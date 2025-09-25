Así operaba la red de tráfico infantil liderada por “La Diabla”

Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Martha Alicia “N”, también conocida como “La Diabla”, fue detenida por una orden de aprehensión en la que se le acusa por los delitos de feminicidio y homicidio en grado de tentativa contra un menor. La orden fue ejecutada por agentes de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia.

De acuerdo con la investigación dada a conocer por las autoridades de la Agencia Estatal de Investigación Zona Centro, su detención fue ordenada luego de hallar el cuerpo de otra mujer identificada como Leslie G. C., una joven de 20 años originaria de León, Guanajuato, que fue víctima de “La Diabla” en Ciudad Juárez, Chihuahua.

A Leslie le extrajeron su bebé de siete meses, con la intención de venderlo en Estados Unidos, por lo que el 17 de julio de de este año sus familiares la reportaron como desaparecida, y ocho días después su cadáver fue encontrado enterrado en el patio trasero de una vivienda ubicada en el número 1909 de la calle Portal de Abedul y Puerto Dunquerque, dentro del Fraccionamiento Portal del Roble.

Fue hasta el 2 de septiembre cuando autoridades lograron su detención. En ella se presume que participaron elementos del Centro Nacional Antiterrorista de los Estados Unidos (NCTC, por sus siglas en inglés).

¿Cómo operaba “La Diabla”?

Los menores a los que las parejas eran vendidos pagaban hasta 250 mil pesos

Martha Alicia “N” se dedicaba a buscar mujeres embarazadas y mediante engaños ofrecerles supuestos empleos vinculados al crimen organizado o promesas de apoyo económico.

Sin embargo, tras ser citadas en determinados domicilios, las víctimas eran retenidas y sometidas a cesáreas clandestinas en condiciones insalubres, por lo que en varias ocasiones las madres fallecieron durante estos procedimientos.

Según la información, los bebés eran vendidos por 250 mil pesos a parejas homoparentales estadounidenses que viajaban a Ciudad Juárez para recibirlos. El intercambio se realizaba directamente en la ciudad, lo que permitía reducir los riesgos asociados al traslado hacia Estados Unidos.

Por otra parte, se presume que “La Diabla” seguía instrucciones de su esposo e hijo que se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social en México (Cefereso) No. 3 de Ciudad Juárez. Desde ahí, los sujetos presuntamente dirigían las actividades del grupo, mientras ella se encargaba de ejecutar las órdenes y organizar la entrega de los bebés a los compradores.

Cabe mencionar que “La Diabla” no operaba solo con su esposo e hijo, pues se ha señalado que en realidad esta es una red criminal ligada a la organización delictiva La Línea y al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).