Guana se disculpa con los seguidores de La Casa de los Famosos México por fallar al 'cuarto noche': "No quise traicionarme"

El actor y comediante fue acusado de "desleal" por sus excompañeros de habitación antes de salir del reality show

Por Jazmín González

El actor se sinceró tras
El actor se sinceró tras su salida de La Casa de los Famosos México. (La Casa de los Famosos)

La reciente salida de Guana de La Casa de los Famosos México 2025 generó una oleada de reacciones entre los seguidores del reality, especialmente entre quienes integran el fandom del ‘cuarto noche’.

Cabe recordar que el actor fue ‘noche’ durante cuatro semanas, pero se vio envuelto en una controversia tras la inesperada decisión de sumarse al ‘cuarto día’ luego de que Elaine utilizara la llamada ‘moneda del destino’ para cambiarlo de equipo.

Su buena disposición para integrarse al nuevo cuarto fue interpretada por muchos como una “traición”, motivó por el que ofreció disculpas y explicaciones durante una entrevista con Marie Claire Harp para las redes sociales oficiales del programa.

Guana y Shiky se enfrentaron
Guana y Shiky se enfrentaron en la silla giratoria y finalmente Guana se convirtió en el octavo eliminado de La Casa de los Famosos México. (Capturas de pantalla)

Guana se disculpa con los seguidores de ‘noche’, pero asegura que nunca quiso “traiconarse”

De acuerdo con el integrante de “Me Caigo de Risa”, su decisión de jugar con el ‘cuarto día’ respondió a una interpretación errónea de las reglas del juego, pues asumió que, al ser transferido de equipo, debía automáticamente jugar para otros.

“Fue como estar en un limbo 2 semanas. ¿Cómo ahora voy a nominar a mis amigos de ‘cuarto noche’? Si ahora estoy jugando para ‘día’, ¿cómo voy a jugar con ellos si los nominé?”, expresó, dejando entrever la confusión que experimentó.

Sin embargo, reveló que, de haber sabido que no existía tal regla, habría permanecido fiel al 'Team Noche’ durante toda la temporada, tal y como lo esperaban sus excompañeros.

“Ya había nominado 4 veces a los de día, iba sin compasión hacia ellos, si hubiera sabido que no era una regla, yo hubiera seguido con ellos. Fue una estupidez pensar que era una regla”, sentenció.

(Captura de pantalla YouTube)
(Captura de pantalla YouTube)

Guana percibía al ‘cuarto día’ como el más fuerte de La Casa de los Famosos México

Durante la misma conversación, Marie Claire Harp le preguntó si consideraba que el ‘cuarto noche’ era el grupo más fuerte dentro de la competencia, a lo que respondió que sentían lo contrario.

“Cuando Facundo se aventaba sus porras, eso nos ardía al cuarto noche. Alexis, bajita la mano, nos decía ‘tranquilos’ nos ganaron el juego, la dinámica, etc”, contó.

Finalmente, ante su decisión de dejar de jugar con noche y ser eliminado, finalizó el tema ofreciendo una disculpa a los seguidores: “Pido una disculpa por todos los que votaron por mí, les agradezco que me salvaran estando en Noche, y lamento que se sintieran traicionados. Les ofrezco una disculpa con el corazón, no quise traicionarme a mí mismo, y nada, fue una estupidez mía”.

