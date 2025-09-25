Adriana Pérez Cañedo se despide de su programa de radio tras más de dos décadas al aire

La locutora Adriana Pérez Cañedo agradeció el cariño y compañía del público. Crédito: Cuartoscuro

Adriana Pérez Cañedo, periodista que fue moderadora del segundo debate presidencial de 2024, anunció su salida del programa de radio “Enfoque Noticias”.

A través de sus redes sociales, la locutora detalló que su salida era decisión de la empresa, pero agradeció el cariño y compañía que le brindó el público por más de dos décadas.

"Hoy es mi último programa en Enfoque, me despido de ustedes y de este espacio después de 25 años, 3 meses y 6 días. La empresa decidió terminar la relación laboral conmigo. Les agradezco su cariño y compañía a lo largo de este tiempo", escribió a través de su cuenta de X.

(Captura de pantalla)

Sus seguidores reaccionaron a la noticia con mensajes de apoyo y agradecimiento por la labor que ha hecho en el periodismo.

“Qué triste noticia, tu noticiario era con cultura. Amable, valiente, pero a la vez respetuoso, va a ser un hueco muy grande para la radio en México”, “Adriana, eres una gran periodista” y “Te vamos a extrañar Adriana, no será lo mismo sin ti”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en su post de despedida.

Mientras que al final de su último programa escribió: “Gracias infinitas por acompañarme en este largo camino en ‘Enfoque noticias’. Estaremos en contacto para lo que siga. ¡Hasta siempre!"

(Captura de pantalla)

Quién es Adriana Pérez Cañedo, periodista que se despide de su programa de radio tras más de dos décadas al aire

Los inicios de Adriana Pérez Cañedo en los medios de comunicación se remontan a sus primeros años en la Ciudad de México, capital a la que llegó tras haber cursado estudios de actuación en su natal Guadalajara.

Sin embargo, su carrera se enfocó en el periodismo, campo en el que logró una marca destacada al convertirse en la primera mujer locutora con un espacio propio en Radio UNAM, consolidando así su presencia en el ámbito radiofónico nacional.

A lo largo de su trayectoria, asumió el liderazgo de importantes espacios informativos. Condujo “Once Noticias” de Canal 11, emblema de la televisión pública mexicana, donde se distinguió por su estilo directo y profesional.

(Captura de pantalla/Facebook)

Posteriormente, pasó a formar parte de “Enfoque Noticias”, uno de los espacios noticiosos de mayor audiencia en la radio nacional, donde ha dejado huella tanto por su característica voz como por su compromiso con la labor informativa.

Su trayectoria definida por la apertura de nuevos espacios y la consolidación en plataformas relevantes como la radio y la televisión, la han llevado a conseguir diversos reconocimientos como la Medalla Leona Vicario, el Premio Nacional de Periodismo, El Micrófono de Oro y el Premio José Pagés Llergo.