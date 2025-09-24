México

Sergio Mayer contradice a Alexis Ayala y asegura que Guana es un gran cantante y actor de teatro: “Un tipo talentoso”

El villano de telenovelas habló sobre la trayectoria del integrante de “Me Caigo de Risa” en la reciente fiesta temática de La Casa de los Famosos México

Por Jazmín González

Guardar
El panelista de La Casa
El panelista de La Casa de los Famosos México asegura que Guana es un gran actor. Créditos: Casa de los Famosos - IG, elguana

Durante la última gala de nominación de La Casa de los Famosos México, Guana se despidió del reality show luego de que permaneciera más de 50 días aislado.

Su participación en el programa 24/7 fue una de las más controversiales por el repentino cambio de cuarto que ocurrió a mitad de la competencia.

Debido a que el actor y comediante decidió decir adiós a ‘noche’ y comenzar a jugar con ‘día’, sus actitudes fueron duramente juzgadas por algunos de los habitantes; tal es el caso de Alexis Ayala, quien arremetió contra su compañero en una fiesta temática.

Mayer asegura que Guana es un gran actor, pero le han faltado oportunidades. (Crédito: Sergio Mayer)

Alexis Ayala molesto con Guana por cantar todos los días en La Casa de los Famosos México

Durante una reunión con ‘noche’ en la reciente fiesta temática, Alexis Ayala compartió su opinión sobre Guana, quien continuamente cantaba dentro de La Casa de los Famosos México.

“Se va a oír bien cul*** lo que voy a decir, pero qué ver** tiene que estar cantando todos los días si no es cantante. Es ensamble de teatro, hace teatro musical”, dijo el actor.

De inmediato, varias personalidades del medio expresaron su molestia ante su comentario en redes sociales, pero uno de los que más sorprendió al apoyar el talento de Guana fue Sergio Mayer, amigo cercano de Alexis Ayala.

(Captura de pantalla YouTube)
(Captura de pantalla YouTube)

Sergio Mayer asegura que Guana es un gran actor y comediante con talento

Durante un reciente live, Mayer reaccionó al comentario de Ayala, y aunque confesó que desconocía lo que había mencionado su amigo, resaltó el talento Luis Rodríguez, conocido como Guana.

“No sé lo que haya dicho Alexis Ayala, pero yo vi a Guana en una obra de teatro y le aplaudí de pie, yo no lo conocía, y cuando fui a ver ‘La obra que sale mal’, Guana es un tipo talentoso. Si yo veo que está anunciado en una obra de teatro, por supuesto que lo voy a ver, porque es un gran actor y un gran comediante”, puntualizó.

Mientras que sobre su salida de La Casa de los Famosos, el panelista resaltó que era uno de los mejores participantes, pues además de tener destreza para las dinámicas por el presupuesto y el liderato, era muy buen estratega.

(Captura de pantalla La Casa
(Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

“Dentro de la casa, en este juego, era de los de mayor estrategia, hacía estrategia, sacaba los números y sabía. Hubo muchas cosas que dije: ‘Muy bien por Guana’. Siempre estuvo en su zen, nunca perdió”, concluyó.

Temas Relacionados

Sergio MayerAlexis AyalaGuanaLa Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los Famosos 3ViXTelevisiónmexico-entretenimiento

Más Noticias

Qué pasos faltan para la entrada en vigor de la reforma contra la extorsión

La reforma permitirá expedir una Ley General contra la Extorsión y homologar sanciones en todo México

Qué pasos faltan para la

¿Por qué es bueno tomar té de romero diario?

Esta bebida se puede preparar de manera muy sencilla

¿Por qué es bueno tomar

Confirma SRE que una víctima del tiroteo en oficinas de ICE en Dallas es mexicano

La Secretaría añadió que la representación consular estableció contacto con la familia del connacional para ofrecer acompañamiento y asesoría legal

Confirma SRE que una víctima

Metro CDMX y Metrobús hoy 24 de septiembre: Metro anuncia marcha de seguridad en Líneas 2, 3, 5, 8, A y B

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Los ingredientes ideales para preparar un jugo antiedad que previene el envejecimiento

Esta bebida tiene la mezcla ideal brindar una gran concentración de antioxidantes

Los ingredientes ideales para preparar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Confirman la muerte de trabador

Confirman la muerte de trabador del IMSS en Culiacán tras balacera cerca de una escuela

Caen cuatro presuntos integrantes del CJNG en Edomex: obedecían a un jefe de plaza en Guerrero

Detienen a hombre que privó de la libertad a 17 personas extranjeras en Chihuahua

Actividades del Cártel de Sinaloa son para financiar terrorismo en EEUU, acusa fiscal Pam Bondi

Procesan a hombre que transportaba más de una tonelada de metanfetamina oculta en un tractocamión en Mazatlán, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 24 de septiembre: sigue la tarde de miércoles de nominación

En medio de la tensión familiar, Pepe Aguilar ya conoció a una de sus nietas, hija de Emiliano Aguilar

Ex amigo de Guana lo expone tras salir de La Casa de los Famosos: “Traidor, así eres en la vida real”

Azela Robinson explota contra gobierno por inacción en desaparición de su sobrino hace cuatro meses: “Dejen de robar”

Carlos Rivera habría cancelado su visita a La Casa de los Famosos 3 tras ataques en su contra por apoyar a Dalílah Polanco

DEPORTES

Omar Chávez confirma pelea de

Omar Chávez confirma pelea de exhibición junto a su hermano Julio César Chávez Jr. en diciembre

Peleador de la división de Canelo Álvarez asegura que el mexicano no aguataría su ritmo de pelea: “Se está haciendo viejo”

Esta es la marca que podría romper Cruz Azul y cambiar la historia en el Olímpico Universitario

Gonzalo Piovi revela a qué portero de la Liga MX le quiere hacer un gol

¿Chivas se saltó la norma? El uniforme de Samir Inda desata controversia