México

¿Cómo usar la maicena para eliminar manchas de la cara?

Se trata de un ingrediente natural y económico, un aliado en el cuidado de la piel gracias a sus propiedades

Por Eduardo Marsan

Guardar
Mascarilla de maicena y aceite
Mascarilla de maicena y aceite de argán, combinación perfecta para nutrir e hidratar la piel profundamente. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La maicena, comúnmente utilizada en la cocina, ha ganado reconocimiento en el cuidado de la piel debido a sus propiedades naturales que contribuyen a una tez más uniforme y radiante. Este ingrediente, derivado del almidón de maíz, se ha empleado durante décadas en diversas culturas como un remedio casero y un aliado cosmético gracias a su suavidad y versatilidad.

Beneficios para la piel

Estos son algunos de sus principales beneficios:

  • Absorber el exceso de grasa. Es una excelente opción para pieles mixtas o grasas, especialmente en la zona T del rostro. Al reducir el sebo acumulado, ayuda a prevenir la aparición de brillos y mantener la piel fresca durante más tiempo.
  • Exfoliante suave. Sus partículas finas eliminan las células muertas, promoviendo la regeneración celular y dejando la piel más tersa y suave.
  • Uso regular. Su aplicación continua puede contribuir también a un tono más uniforme, ayudando a disminuir la apariencia de manchas oscuras o hiperpigmentación.
  • Acción calmante. En casos de piel irritada o sensible puede aliviar el enrojecimiento, reducir inflamaciones leves y proporcionar una sensación de confort en áreas afectadas por irritaciones leves o brotes de acné.

Mascarilla casera

Incorporarla en la rutina de cuidado facial es sencillo mediante mascarillas caseras. Para una preparación básica sigue estos pasos:

  1. Mezclar dos cucharadas de maicena con dos cucharadas de agua hasta formar una pasta homogénea. Para potenciar sus efectos hidratantes y suavizantes, se puede añadir una cucharada de miel.
  2. Aplicar la mezcla sobre el rostro limpio, evitando el área de los ojos, y se deja actuar entre 15 y 20 minutos.
  3. Enjuagar con agua tibia, revelando una piel más luminosa y fresca. Este procedimiento puede realizarse una o dos veces por semana, según las necesidades de la piel.
Mascarilla de maicena y aceite
Mascarilla de maicena y aceite de argán, combinación perfecta para nutrir e hidratar la piel profundamente. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precauciones

Aunque es un ingrediente natural, es recomendable realizar una prueba de sensibilidad en una pequeña zona antes de aplicarla en el rostro completo. El uso excesivo podría resecar la piel, por lo que la moderación es clave. Asimismo, tras la aplicación de la mascarilla, es fundamental proteger la piel con bloqueador solar, ya que puede volverse más sensible a la exposición solar.

En casos de problemas cutáneos más severos, es recomendable consultar a un dermatólogo antes de incorporar la maicena de forma regular. La constancia y la paciencia son esenciales para obtener resultados visibles, ya que la acción natural del almidón de maíz sobre la piel es gradual, no se trata de magia.

Temas Relacionados

Remedios caserosCuidado de la pielMaicenaCosmetologíaMascarilla caseramexico-noticias

Más Noticias

Osezna en estado crítico: Mariana Rodríguez reacciona ante el caso en La Pastora: ¿Qué pasará con el ejemplar?

La influencer reafirmó su compromiso con el bienestar de los animales y señaló que la osa presenta una enfermedad incurable

Osezna en estado crítico: Mariana

Rubén Rocha Moya descarta cambios tras ataque armado a su nieta y escoltas en Culiacán: “No cambia nada”

La reacción de la familia ante el incidente refleja la resiliencia y la confianza en las instituciones locales, mientras las carpetas de investigación siguen su curso

Rubén Rocha Moya descarta cambios

“Fui víctima de la maldición de Moctezuma”: Tobías Forge y Ghost sí lograron presentarse en su segunda fecha en CDMX

La reprogramación del show de Ghost derivó en una velada única, donde la interacción directa entre músicos y asistentes creó una atmósfera especial

“Fui víctima de la maldición

“Banamex regresa a manos mexicanas con confianza en el proyecto de país de Sheinbaum”: Fernando Chico Pardo

El empresario mexicano destacó que su inversión, cercana a 42 mil millones de pesos, responde a la certidumbre que le genera la actual administración

“Banamex regresa a manos mexicanas

Los Ángeles Azules rompen el silencio sobre la explosión en Iztapalapa: “Estábamos en Londres cuando pasó”

Elías Mejía compartió el sentir de la banda, impactada por el accidente mientras se encontraban en gira internacional

Los Ángeles Azules rompen el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Rubén Rocha Moya descarta cambios

Rubén Rocha Moya descarta cambios tras ataque armado a su nieta y escoltas en Culiacán: “No cambia nada”

“Ayúdame, me van a matar”: Rosalinda Ávalos enfrenta amenazas por juez ligado al CJNG en San Luis Potosí | Videos

Entre el Cielo y la Tierra: 500 fichas, prendas, restos óseos en Zacatecas y madres buscadoras contra la negligencia

¿Huachicol en Pemex? Reportan que Trauwitz informó a Rocío Nahle sobre robos de combustible y no hizo nada: “Le di pruebas”

SSPC desmiente autenticidad de supuesto informe del CNI contra Sandra Cuevas

ENTRETENIMIENTO

“Fui víctima de la maldición

“Fui víctima de la maldición de Moctezuma”: Tobías Forge y Ghost sí lograron presentarse en su segunda fecha en CDMX

Los Ángeles Azules rompen el silencio sobre la explosión en Iztapalapa: “Estábamos en Londres cuando pasó”

Christian Nodal podría ir a prisión por 34 demandas en presunta falsificación de contratos: “Era menor de edad”

La Granja VIP: ellos son todos los famosos que participarán en la primera temporada

Carolina Imperial y William Zepeda: los finalistas que llevan su historia y su voz a la gran final de México Canta

DEPORTES

¿Deja el ciclismo? Isaac del

¿Deja el ciclismo? Isaac del Toro recibe cinturón conmemorativo del Consejo Mundial de Boxeo

CMLL Grand Prix de Amazonas 2025: perfil de las luchadoras mexicanas y extranjeras participantes

Esta es la verdad sobre la supuesta muerte de Víctor Manuel Vucetich

Pokémon x CMLL: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la presentación de Mega-Hawlucha

Juanito, Pique y Zayu: conoce la historia de las mascotas mundialistas de México