México

ISSSTE 2025: esta es la fecha del próximo sorteo para préstamos personales

Los créditos pueden ser ordinarios, exclusivos para pensionados, especiales o conmemorativos

Por Jaqueline Viedma

El ISSSTE realizará su próximo sorteo para otorgar préstamos personales en esta fecha de septiembre 2025. (Freepik)

En el marco del Programa Anual de Préstamos Personales ISSSTE 2025, bajo la dirección de Martí Batres Guadarrama, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado informó que en el vigésimo tercer sorteo convencional se asignaron 28 mil 267 créditos entre los solicitantes que cumplieron con los requisitos establecidos.

De dicho total, la distribución contempló 10 mil 11 préstamos ordinarios, mil 363 exclusivos para pensionados, 12 mil 548 préstamos especiales y 4 mil 345 créditos conmemorativos.

El próximo sorteo tendrá lugar el 30 de septiembre de 2025, con la publicación de resultados a partir de las 21:00 horas del mismo día. Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el 29 de septiembre, ingresando al portal del ISSSTE.

Cómo saber si la persona fue seleccionada en el sorteo

Para consultar si una persona resulta seleccionada, se puede acceder al sitio web https://siaepp.issste.gob.mx:8442/siaepp/resultado e ingresar el número de folio. Los resultados estarán disponibles a partir de las 21:00 horas del día del sorteo.

En caso de ser ganador, la persona deberá realizar los siguientes pasos para gestionar su préstamo:

  1. Ingresar a la Oficina Virtual del ISSSTE y revisar que los datos personales aparezcan correctamente. Actualiza tu domicilio si es necesario.
  2. Imprimir el formato de “Préstamo preautorizado por sorteo”. Consultar en dicho documento la lista de requisitos y documentación solicitada para la entrega del préstamo.
  3. Elegir la oficina de prestaciones o caja pagadora donde prefieres realizar el trámite para recibir el crédito.
  4. Revisar cuidadosamente las condiciones del préstamo, aceptar los términos si estás de acuerdo y guarda el formato preautorizado.

Estos son los préstamos personales que ofrece el ISSSTE

Cada modalidad de préstamo tiene características y montos propios, por lo que en esta nota describimos cada uno de ellos para tomar la mejor opción:

Ordinario: con una tasa de interés del 7.5% el monto otorgado puede ir de los 30 hasta los 50 mil pesos, para personas activas el pago va de 24 a 48 meses y para pensionados de 12 a 24 meses.

Especial: cuenta con una tasa de interés del 10.50%. El monto del crédito se determina según la antigüedad del derechohabiente y su salario básico de cotización: de 6 meses a 5 años de antigüedad corresponde a 4 meses de salario básico, de 5 a 10 años a 5 meses de salario básico, y con más de 10 años se otorgan 6 meses de salario básico. El plazo para el pago es de 32 a 48 quincenas para trabajadores activos y de 16 a 24 meses para pensionados.

Extraordinario para damnificados por desastres naturales: se otorga con una tasa de interés del 7.50% y un monto fijo de $40,000.00. El periodo de pago para este crédito es de 72 a 120 meses.

Conmemorativo: aplica una tasa de interés del 12.50%. El monto se define conforme a la antigüedad y el salario básico de cotización del derechohabiente, este puede llegar a un monto fijo de $217,955.84. El plazo para el pago del crédito es de 48 quincenas para trabajadores activos y de 24 meses para pensionados.

