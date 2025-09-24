México

Filtran video del auto que llevó a los músicos colombianos B-King y Regio Clown al Estado de México

Surgen imágenes de lo que sucedió con los artistas tras abandonar el gimnasio en Polanco

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
Músicos colombianos desaparecidos en México.
Músicos colombianos desaparecidos en México. (Instagram)

Tras reportarse como desaparecidos, los cuerpos del rapero B-King y del Dj Regio Clown, ambos de origen colombiano, fueron encontrados en el municipio de Cocotitlán, en el Estado de México.

Bayron Sánchez Salazar y Jorge Luis Herrera Lemos fueron vistos por última vez en un gimnasio ubicado en la colonia Polanco de Ciudad de México. Según rastreos iniciales, los músicos salieron juntos de ese inmueble, perdiéndose posteriormente todo rastro de su paradero.

Un día después de la desaparición, personal de seguridad localizó los cadáveres con signos de tortura y desmembramiento. Junto a los cuerpos apareció un mensaje escrito que, de acuerdo con las autoridades, estaba firmado por el grupo criminal La Familia Michoacana, en el cual se les acusaba de “chapulines” y “vendedores”.

B King y Regio Clown
B King y Regio Clown fueron hallados sin vida el 17 de septiembre, aunque su identidad fue confirmada hasta el 22 de septiembre. (Instagram)

Bertha María Alcalde Luján, fiscal de la CDMX, detalló que tenían conocimiento de que los jóvenes habían abordado un vehículo que los llevó fuera de la capital del país:

“Iniciamos una labor de búsqueda a partir de un reporte que hizo el día 17 de septiembre por la pérdida de contacto de estos dos jóvenes. Efectivamente, teníamos información de que estas dos personas habían estado en un inmueble de Polanco, no obstante, ya hay información corroborada de que ambos jóvenes salieron de la Ciudad de México hacia el Estado de México, se les ve abordar un vehículo”.

Más detalles del asesinato de los músicos colombianos: abordaron un Mercedes Benz

El material fue subido por C4 Jimenez |crédito: x/c4jimenez

El periodista Carlos Jiménez difundió en redes sociales un video que muestra a los artistas a bordo de un auto Mercedes Benz. Según el comunicador, el trayecto de B-King y Regio Clown incluyó primero una parada en la alcaldía Iztapalapa, para finalmente dirigirse rumbo al Estado de México, donde finalmente ocurrieron los homicidios.

Las fiscalías de la Ciudad de México y del Estado de México mantienen una investigación conjunta. Durante su conferencia matutina del 23 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el caso será esclarecido en su totalidad y rechazó que el crimen tenga implicaciones negativas para la relación diplomática entre México y Colombia. De acuerdo con las autoridades, el caso sigue en curso y se han reforzado los canales de colaboración interinstitucional tras el pedido directo del presidente colombiano.

Recordemos que cuando se reveló la muerte de ambos músicos, el jefe del estado colombiano, Gustavo Petro, reaccionó con este mensaje en sus redes sociales:

Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos Mexicanos. La Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada ‘guerra contra las drogas’ a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política anti narcotraficante”.

Temas Relacionados

B KingDJ Regio ClownPolancoEdomexIztapalapaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Esto es lo que la Profeco aconseja en caso de que un concierto sea cancelado

La ley protege a quienes adquieren boletos para espectáculos musicales, garantizando reembolso y, en ciertos casos, compensación

Esto es lo que la

Aumento a refrescos y cigarros: Diputados y Hacienda discutirán propuesta el 2 de octubre

El objetivo principal será analizar las propuestas de reforma al IEPS en productos como el tabaco y bebidas azucaradas

Aumento a refrescos y cigarros:

Así abucheó la afición de Chivas a Fernando Gago en su regreso al Estadio Akron con Necaxa

Los fans del Rebaño Sagrado no han perdonado al argentino por abandonar al club por recibir otra oferta en Boca Juniors

Así abucheó la afición de

La nueva Corte liderada por Hugo Aguilar incrementa significativamente número de asesores, cifra llega a 102

Aguilar Ortiz mantiene una estructura considerablemente superior, con 8 secretarios de estudio y cuenta, 12 auxiliares y 39 personas de apoyo operativo

La nueva Corte liderada por

Mujeres con Bienestar Edomex 2025: ¿Habrá pago a las beneficiarias en octubre?

El programa entrega a cada participante un apoyo bimestral de 2,500 pesos

Mujeres con Bienestar Edomex 2025:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a “El

Vinculan a proceso a “El Irving”, presunto líder de la Unión Tepito, por delitos contra la salud

Aseguran metanfetamina ligada al CJNG en Atlanta, Georgia

Dan prisión preventiva y procesan a Jesús “F”, ligado a un esquema de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa

Hallan muerto al síndico municipal de San Pedro el Alto, Oaxaca, y a su esposa

Caen 11 integrantes de “Los Aparicio” tras cateos en domicilios de Temoac, Morelos

ENTRETENIMIENTO

Cancelan concierto de Ghost en

Cancelan concierto de Ghost en el Palacio de los Deportes a 13 minutos del inicio

Qué ver esta noche en Disney+ México

Las mejores películas en Google en México hoy

Gomita buscó ser mamá por inseminación artificial, pero no tuvo éxito: “Quiero tener una vida de familia”

Bárbara de Regil aclara por qué huyó corriendo de sus fans en Tlalnepantla durante grabación de ‘Rosario Tijeras’

DEPORTES

Benavidez vuelve a abrir una

Benavidez vuelve a abrir una posibilidad de enfrentar a Canelo tras su derrota con Crawford: “Déjame volver a la mesa para hablar”

¿Qué ha pasado con Javairo Dilrosun, jugador de las Águilas del América?

Revelan cómo reacciona Christian Martinoli cuando alguien se equivoca en las transmisiones de TV Azteca

Cruz Azul vs Querétaro: cuánto cuestan los boletos para ver el partido en el Olímpico Universitario

Prensa de Chipre tunde a “Memo” Ochoa tras recibir 5 goles en su debut