Filtran video del auto que llevó a los músicos colombianos B-King y Regio Clown al Estado de México

Músicos colombianos desaparecidos en México. (Instagram)

Tras reportarse como desaparecidos, los cuerpos del rapero B-King y del Dj Regio Clown, ambos de origen colombiano, fueron encontrados en el municipio de Cocotitlán, en el Estado de México.

Bayron Sánchez Salazar y Jorge Luis Herrera Lemos fueron vistos por última vez en un gimnasio ubicado en la colonia Polanco de Ciudad de México. Según rastreos iniciales, los músicos salieron juntos de ese inmueble, perdiéndose posteriormente todo rastro de su paradero.

Un día después de la desaparición, personal de seguridad localizó los cadáveres con signos de tortura y desmembramiento. Junto a los cuerpos apareció un mensaje escrito que, de acuerdo con las autoridades, estaba firmado por el grupo criminal La Familia Michoacana, en el cual se les acusaba de “chapulines” y “vendedores”.

B King y Regio Clown fueron hallados sin vida el 17 de septiembre, aunque su identidad fue confirmada hasta el 22 de septiembre. (Instagram)

Bertha María Alcalde Luján, fiscal de la CDMX, detalló que tenían conocimiento de que los jóvenes habían abordado un vehículo que los llevó fuera de la capital del país:

“Iniciamos una labor de búsqueda a partir de un reporte que hizo el día 17 de septiembre por la pérdida de contacto de estos dos jóvenes. Efectivamente, teníamos información de que estas dos personas habían estado en un inmueble de Polanco, no obstante, ya hay información corroborada de que ambos jóvenes salieron de la Ciudad de México hacia el Estado de México, se les ve abordar un vehículo”.

Más detalles del asesinato de los músicos colombianos: abordaron un Mercedes Benz

El material fue subido por C4 Jimenez |crédito: x/c4jimenez

El periodista Carlos Jiménez difundió en redes sociales un video que muestra a los artistas a bordo de un auto Mercedes Benz. Según el comunicador, el trayecto de B-King y Regio Clown incluyó primero una parada en la alcaldía Iztapalapa, para finalmente dirigirse rumbo al Estado de México, donde finalmente ocurrieron los homicidios.

Las fiscalías de la Ciudad de México y del Estado de México mantienen una investigación conjunta. Durante su conferencia matutina del 23 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el caso será esclarecido en su totalidad y rechazó que el crimen tenga implicaciones negativas para la relación diplomática entre México y Colombia. De acuerdo con las autoridades, el caso sigue en curso y se han reforzado los canales de colaboración interinstitucional tras el pedido directo del presidente colombiano.

Recordemos que cuando se reveló la muerte de ambos músicos, el jefe del estado colombiano, Gustavo Petro, reaccionó con este mensaje en sus redes sociales:

“Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos Mexicanos. La Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada ‘guerra contra las drogas’ a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política anti narcotraficante”.