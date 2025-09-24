Gomita buscó ser mamá por inseminación artificial, pero no tuvo éxito: “Quiero tener una vida de familia”

'Gomita' habló sobre sus planes de formar una familia.

Araceli Ordaz, mejor conocida como ‘Gomita’, regresó al centro de la polémica tras su controversial participación en La Casa de los Famosos México, donde fue duramente crítica por sus comportamientos.

Pero ahora, todo parece indicar que los dimes y diretes que desató su estancia en el reality show han quedado en el pasado, pues la también influencer está más que enfocada en su vida personal y profesional.

En un reciente episodio del podcast de su hermano Fredy ‘Lapizito’, la exconductora de “Sabadazo” habló como nunca antes de sus planes de convertirse en mamá y el procedimiento al que se sometió buscando lograr su sueño.

Araceli Ordaz habló como nunca antes de sus planes personales y familiares. Crédito: Podcast: 'Lapizito'

Gomita intentó convertirse en mamá por inseminación artificial, pero no tuvo éxito

De acuerdo con la comediante, uno de los sueños que le faltan por cumplir es ser mamá, por lo que no pudo evitar romper en llanto al compartir que hace poco intentó ser madre por inseminación artificial.

“Ser mamá, tener a mi familia, tener a mi esposo, ya le dediqué mucho tiempo a mi carrera, no estoy cansada, pero ya quiero tener una vida de familia. Quiero ser mamá, me muero por ser mamá”, reveló.

De acuerdo con la exhabitante de La Casa de los Famosos, no tuvo éxito al intentar convertirse en mamá porque tuvo que viajar hasta Argentina para un reality show, y el procedimiento de inseminación artificial requiere varios cuidados.

“Tuve un intento de ser mamá por in vitro, yo decía, ‘ya, ya quiero ser mamá’. No se logró porque me fui a un reality a Argentina por tres meses y debía tener cuidados”, detalló.

Gomita quiere ser mamá y tener una familia. (IG: @gomitaoficial123)

Las cirugías estéticas fueron un refugio para Gomita

Cabe recordar que antes de la confesión de Gomita sobre su sueño de convertirse en mamá, acaparó la atención de los internautas al lucir una figura marcada.

Después de varios rumores sobre los nuevos procedimientos estéticos a los que se habría sometido, la influencer confesó estar en una de las mejores etapas de su vida: "Estoy en un peso saludable. No estoy flaca, anoréxica, estoy saludable”, dijo para diversos medios.

Las cirugías estéticas se volvieron un refugio para Gomita. (IG: @gomitaoficial123)

Sin embargo, durante su participación en el podcast de su hermano reveló que cuando comenzó a operarse las cirugías plásticas se volvieron un refugio, pues al entrar al quirófano sentía el cariño de su familia, pues ellos la cuidaban tras cada procedimiento.

"Me gustaba que me mimaran y me apapacharan, setía que con esos momentos podría recuperar su cariño", compartió.