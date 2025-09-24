Escándalo en Naucalpan por presunto cobro de ‘diezmos’ a empleados municipales

Denuncian trabajadores presuntos diezmos en el municipio de Naucalpan (FOTO: LUIS CARBAYO /CUARTOSCURO.COM)

El presunto cobro de “diezmos” a empleados municipales en Naucalpan, Estado de México, ha escalado hasta instancias federales y estatales, tras revelaciones que apuntan a una recaudación mensual de más de 10 millones de pesos en efectivo.

Las denuncias, presentadas ante la Fiscalía de Delitos Electorales del Estado de México y expuestas en una conferencia matutina de la presidencia, señalan que la exigencia de cuotas afecta a cerca de 2 mil 500 trabajadores, aproximadamente la mitad de la plantilla municipal, excluyendo a los sindicalizados, según información recabada por el medio Animal Político.

El esquema denunciado implica la entrega obligatoria de entre el 10 y el 15 por ciento del salario de empleados de áreas como el Organismo de Agua Potable y Alcantarillado (OAPAS), Servicios Públicos, Tesorería y Desarrollo Económico.

Primera denuncia

Los presuntos 'diezmos' eran solicitados desde la oficina de la presidencia municipal, donde despacha el alcalde Isaac Montoya (Foto: FB/Isaac Montoya)

Los salarios de los afectados varían entre 6 y 60 mil pesos mensuales. Una de las trabajadoras, relató a Animal Político que, con un sueldo bruto de 35 mil pesos, se le exigía inicialmente el 15 y luego el 10 por ciento, lo que representaba 8 mil pesos mensuales.

“El dinero debía entregarse en efectivo dentro de un sobre con su nombre, directamente al director comercial del OAPAS, Norman Sánchez Matías, mi jefe inmediato”, declaró Delia Ramírez al medio.

Tras recibir su primer pago, fue citada en una oficina donde se le explicó que debía entregar un porcentaje de su salario como “aportación” o “apoyo al partido”, bajo el argumento de que la solicitud provenía “desde presidencia” y que no era posible rechazarla.

Durante el proceso de renuncia, presentado el 15 de mayo, Delia Ramírez fue presionada para firmar un documento que deslindara al organismo de responsabilidades legales, lo cual rechazó. Posteriormente, denunció ante la Fiscalía de Delitos Electorales del Estado de México a pesar de las presiones que recibió para retirarla.

Segundo caso denunciado

Respuesta al escrito presentado en la Presidencia de la República y que iba dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum (especial)

Otra trabajadora, Carolina Juan, ingresó al organismo el 4 de febrero. Dos días antes de su primer pago, otra vez, Norman Sánchez le informó que debía entregar el 10 por ciento de su salario como cuota, bajo el argumento de que era una petición de la Presidencia (municipal) y del partido Morena.

Según su testimonio, se le indicó que “si no estaba de acuerdo, podía renunciar”. Con un salario neto de 7 mil 500 pesos por quincena, su aportación era de 750 pesos, lo que equivalía a mil 500 pesos al mes.

Calcula que durante los meses que laboró entregó aproximadamente 6 mil pesos en efectivo. Al igual que Delia, no recibió liquidación.

Su denuncia fue integrada en la misma carpeta de investigación en la Fiscalía mexiquense, aunque aún no ha sido citada a ratificarla.

Cobro por igual a policías municipales

Policías municipales de Naucalpan supuestamente también debían entregar parte de su salario (Jorge Contreras/Infobae México)

El consejero político de Morena, Juan Olivas Islas, afirmó a al medio digital que los policías municipales también estarían sujetos a este cobro, que ascendería a los 820 pesos cada quince días a cada uno. Las aportaciones, según los testimonios, debían entregarse en sobres amarillos el mismo día de la dispersión de las quincenas.

Las acusaciones apuntan a que las órdenes para el cobro de cuotas provienen del alcalde Isaac Martín Montoya Márquez y se transmiten a través de los directores de área.

Entre los funcionarios señalados figuran Ricardo Gudiño Morales (director del OAPAS y consejero de Morena), Miguel Becerril (director de Desarrollo Económico), Claudia Oyoque (tesorera municipal) y José Antonio “Pepe Toño” (encargado de Servicios Públicos).

Según Olivas Islas, lo recaudado era para cuestiones partidistas, “ellos dicen que es para Morena, pero no existe constancia de que ese dinero llegue al partido”.

Presentó un escrito a la Presidencia de la República, dirigido a Claudia Sheinbaum, titular del Ejecutivo. El documento fue turnado a la Secretaría de Gobernación y a la Fiscalía General de Justicia, en el área de anticorrupción.