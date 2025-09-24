La Unión Tepito estaría detrás de asesinato de músicos colombianos y no La Familia Michoacana, revela el periodista Antonio Nieto

B King y Regio Clown fueron asesinados en México. (Instagram)

La investigación en torno al asesinato de los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar (B King) y Jorge Luis Herrera (Regio Clown) en México podría dar un vuelco significativo tras publicaciones recientes del periodista especializado en temas de seguridad, Antonio Nieto.

Aunque en un primer momento la presencia de un narcomensaje junto a los cuerpos apuntaba a una autoría criminal de La Familia Michoacana o La Nueva Familia Michoacana, el autor del libro El Cártel Chilango sostiene que los indicios y testimonios obtenidos en las investigadores señalan directamente a La Unión Tepito, el grupo criminal que tiene mayor presencia en la capital mexicana.

Los cadáveres de los dos músicos colombianos fueron localizados el 17 de septiembre de 2025 en el municipio de Cocotitlán, Estado de México, un día después de su desaparición. Los restos de las víctimas fueron tirados junto a la carretera México-Cuautla.

Junto a los restos, las autoridades hallaron una cartulina con amenazas supuestamente firmadas por La Familia Michoacana, que contenía acusaciones directas llamando a las víctimas “chapulines” y “vendedores”, empleados en el argot criminal para aludir a personas que comercian drogas y que se voltean de bandos.

Desde el primer momento, la presencia de ese narcomensaje orientó la cobertura mediática y la indagatoria hacia la presunta implicación de este grupo criminal, designado como organización terrorista por el gobierno de Estados Unidos y con operaciones violentas recientes en municipios de Michoacán, Guerrero y zonas limítrofes del Estado de México.

(Captura de pantalla)

Sin embargo, el periodista Antonio Nieto, citando testimonios recogidos en la investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), precisó que el mensaje firmado presuntamente por el grupo criminal con orígenes de Michoacán sería simplemente un distractor.

“Apunta a la Unión asesinato de djs colombianos: El narcomensaje de la FM es un distractor. Al parecer, tenían un negocio de drogas que salió mal”, escribió en su cuenta de X.

Asimismo, el comunicador subrayó que los testimonios apuntan a que dos personajes de importancia dentro de La Unión Tepito estarían detrás de los crímenes: “El Manzanas” y “El Elvis”.

Alberto Fuentes Castro, conocido como “El Elvis” o “El Visco”, es identificado en reportes de la Fiscalía como uno de los líderes actuales de La Unión Tepito. Es señalado como jefe de plaza en la zona de Santo Domingo y comercios del Centro Histórico de la capital, y cuenta con una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado y tentativa de homicidio.

La Fiscalía capitalina ofrece una recompensa de 500.000 pesos a quien aporte información que lleve a su localización, aprehensión y puesta a disposición. Según las autoridades, ejerce control sobre células responsables de extorsión, narcomenudeo y violencia selectiva en esos corredores.

Por su parte, Pedro Ramírez Pérez, alias “El Manzanas” ha sido señalado como lugarteniente de la estructura y personaje clave en la cadena de mando del grupo, especialmente tras la detención de otros líderes como “El Betito” y “El Chori”.

El Elvis (círculo rojo) y El Manzanas. (@siete_letras)

En los últimos años, informes de inteligencia lo vinculan con la expansión territorial de la banda y la supervisión de operaciones de drogas y cobro de piso en colonias céntricas y de alto perfil comercial. También enfrenta antecedentes por homicidio y fue capturado en 2019, aunque su estatus actual no ha sido clarificado oficialmente.

La Unión Tepito figura como una de las organizaciones criminales de mayor influencia en la CDMX, con base de operaciones en el barrio de Tepito y actividad en zonas estratégicas como Centro, Polanco, Roma, Condesa, Narvarte, Zona Rosa y otras áreas, en donde se documentan operaciones sistemáticas de narcomenudeo, extorsión, cobro de piso y violencia en corredores de bares, restaurantes y centros nocturnos.

Las claves de la desaparición

El 16 de septiembre, tras concluir una sesión en el gimnasio Smart Fit de Polanco, Regio Clown mantuvo una conversación con su pareja. En WhatsApp, notificó que asistiría a una comida con varias personas, incluyendo a alguien apodado “el comandante” y un tal Mariano, conocido de un amigo llamado Sergio.

Conversación de Regio Clown. (X/@c4jimenez)

La preocupación de su pareja quedó reflejada en mensajes pidiendo que le compartiera la ubicación en tiempo real y se mantuviera solamente en sitios públicos. Regio Clown respondió: “No confío en nadie, pero hay que hacer negocios”. Además, envió el contacto denominado “Mariano Escolta”, explicando que se trataba de un trabajador del comandante y conocido de Sergio. El DJ reiteró: “Solo lugares públicos, amor, obvio”.

En un video difundido por el periodista Carlos Jiménez, luego del gimnasio los músicos abordaron juntos un Mercedes Benz en Polanco. Las imágenes filtradas documentan el traslado: primero habrían hecho una parada en Iztapalapa y después partieron rumbo al Estado de México, trayecto en el que después se les perdió el rastro.

Más tarde, la fiscal Bertha María Alcalde Luján detalló en conferencia de prensa que las autoridades tienen datos corroborados de que B King y Regio Clown partieron al Estado de México voluntariamente y no fueron obligados.