)

El hallazgo de los cuerpos sin vida de B King y Regio Clown en Cocotitlán, Estado de México, marcó el desenlace de una semana de angustia e incertidumbre para sus familias y seguidores en Colombia y México.

La noticia, confirmada el 17 de septiembre, puso fin a la búsqueda iniciada tras la desaparición de ambos artistas, quienes habían sido vistos por última vez en Polanco después de que Byron Sánchez Salazar —nombre real de B King— acudiera al gimnasio. La identificación oficial del cuerpo de B King se realizó el 22 de septiembre, según informaron sus familiares.

La desaparición de Byron Sánchez y su colega Jorge Luis Herrera, conocido como Regio Clown, fue reportada el 16 de septiembre. Inicialmente, circularon versiones que situaban el caso en Sonora, pero las autoridades de ese estado descartaron su participación y confirmaron que la investigación correspondía a la Ciudad de México.

La desaparición de los artistas fue reportada tras su última aparición en Polanco, Ciudad de México (@regioclownn/IG | @bkingoficial/IG)

La rápida difusión de boletines de búsqueda en redes sociales por parte de familiares y amigos contribuyó a que el caso cobrara notoriedad en ambos países.

En medio del dolor, la familia de B King compartió un episodio que añadió una dimensión emotiva a la tragedia. Stefanía Agudelo, hermana del artista, relató que durante una oración familiar, su madre experimentó lo que describió como una manifestación espiritual de Byron.

El último show de B King y Regio Clown fue en el club ElectroLab de la Ciudad de México (@bkingoficial, @regioclownn, Instagram)

Según Stefanía, en ese momento su madre recibió un mensaje que la familia decidió hacer público. En palabras de Stefanía, citando el mensaje atribuido a su hermano: “Que no haya rencor, que aprendamos a unirnos como familia y como seres humanos, que vivamos en paz y recordemos que este mundo necesita mucho amor”, escribió en redes sociales.

La joven, quien participó activamente en la búsqueda de B King, sostuvo que ese mensaje reflejaba la personalidad de Byron, a quien describió como un hombre noble, respetuoso y siempre preocupado por la unión familiar. Para ella, esta señal fue una confirmación de que la esencia de su hermano permanece viva en quienes lo amaron.

El mensaje que compartió Stefanía, hermana de B King, en redes sociales (IG)

Byron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B King, era un DJ y cantante colombiano que había iniciado una carrera ascendente en el género urbano. En los meses previos a su muerte, se encontraba enfocado en expandir su música fuera de Colombia, con México como uno de sus principales destinos para consolidarse en la industria latina.

Su compañero de gira, Jorge Luis Herrera o Regio Clown, también colombiano, comenzaba a abrirse paso en la escena musical. Ambos habían planeado una serie de presentaciones en distintos países de Latinoamérica y, el 14 de septiembre, ofrecieron un show en el club ElectroLab de la Ciudad de México.

El proyecto conjunto de B King y Regio Clown tenía como objetivo alcanzar el reconocimiento internacional. Su llegada a México representaba un paso estratégico en esa dirección. La tragedia interrumpió abruptamente sus aspiraciones y sumió en el luto a la comunidad musical, dejando a miles de seguidores en Colombia y México con preguntas sin respuesta sobre lo ocurrido.

