Becas Benito Juárez: esta es la documentación necesaria y pasos para obtener el apoyo económico

El programa otorga apoyos económicos de hasta mil 900 pesos bimestrales a estudiantes de nivel medio superior

La Becas Benito Juárez es uno de los programas prioritarios del Gobierno de México, diseñado para garantizar que las y los estudiantes continúen con su formación académica sin que los recursos económicos sean un obstáculo.

Para este ciclo 2025, el registro estará disponible a través de la plataforma Llave MX, donde los aspirantes deberán completar un proceso sencillo pero cuidadoso que requiere documentación específica.

Documentación necesaria para solicitar la beca

Antes de iniciar el registro, es indispensable contar con documentos vigentes y en formato digital (PDF o imagen clara), ya que el sistema solicita subirlos durante el trámite. Los requisitos son los siguientes:

CURP del estudiante , certificada por RENAPO.

Identificación oficial vigente del tutor (INE, cartilla militar, pasaporte, cédula profesional o licencia de conducir).

Comprobante de domicilio reciente, no mayor a tres meses (recibo de luz, agua, gas, teléfono, predial o estado de cuenta bancario).

Comprobante de estudios actualizado.

Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la institución educativa.

Correo electrónico personal y vigente.

Número de teléfono celular activo.

La Beca Benito Juárez 2025 apoya a estudiantes de educación básica y media superior, garantizando su permanencia escolar

Además, será necesario registrar a la madre, padre o tutor como acompañante en el proceso, proporcionando su CURP, un número de contacto y la identificación oficial.

Pasos para registrarse en línea

El trámite se lleva a cabo en la página www.llave.gob.mx. Los pasos a seguir son los siguientes:

Crear una cuenta Llave MX ingresando CURP, datos personales, correo electrónico y número de celular. Posteriormente, se debe establecer una contraseña segura y aceptar el aviso de privacidad. Acceder a la plataforma de becas con la cuenta Llave MX. Registrar los datos escolares, incluyendo la Clave del Centro de Trabajo (CCT), grado, grupo y turno. Subir la documentación solicitada en formato digital, asegurándose de que los archivos sean claros y legibles. Revisar y confirmar la información personal y escolar capturada en el formulario. Esperar la validación de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, que verificará los datos y notificará a los solicitantes si fueron aceptados.

Monto de la beca

Los beneficiarios reciben el apoyo directamente en una tarjeta del Banco del Bienestar. Los montos son los siguientes:

Educación media superior (preparatoria y bachillerato): mil 900 pesos bimestrales.

Educación básica (preescolar, primaria y secundaria): 875 pesos mensuales.

La Coordinación Nacional de Becas subrayó que toda la información oficial sobre el registro, validación de datos y entrega de tarjetas se difunde únicamente en sus canales institucionales, con el objetivo de evitar fraudes o confusiones.

En este sentido, se recomienda a los aspirantes y sus familias mantenerse atentos a las publicaciones oficiales y preparar con anticipación los documentos requeridos, ya que contar con la información completa agiliza el proceso y aumenta las posibilidades de acceder al beneficio.