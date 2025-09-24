“No desviemos”: Prensa insiste sobre Susana Zabaleta y Karla Díaz corta el tema en plena entrevista

(YT Berenice ortiz/Instagram)

Aunque en días recientes, conductores de televisión habían comentado que el tema Susana Zabaleta quedaría fuera de los reflectores a modo de protesta, la curiosidad de la prensa volvió a encender la conversación.

Esta vez, la pregunta llegó directamente a Karla Díaz, integrante de JNS y conductora del pódcast Pinky Promise, donde Zabaleta fue invitada en el pasado.

¿Qué ha pasado con Susana Zabaleta y el grito de “prensa digna”?

La pregunta de los reporteros no surgió de la nada. Semanas atrás, Susana Zabaleta protagonizó un momento que generó debate en redes sociales y en los mismos pasillos de la fuente de espectáculos.

Durante su llegada al aeropuerto de la CDMX, la actriz sufrió un tropezón durante un encuentro con los medios, esto hizo estallar a Ricardo Pérez quien condenó a la prensa. Asimismo, en La Cotorrisa el comediante hizo un sketch que aumentó más las tensiones.

una actitud invasiva y poco respetuosa, lo que derivó en el ya Fue así que después de esto, Susana volvió a ser captada en el aeropuerto, pero la prensa a modo de protesta comenzaron a gritar ‘prensa digna’ cuando ella apareció ante las cámaras.

Este episodio abrió una discusión sobre los límites entre las figuras públicas y los medios de comunicación, con opiniones encontradas.

El momento en que le preguntan a Karla Díaz

El interés mediático en la relación entre Karla y Susana proviene de su colaboración en Pinky Promise, espacio conocido por entrevistas relajadas y emotivas.

Durante un encuentro con medios, uno de los reporteros abrió el tema de manera frontal:

“Karlita, a mí me gustaría preguntarte, este, corrígeme si me equivoco, Susana Zabaleta ya estuvo una vez en el pódcast, ¿no?”

Después de que ella respondiera afirmativamente, la prensa cuestionó: “Últimamente Susana ha tenido como un encontronazo ella ahorita con la prensa”

Ante la insistencia, Karla decidió cortar cualquier intento de polémica:

“No, no, es que justo no desviemos la comunicación de lo que venimos. Gracias. Yo la quiero mucho y la respeto mucho, al igual que ustedes los medios.”

La breve intervención dejó claro que la cantante no planea involucrarse en el escándalo que rodea a Zabaleta. Con un “gracias” final, Karla dio por terminada la pregunta y el encuentro concluyó con un “Nos vemos en la otra”, de parte del reportero.

Su frase “Yo la quiero mucho y la respeto mucho, al igual que ustedes los medios” funcionó como una declaración de neutralidad que evita alimentar titulares polémicos, a la vez que envía un mensaje de cordialidad tanto a su invitada como a los periodistas presentes.