Sergio Mayer contradice a Alexis Ayala y asegura que Guana es un gran cantante y actor de teatro: “Un tipo talentoso”

El panelista de La Casa de los Famosos México asegura que Guana es un gran actor.

Durante la última gala de nominación de La Casa de los Famosos México, Guana se despidió del reality show luego de que permaneciera más de 50 días aislado.

Su participación en el programa 24/7 fue una de las más controversiales por el repentino cambio de cuarto que ocurrió a mitad de la competencia.

Debido a que el actor y comediante decidió decir adiós a ‘noche’ y comenzar a jugar con ‘día’, sus actitudes fueron duramente juzgadas por algunos de los habitantes; tal es el caso de Alexis Ayala, quien arremetió contra su compañero en una fiesta temática.

Mayer asegura que Guana es un gran actor, pero le han faltado oportunidades.

Alexis Ayala molesto con Guana por cantar todos los días en La Casa de los Famosos México

Durante una reunión con ‘noche’ en la reciente fiesta temática, Alexis Ayala compartió su opinión sobre Guana, quien continuamente cantaba dentro de La Casa de los Famosos México.

“Se va a oír bien cul*** lo que voy a decir, pero qué ver** tiene que estar cantando todos los días si no es cantante. Es ensamble de teatro, hace teatro musical”, dijo el actor.

De inmediato, varias personalidades del medio expresaron su molestia ante su comentario en redes sociales, pero uno de los que más sorprendió al apoyar el talento de Guana fue Sergio Mayer, amigo cercano de Alexis Ayala.

Sergio Mayer asegura que Guana es un gran actor y comediante con talento

Durante un reciente live, Mayer reaccionó al comentario de Ayala, y aunque confesó que desconocía lo que había mencionado su amigo, resaltó el talento Luis Rodríguez, conocido como Guana.

“No sé lo que haya dicho Alexis Ayala, pero yo vi a Guana en una obra de teatro y le aplaudí de pie, yo no lo conocía, y cuando fui a ver ‘La obra que sale mal’, Guana es un tipo talentoso. Si yo veo que está anunciado en una obra de teatro, por supuesto que lo voy a ver, porque es un gran actor y un gran comediante”, puntualizó.

Mientras que sobre su salida de La Casa de los Famosos, el panelista resaltó que era uno de los mejores participantes, pues además de tener destreza para las dinámicas por el presupuesto y el liderato, era muy buen estratega.

“Dentro de la casa, en este juego, era de los de mayor estrategia, hacía estrategia, sacaba los números y sabía. Hubo muchas cosas que dije: ‘Muy bien por Guana’. Siempre estuvo en su zen, nunca perdió”, concluyó.