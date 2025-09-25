México

Cuáles son los beneficios de aplicar aceite de coco en el cabello

Sus propiedades hidratantes son ideales para usar como mascarilla capilar

Por Abigail Gómez

El aceite de coco es
El aceite de coco es un producto versátil utilizado en cocina, belleza y cuidado personal por sus múltiples beneficios.

El aceite de coco es una grasa vegetal obtenida a partir de la pulpa o carne del coco maduro (Cocos nucifera). Su extracción puede realizarse por prensado en frío o por otros métodos mecánicos y químicos.

Este aceite tiene muchos usos culinarios, pero también son valoradas sus aplicaciones en la industria cosmética y farmacéutica para elaborar cremas, jabones y productos para el cuidado personal que brindan beneficios tanto para la piel como para el cabello debido a sus propiedades humectantes.

Es por eso que este es un ingrediente que puede se ideal como mascarilla capilar por lo cual aquí te contamos sobre sus beneficios para tener una cabellera brillante y cómo aplicarlo de manera correcta.

Cuáles son los beneficios de aplicar aceite de coco en el cabello

La aplicación de aceite de coco en el cabello se asocia con varios beneficios documentados tanto en el ámbito tradicional como en estudios recientes. Algunos de los principales beneficios son:

  • Hidratación: el aceite de coco ayuda a mantener la humedad del cabello, evitando la sequedad y la fragilidad.
  • Reducción de la pérdida de proteínas: al penetrar en la fibra capilar, puede disminuir la pérdida de proteínas durante el lavado y el peinado, favoreciendo la resistencia del cabello.
  • Mejora del brillo y la suavidad: su uso regular puede aportar un aspecto más brillante y suave al cabello.
  • Prevención del daño: el aceite de coco puede ayudar a proteger la fibra capilar frente a daños mecánicos (cepillado, trenzado) y químicos (tintes y tratamientos).
  • Facilita el desenredado: su aplicación ayuda a reducir los enredos y los tirones al peinar.
  • Cuidado del cuero cabelludo: puede aportar alivio a la sequedad y descamación, ayudando a mantener un cuero cabelludo saludable.
Su uso brinda brillo y
Su uso brinda brillo y luminosidad.

Cómo aplicar aceite de coco para obtener sus beneficios

Para obtener los beneficios del aceite de coco en el cabello, se recomienda el siguiente procedimiento:

Paso a paso para aplicar aceite de coco en el cabello

  1. Selecciona aceite de coco virgen o extra virgen, preferiblemente prensado en frío.
  2. Si está sólido, calienta una pequeña cantidad entre las manos o en un recipiente a baño María hasta que se haga líquido.
  3. Aplica el aceite sobre el cabello seco o apenas húmedo, distribuyendo de medios a puntas. Si se desea, puede aplicarse también en el cuero cabelludo, especialmente en casos de sequedad o descamación.
  4. Masajea suavemente el cuero cabelludo con las yemas de los dedos en movimientos circulares.
  5. Deja actuar entre 20 y 30 minutos. Para tratamientos más intensos, se puede cubrir el cabello con una toalla tibia y dejarlo reposar hasta una hora, o durante la noche si el cabello está muy seco.
  6. Lava el cabello con un shampoo suave hasta retirar completamente el aceite. Puede ser necesario un segundo lavado.
  7. Usa el tratamiento una o dos veces por semana, según el tipo de cabello y sus necesidades.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el aceite de coco es bien tolerado, se recomienda probarlo en una pequeña zona antes de aplicarlo en todo el cabello, para descartar reacciones adversas.

Es importante mencionar que su uso excesivo puede generar sensación grasosa. Sus beneficios son especialmente efectivos para cabellos secos o rizados.

