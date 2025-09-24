Cómo preparar agua de avena con proteína para ganar masa muscular y volverse más fuerte

Agua de avena para beber después del gimnasio - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proteína es uno de los nutrientes esenciales para quienes asisten al gimnasio y buscan aumentar masa muscular, mejorar el rendimiento y optimizar la recuperación tras el ejercicio. Su principal función radica en favorecer la reparación y el crecimiento de los tejidos musculares que se lesionan durante los entrenamientos intensos, particularmente en rutinas de fuerza o resistencia.

Consumir una cantidad adecuada de proteína, tanto procedente de alimentos como suplementos, ayuda a maximizar la síntesis proteica muscular, lo que significa que el cuerpo puede construir nuevas fibras y adaptarse de manera eficiente al esfuerzo. Los requerimientos diarios varían en función de la intensidad del ejercicio, pero para la mayoría de quienes entrenan se recomienda entre 1,4 y 2 gramos por kilogramo de peso corporal al día.

Las fuentes más comunes incluyen pollo, pescado, carne magra, huevos, productos lácteos, legumbres y suplementos como el suero de leche (whey protein), también conocido como “proteína en polvo”. Además, consumir proteína tras el entrenamiento —idealmente dentro de los 30 a 60 minutos posteriores— favorece la recuperación y reduce el daño muscular.

Aunque los suplementos se suelen mezclar con leche para preparar licuados, también se puede hacer con agua. Aquí te enseñamos cómo preparar una bebida de avena con proteína en polvo.

Agua de avena con proteína en polvo: receta y beneficios de cada ingrediente

Así se prepara el agua de avena - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agua de avena con proteína en polvo es una alternativa elegida por quienes buscan complementar la alimentación y mejorar el rendimiento físico. Su preparación sencilla permite obtener una bebida que combina carbohidratos complejos, proteínas y fibra, con bajo contenido en grasas.

Ingredientes:

Media taza (unos 40 gramos) de avena en hojuelas

De una a dos tazas (250-500 mililitros) de agua

Una medida de proteína en polvo (según el envase)

Opcional: endulzante natural, canela o esencia de vainilla

1. Agrega la avena y el agua en una licuadora. Procesa hasta que la mezcla adquiera una textura homogénea.

2. Incorpora la proteína en polvo y mezcla nuevamente para integrar bien todos los ingredientes.

3. Añade endulzante o especias a gusto y mezcla otra vez.

4. Sirve fría, sola o acompañada por frutas frescas.

Beneficios de cada ingrediente

Proteína en polvo, ideal para esta bebida - VisualesIA (Imagen Ilustrativa Infobae)

La avena provee hidratos de carbono de lenta absorción y fibra, lo que promueve una liberación sostenida de energía y ayuda a prolongar la sensación de saciedad. Además, su contenido de betaglucano contribuye al control de los niveles de colesterol.

La proteína en polvo suministra aminoácidos esenciales, fundamentales para el mantenimiento y crecimiento de la masa muscular, así como para la recuperación luego de la actividad física.

El agua disminuye la densidad calórica de la bebida y facilita la hidratación.