Mujeres con Bienestar Edomex 2025: ¿Habrá pago a las beneficiarias en octubre?

Mujeres con Bienestar es un programa social impulsado por el Gobierno del Estado de México que busca ayudar a mujeres de 18 a 63 años de edad que se encuentren viviendo una situación de vulnerabilidad a través un apoyo económico bimestral.

La iniciativa entrega a cada beneficiaria un recurso monetario de 2,500 pesos cada dos meses que se cobra de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta Mujeres con Bienestar. Sin embargo, las participantes también pueden acceder a otros beneficios como seguro médico, tarifas especiales en transporte público, asesorías financieras, psicológicas o legales, entre otros más.

El propósito del programa es aumentar los ingresos de estas mujeres que viven en situación de pobreza y carecen de acceso a la seguridad social a través de las transferencias monetarias y los diversos servicios enfocados en el bienestar.

¿Habrá pago de Mujeres con Bienestar en octubre?

La última distribución de pagos de Mujeres con Bienestar se llevó a cabo durante el mes de agosto. Ahora, de acuerdo con cómo se ha manejado el calendario, se espera que las beneficiarias reciban el dinero del siguiente apoyo en octubre.

Mientras tanto, se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales que son las redes sociales de la Secretaría de Bienestar del Estado de México y Juan Carlos González Romero, titular de la dependencia.

Depósitos de Mujeres con Bienestar

Enero- febrero (entregado)

Marzo- abril (entregado)

Mayo- junio (entregado)

Julio- agosto (entregado)

Septiembre- octubre (pendiente)

Noviembre-diciembre (pendiente)

Las mujeres participantes reciben sus recursos de manera organizada en cinco grupos diferentes según la primera letra de su CURP.

Grupo 1: De las letras A a D

Grupo 2: De las letras E a H

Grupo 3: De las letras I a M

Grupo 4: De las letras N a R

Grupo 5: De las letras S a Z

Formas de saber si ya me llegó el pago de Mujeres con Bienestar

Para verificar el depósito de octubre del Programa Mujeres con Bienestar, una opción consiste en revisar el saldo en los cajeros automáticos de cualquier banco, aunque algunas instituciones pueden cobrar comisión. Además, es posible consultar la página https://cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx utilizando usuario y contraseña, acceder a la aplicación oficial o enviar la palabra “Saldo” al número de WhatsApp 525593372498. Todas estas alternativas permiten conocer de forma gratuita si ya se realizó el pago.

La app Mujeres con Bienestar (disponible para Android).

Llamada sin ningún costo al número 800 953 77 71 .

Consultando en cajeros automáticos con la respectiva tarjeta y el NIP.