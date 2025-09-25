Facultad de Artes y Diseño UNAM, anuncia paro estudiantil y suspenden actividades

La facultad compartió un comunicado y fotografías oficializando el cierre del plantel. (Foto: Instagram / @ fad.unam)

La comunidad universitaria de la Facultad de Artes y Diseño (FAD) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), plantel Xochimilco, enfrenta un paro total de actividades académicas y administrativas.

El cual inició a partir del miércoles 25 de septiembre de 2025, según confirmaron comunicados oficiales difundidos por la propia facultad en sus redes sociales. La suspensión de actividades tiene su origen en una asamblea estudiantil, convocada por el grupo autodenominado “Estudiantes Organizadxs de la Facultad de Artes y Diseño”.

El primer pronunciamiento difundido por la FAD indica que la institución respalda y solidariza las acciones de la comunidad universitaria, impulsadas en memoria de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y de otros movimientos estudiantiles. “La FAD se reserva el derecho de una decisión personal, desde el respeto a la autonomía de comunidad universitaria”, señala el texto oficial. Esta manifestación responde a un llamado de reflexión sobre la violencia estructural y el respeto al patrimonio universitario, así como a exigir condiciones seguras en los espacios de la facultad.

La facultad emitió un comunicado oficial. (Facebook FAD Facultad de Artes y Diseño UNAM)

Por su parte, el segundo comunicado precisa que la suspensión de labores académicas y administrativas se extenderá hasta las 23:00 horas del miércoles 3 de octubre. Durante este periodo, las puertas del plantel permanecerán cerradas para todos los servicios.

“Las actividades regulares programadas el sábado 4 de octubre se reanudarán en horario habitual”, anuncia la autoridad facultativa, ofreciendo certidumbre sobre la fecha de retorno para el alumnado y el personal docente.

La institución recomienda a la comunidad no acercarse al plantel ni intentar realizar actividades presenciales durante la jornada de paro. También exhorta a respetar las áreas, espacios patrimoniales y el trabajo del personal académico y administrativo, manteniendo la seguridad y la integridad de las instalaciones. El texto enfatizó la importancia de crear conciencia sobre la violencia y construir espacios seguros libres de agresión.

La Facultad de Artes y Diseño (FAD) ha reiterado que este tipo de acciones se inscriben en el ejercicio legítimo de los derechos estudiantiles y la autonomía universitaria. Durante el cese de labores, serán las asambleas estudiantiles quienes definirán pasos futuros.

Por su parte, la Facultad de Filosofía y Letras suspendió activiades por el reciente asesinato de un estudiante en CCH Sur. (Crédito: @filos.unam)

Otros planteles de la UNAM entraron en paro

Por otro lado, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM inició un paro total de actividades académicas y administrativas. En este caso la comunidad dio a conocer que fue tras el asesinato de Jesús Israel, estudiante del CCH Sur ocurrido el pasado 22 de septiembre. Esta decisión se tomó en asamblea estudiantil como muestra de solidaridad. El paro, que también implica la suspensión de exámenes profesionales y prácticas de campo, se extiende desde el 24 de septiembre hasta el 3 de octubre.

Por su parte, las autoridades de la facultad expresaron preocupación por la violencia reciente y reiteraron su disposición al diálogo.