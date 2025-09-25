México

Apariencia de Aaron Díaz a los 41 años causa asombro y desata crueles bromas en redes

Lejos de los reflectores, el actor ha optado por una vida más reservada, centrada en su faceta familiar

Por Víctor Cisneros

Guardar
Lejos de los reflectores, el
Lejos de los reflectores, el actor ha optado por una vida más reservada, centrada en su faceta familiar. (@aarondíaz, Instagram)

A sus 41 años, Aarón Díaz volvió al centro de la conversación pública, aunque no por un nuevo proyecto en televisión, sino por un cambio físico que generó sorpresa, memes y hasta preocupación entre sus seguidores.

El protagonista de telenovelas como Clase 406 y Teresa se detuvo a hablar con la prensa durante la reciente entrega de los Premios Ariel. Su semblante, descrito por algunos usuarios como “desmejorado” o “cansado”, bastó para encender un debate en plataformas digitales donde abundaron tanto los mensajes de apoyo como los comentarios en tono de burla.

Su semblante, descrito por algunos
Su semblante, descrito por algunos usuarios como “desmejorado” o “cansado”, bastó para encender un debate en plataformas digitales. (Captura de pantalla, X)

Reacciones en redes: de la preocupación a los memes

Los internautas no tardaron en pronunciarse. “Se ve acabado”, “parece Alfonso Zayas” o “ya es Don Ramón” fueron algunas de las frases más repetidas en las comparaciones. Mientras unos mostraron preocupación por su salud, otros optaron por el humor, haciendo de su apariencia tendencia en redes sociales.

Más allá de las bromas, el caso volvió a poner sobre la mesa la presión que enfrentan las celebridades para mantener una imagen eternamente juvenil y cómo el paso del tiempo, inevitable para todos, es motivo de juicios desmedidos en el entorno digital.

Los internautas no tardaron en
Los internautas no tardaron en pronunciarse. (Captura de pantalla, X)

¿Por qué Aarón Díaz se alejó de los reflectores?

El actor, quien desde hace años se mantiene alejado de la televisión, explicó que su prioridad cambió por completo con la llegada de sus hijas.

“Las prioridades cambian en la vida, sabes. Últimamente, la prioridad ha sido mi familia. Mis hijas tienen 11 y 12 y estoy en un momento en el que me siento cómodo de salir otra vez y hacer lo que se tiene que hacer en esta industria”, declaró en una reciente entrevista.

Sobre la etapa que vive junto a Erin y Regina, sus hijas con Lola Ponce, agregó con humor y ternura: “Nadie está listo para la preadolescencia, pero creo que lo más importante es estar presentes”.

Una vida lejos de escándalos

Junto a la cantante y actriz argentina Lola Ponce, con quien se casó en 2012 tras coincidir en la telenovela El Talismán, Aarón Díaz ha construido una de las parejas más sólidas del espectáculo. La pareja comparte viajes, proyectos artísticos y momentos en familia, siempre priorizando lo que ellos llaman “hacer de cada día una aventura”.

Lejos de los reflectores que alguna vez lo convirtieron en uno de los “galanes de telenovela” más populares de México, Díaz ha optado por una vida más reservada, centrada en su faceta familiar.

El actor explicó que su
El actor explicó que su prioridad cambió por completo con la llegada de sus hijas. (@aarondiaz, Instagram)

El revuelo en redes por su imagen recuerda cómo los artistas suelen ser idealizados como íconos de belleza, y cómo al envejecer, las reacciones pueden ser extremas: desde memes hasta preocupaciones por su bienestar.

En el caso de Aarón Díaz, su apariencia fue suficiente para colocarlo nuevamente en el centro de la conversación digital, mostrando que, más allá del estereotipo de galán, hay un hombre que también enfrenta con naturalidad el paso del tiempo.

Temas Relacionados

Aaron Díazmexico-entretenimiento

Más Noticias

Golpes al CJNG en Texas: DEA anuncia decomisos de cocaína, metanfetamina y dólares a traficantes en EEUU

La división antidrogas destacó la detención de un presunto narcomenudista y cuatro sujetos más, ligados al grupo de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”

Golpes al CJNG en Texas:

Sheinbaum culpa a empresas por falta de medicamentos tras narcomanta dirigida a “El Ruso” en Baja California

El mensaje reconocía el poder adquisitivo que tiene uno de los líderes del Cártel de Sinaloa en Mexicali

Sheinbaum culpa a empresas por

La mañanera de hoy 25 de septiembre | Se está valorando si se requieren más reclusorios: Sheinbaum

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La mañanera de hoy 25

Por qué México recurre a India para abastecer medicamentos del sector salud: Sheinbaum lo explica

La presidenta explicó la razón por la que varios de los medicamentos que se necesitan en el país se traen del extranjero, principalmente, de la India

Por qué México recurre a

Becas Benito Juárez: esta es la documentación necesaria y pasos para obtener el apoyo económico

El programa otorga apoyos económicos de hasta mil 900 pesos bimestrales a estudiantes de nivel medio superior

Becas Benito Juárez: esta es
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpes al CJNG en Texas:

Golpes al CJNG en Texas: DEA anuncia decomisos de cocaína, metanfetamina y dólares a traficantes en EEUU

Sheinbaum culpa a empresas por falta de medicamentos tras narcomanta dirigida a “El Ruso” en Baja California

Interpol activa ficha roja contra Silem García Peña, expropagandista de la iglesia La Luz del Mundo

Supuesto informe del CNI sobre Sandra Cuevas advierte sobre origen de sus recursos y posibles nexos con el crimen organizado

Ventilan pistas sobre quién sería “el comandante”, la persona con la que se reunirían B King y Regio Clown

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 25 de septiembre: quiénes son los nominados de la semana

Acusan supuesto fraude en la ‘jugada maestra’ de Shiky en La Casa de los Famosos México: “Le dijeron cómo nominar”

“Tienen una gran sensibilidad”: David Zepeda elogia a reporteros tras pleito con Susana Zabaleta y Ricardo Pérez

Amores Perros será proyectada en Bellas Artes con un concierto de Gustavo Santaolalla: cuándo y cómo asistir

Sergio Mayer confronta a reporteros que abuchearon a Susana Zabaleta: “Ayúdennos ustedes haciendo un trabajo digno”

DEPORTES

Cruz Azul sigue invicto, Toluca

Cruz Azul sigue invicto, Toluca supera a Rayados en la tabla de posiciones tras goleada y Chivas se mete a zona del Play In

América vs Pumas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el Clásico Capitalino del Torneo de Apertura 2025

Toluca golea a Rayados: así fue cómo el ‘Turco’ Mohamed guio a Hugo González para detener penal de Sergio Ramos

CMLL revela a las luchadoras mexicanas e internacionales del Grand Prix de Amazonas 2025

Jake Paul reconoce que un combate contra Canelo Álvarez está cada vez más cerca: “Es una de las peleas más grandes”