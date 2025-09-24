México

Así podría sonar Kacey Musgraves en CDMX: el probable setlist de su concierto en el Teatro Metropólitan

La ganadora de ocho premios GRAMMY llega a México con un show de éxito mundial y sorpresas sonoras para la noche del 24 de septiembre

Por Luis Angel H Mora

Guardar
Kacey Musgraves performs at the
Kacey Musgraves performs at the 58th Annual CMA Awards, in Nashville, Tennessee, U.S., November 20, 2024. REUTERS/Seth Herald

Este 24 de septiembre, el Teatro Metropólitan abre sus puertas a una de las voces más influyentes y premiadas del country contemporáneo: Kacey Musgraves. Con una carrera que ha redefinido los límites del género y conquistado públicos más allá de Estados Unidos, la cantante texana promete una noche íntima, cargada de emociones, honestidad y la calidad musical que la ha convertido en un auténtico fenómeno global.

Con ocho premios GRAMMY en su haber y un nuevo álbum, Deeper Well, que debutó en la cima del Top Album Sales, Musgraves llega a la Ciudad de México en un punto alto de su trayectoria.

Este quinto disco no solo ha generado éxito comercial, sino también elogios de la crítica y un renovado interés en los matices del country alternativo, característico de la artista. El sencillo “The Architect” ya fue reconocido como Mejor Canción Country en la reciente edición de los GRAMMY.

Kacey Musgraves performs at the
Kacey Musgraves performs at the 58th Annual CMA Awards, in Nashville, Tennessee, U.S., November 20, 2024. REUTERS/Seth Herald

La gira Deeper Well World Tour ha agotado localidades en diversas ciudades del mundo, y México no es la excepción. Para la velada en el Metropólitan —un recinto perfecto por su atmósfera cálida y acústica envolvente—, la expectativa se incrementa gracias a la promesa de un show cercano, donde la voz y las historias de Musgraves tomen el protagonismo.

El evento inicia con la apertura de puertas a las 7:00 de la noche, mientras que el concierto comenzará a las 9:00 en punto. Sin embargo, antes habrá una artista invitada que deleitará a los fans de Musgraves. Se trata de Chiara Parravicini, cantante argentina de 29 años y dueña de una propuesta folk-pop melódica, ideal para calentar motores en una noche musicalmente diversa.

¿Con qué canciones podría sorprender Kacey Musgraves en la capital mexicana?

Singer Kacey Musgraves performs during
Singer Kacey Musgraves performs during the iHeartRadio Music Awards in Los Angeles, California, U.S., March 14, 2019. REUTERS/Mario Anzuoni

En sus recientes conciertos del tour, el repertorio ha combinado sus más recientes éxitos con temas infaltables de álbumes anteriores, en lo que resulta un viaje por todos los matices de su obra.

Temas como “Slow Burn”, “Golden Hour”, y, por supuesto, “Deeper Well”, son casi garantía. El público también espera la interpretación de clásicos modernos como “Follow Your Arrow” y la siempre vibrante “High Horse”.

Si bien los setlists pueden variar de ciudad en ciudad, este es el posible listado de canciones para el concierto de Kacey Musgraves en el Teatro Metropólitan:

  1. “Cardinal”
  2. “justified”
  3. “Butterflies”
  4. “good wife”
  5. “simple times”
  6. “Golden Hour”
  7. “Happy & Sad”
  8. “Lonely Weekend”
  9. “Lonely Millionaire”
  10. “It Is What It Is”
  11. “Follow Your Arrow”
  12. “Jade Green”
  13. “Slow Burn”
  14. “Space Cowboy”
  15. “Neon Moon” (Brooks & Dunn cover)
  16. “High Horse”
  17. “Deeper Well”

Una noche así promete recuerdos imborrables, confirmando a Kacey Musgraves como una artista imprescindible para cualquiera que ame la música viva y las letras con alma propia.

Temas Relacionados

Kacey MusgravesCDMXConciertos MéxicoTeatro MetropólitanCountrySetlistDeeper WellOcesaChiara Parravicinimexico-entretenimiento

Más Noticias

Joven denuncia en TikTok que su expareja rompió su título universitario: historia se vuelve viral

La creadora de contenido Daniela Samantha expuso públicamente el acto de violencia simbólica tras descubrir la infidelidad de su pareja

Joven denuncia en TikTok que

México reporta 249 extranjeros desaparecidos en lo que va de 2025; la CDMX y estados fronterizos concentran la mayoría de los casos

Estadounidense, hondureña y guatemalteca, las nacionalidades más afectadas; jóvenes de 15 a 29 años registran la cifra más alta de extravíos

México reporta 249 extranjeros desaparecidos

Internet gratis en CDMX: cuántos puntos de WiFi hay y cómo puedes usarlo

Los habitantes tienen acceso en hospitales, escuelas, estaciones del Metrobús y oficinas gubernamentales de manera sencilla y segura

Internet gratis en CDMX: cuántos

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Dalilah Polanco se enfrenta con todos los habitantes

Sigue todos los encuentros, peleas, nominaciones, estrategias, traiciones y momentos virales del reality show transmitido 24/7

La Casa de los Famosos

Vinculan a proceso a “El Bolillo” por participación en el asesinato de una familia en Zamora

El ataque ocurrió en enero de 2025; entre las víctimas se encuentran una niña de un año y una adolescente de 16 años

Vinculan a proceso a “El
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dirigen mensaje a “El Ruso”,

Dirigen mensaje a “El Ruso”, capo más buscado por EEUU, para reabastecer de medicamentos al Hospital General de Mexicali

Decomisan 88 kilos de droga y 170 mil dosis de cristal tras operativo en BCS

Fiscalía de Baja California confirma tres detenidos tras ataques con bombas a instalaciones en Tijuana y Ensenada

FGR decomisa 60 mil litros de ‘huachicol’ en Tijuana y revela toma clandestina junto a gasolinera Chevron

Sheinbaum afirma que ataque contra nieta de Rubén Rocha Moya fue para robar su camioneta: “No se descarta ninguna hipótesis”

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Dalilah Polanco se enfrenta con todos los habitantes

Ricardo Pérez y Slobotzky enfrentan denuncia por supuesto acoso sexual por polémico episodio de La Cotorrisa

Aaron Mercury habría tenido una fuerte discusión con producción de La Casa de los Famosos: amenazó con su salida

Ninel Conde hace fuerte berrinche en vivo a favor de Dalílah Polanco y Diego de Erice la enfrenta: “Nadie sabía”

Ghost en CDMX: presunto desmayo y hospitalización de Tobias Forge dejan en suspenso los conciertos restantes

DEPORTES

La Merced rinde homenaje a

La Merced rinde homenaje a Fuerza Guerrera antes de su retiro definitivo de la Lucha Libre

FIFA revela las mascotas oficiales del Mundial 2026: Maple, Zayu y Clutch

Samir Inda, juvenil de Chivas conmueve al regalar su camiseta de debut a su madre en el Estadio Akron

¿Quién es Samir Inda? La joya de Chivas que debutó con gol a los 17 años

Atlético de San Luis vs América: cuándo, a qué hora y dónde ver el partido de la jornada 10 del Apertura 2025