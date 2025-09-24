México

Gomita buscó ser mamá por inseminación artificial, pero no tuvo éxito: “Quiero tener una vida de familia”

La exhabitante de La Casa de los Famosos México regresó al centro de la polémica tras su controversial participación en el reality show

Por Jazmín González

Guardar
'Gomita' habló sobre sus planes
'Gomita' habló sobre sus planes de formar una familia.

Araceli Ordaz, mejor conocida como ‘Gomita’, regresó al centro de la polémica tras su controversial participación en La Casa de los Famosos México, donde fue duramente crítica por sus comportamientos.

Pero ahora, todo parece indicar que los dimes y diretes que desató su estancia en el reality show han quedado en el pasado, pues la también influencer está más que enfocada en su vida personal y profesional.

En un reciente episodio del podcast de su hermano Fredy ‘Lapizito’, la exconductora de “Sabadazo” habló como nunca antes de sus planes de convertirse en mamá y el procedimiento al que se sometió buscando lograr su sueño.

Araceli Ordaz habló como nunca antes de sus planes personales y familiares. Crédito: Podcast: 'Lapizito'

Gomita intentó convertirse en mamá por inseminación artificial, pero no tuvo éxito

De acuerdo con la comediante, uno de los sueños que le faltan por cumplir es ser mamá, por lo que no pudo evitar romper en llanto al compartir que hace poco intentó ser madre por inseminación artificial.

Ser mamá, tener a mi familia, tener a mi esposo, ya le dediqué mucho tiempo a mi carrera, no estoy cansada, pero ya quiero tener una vida de familia. Quiero ser mamá, me muero por ser mamá”, reveló.

De acuerdo con la exhabitante de La Casa de los Famosos, no tuvo éxito al intentar convertirse en mamá porque tuvo que viajar hasta Argentina para un reality show, y el procedimiento de inseminación artificial requiere varios cuidados.

Tuve un intento de ser mamá por in vitro, yo decía, ‘ya, ya quiero ser mamá’. No se logró porque me fui a un reality a Argentina por tres meses y debía tener cuidados”, detalló.

Gomita quiere ser mamá y
Gomita quiere ser mamá y tener una familia. (IG: @gomitaoficial123)

Las cirugías estéticas fueron un refugio para Gomita

Cabe recordar que antes de la confesión de Gomita sobre su sueño de convertirse en mamá, acaparó la atención de los internautas al lucir una figura marcada.

Después de varios rumores sobre los nuevos procedimientos estéticos a los que se habría sometido, la influencer confesó estar en una de las mejores etapas de su vida: "Estoy en un peso saludable. No estoy flaca, anoréxica, estoy saludable”, dijo para diversos medios.

Las cirugías estéticas se volvieron
Las cirugías estéticas se volvieron un refugio para Gomita. (IG: @gomitaoficial123)

Sin embargo, durante su participación en el podcast de su hermano reveló que cuando comenzó a operarse las cirugías plásticas se volvieron un refugio, pues al entrar al quirófano sentía el cariño de su familia, pues ellos la cuidaban tras cada procedimiento.

"Me gustaba que me mimaran y me apapacharan, setía que con esos momentos podría recuperar su cariño", compartió.

Temas Relacionados

GomitaAraceli OrdazLapizitomexico-entretenimiento

Más Noticias

Para qué sirve mezclar bicarbonato de sodio con hojas de laurel

Esta combinación potencializa los beneficios de ambos ingredientes

Para qué sirve mezclar bicarbonato

Benavidez vuelve a abrir una posibilidad de enfrentar a Canelo tras su derrota con Crawford: “Déjame volver a la mesa para hablar”

El “Bandera Roja” ha mostrado sus ganas de pelear contra el tapatío desde hace ya varios años

Benavidez vuelve a abrir una

Metro CDMX y Metrobús hoy 23 de septiembre: restablecen servicio en toda la Línea 1 del MB

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

¿Qué ha pasado con Javairo Dilrosun, jugador de las Águilas del América?

Sin minutos en Sub-21 ni acomodo en otro club, el extremo neerlandés entrena sin competir y cuesta 26 millones de pesos al América

¿Qué ha pasado con Javairo

Muere mexicano bajo custodia del ICE en California

Permanecía detenido en el Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto y fue remitido al hospital el 21 de septiembre

Muere mexicano bajo custodia del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Filtran video del auto que

Filtran video del auto que llevó a los músicos colombianos B-King y Regio Clown al Estado de México

Dan prisión preventiva y procesan a Jesús “F”, ligado a un esquema de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa

Hallan muerto al síndico municipal de San Pedro el Alto, Oaxaca, y a su esposa

Caen 11 integrantes de “Los Aparicio” tras cateos en domicilios de Temoac, Morelos

Nieta de Rocha Moya viajaba en vehículo durante ataque armado en Sinaloa, confirma gobernador: hay dos agentes heridos

ENTRETENIMIENTO

Qué ver esta noche en

Qué ver esta noche en Disney+ México

Las mejores películas en Google en México hoy

Cancelan concierto de Ghost en el Palacio de los Deportes a 10 minutos del inicio

Bárbara de Regil aclara por qué huyó corriendo de sus fans en Tlalnepantla durante grabación de ‘Rosario Tijeras’

Aseguran que Ricardo Pérez quiso conquistar a otra famosa de Televisa antes de enamorar a Susana Zabaleta

DEPORTES

Benavidez vuelve a abrir una

Benavidez vuelve a abrir una posibilidad de enfrentar a Canelo tras su derrota con Crawford: “Déjame volver a la mesa para hablar”

¿Qué ha pasado con Javairo Dilrosun, jugador de las Águilas del América?

Revelan cómo reacciona Christian Martinoli cuando alguien se equivoca en las transmisiones de TV Azteca

Cruz Azul vs Querétaro: cuánto cuestan los boletos para ver el partido en el Olímpico Universitario

Prensa de Chipre tunde a “Memo” Ochoa tras recibir 5 goles en su debut