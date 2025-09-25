Esto es lo que debes de hacer si te pica la mortal araña violinista, según la UNAM

La Loxosceles, o araña de rincón, mide menos de tres centímetros y se camufla fácilmente en ambientes domésticos. (Gobierno de México/Secretaría de Salud)

En México, la araña violinista se encuentra entre los arácnidos de mayor relevancia médica por el riesgo que representa su mordedura. Presente en casi la totalidad del territorio nacional, este pequeño animal se distingue tanto por sus hábitos discretos como por la potencia de su veneno.

De acuerdo con UNAM Global, la Loxosceles, conocida también como araña violinista o de rincón, suele no superar los tres centímetros y se distingue por una característica forma de violín ubicado sobre la parte frontal de su cuerpo, el prosoma. Posee seis ojos organizados en media luna, patas finas y un color pardo rojizo que le permite camuflarse fácilmente en ambientes domésticos.

A diferencia de otras especies, la araña violinista de México no teje clásicas telarañas circulares o cónicas, sino que fabrica araña violinista e irregulares, ubicadas preferentemente en lugares oscuros y tranquilos. Tiene costumbres nocturnas: sale de noche a buscar alimento o pareja.

La araña violinista está activa todo el año, con mayor proliferación en temporada de lluvias. Crédito: Gobierno de México

El temperamento de la araña violinista es retraído, lo que la lleva a evitar el contacto con humanos; si se siente amenazada, puede incluso autolesionarse para escapar. La distribución de esta especie abarca todo el país, aunque los registros más elevados se concentran en Baja California Sur, Guerrero y Jalisco.

En cuanto a su biología, la araña violinista se encuentra activa durante todo el año, aunque muestra picos de proliferación en la temporada de lluvias. El riesgo para las personas radica en el veneno que inocula, capaz de producir necrosis y, en los casos graves, la muerte si no se recibe tratamiento. No obstante, su naturaleza tímida contribuye a que los accidentes sean relativamente infrecuentes.

Para minimizar el peligro de mordeduras dentro del hogar, conviene inspeccionar periódicamente grietas y aberturas en paredes, mantener la limpieza en sitios poco transitados como clósets, sótanos y detrás de muebles, evitar la acumulación de objetos o materiales como madera y revisar ropa y zapatos antes de usarlos. La araña violinista prefiere esconderse en lugares oscuros y con poco movimiento.

El veneno de la araña violinista puede causar necrosis y, en casos graves, la muerte si no se trata a tiempo. / Foto: Twitter @UNAM_MX

A pesar de las precauciones, existe la posibilidad de sufrir una mordedura y, en ese escenario, la reacción inmediata puede marcar la diferencia en el pronóstico. La mordedura de la araña violinista suele pasar inadvertida en el momento, pero se manifiesta en las horas siguientes con dolor, enrojecimiento, hinchazón, sensación de calor y, en ocasiones, síntomas sistémicos como fiebre, náuseas, vómito y dolor abdominal.

Si una persona es mordida, lo primordial consiste en mantener la calma, identificar o fotografiar a la araña para facilitar su diagnóstico y limpiar la herida únicamente con agua y jabón. Es imprescindible evitar remedios caseros, como la aplicación de hielo, calor, alcohol o ungüentos, y abstenerse de succionar la herida.

A continuación, es necesario buscar atención médica de inmediato. La Ciudad de México cuenta con una red de 26 hospitales preparados para administrar antivenenos, pero también es posible conseguir el antídoto en establecimientos comerciales autorizados, algo útil si el centro de salud más cercano no dispone del insumo. La atención temprana es de suma importancia, ya que el veneno puede desencadenar necrosis y lesiones graves, especialmente en niños y adultos mayores.