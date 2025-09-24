Así podría sonar Kacey Musgraves en CDMX: el probable setlist de su concierto en el Teatro Metropólitan

Kacey Musgraves performs at the 58th Annual CMA Awards, in Nashville, Tennessee, U.S., November 20, 2024. REUTERS/Seth Herald

Este 24 de septiembre, el Teatro Metropólitan abre sus puertas a una de las voces más influyentes y premiadas del country contemporáneo: Kacey Musgraves. Con una carrera que ha redefinido los límites del género y conquistado públicos más allá de Estados Unidos, la cantante texana promete una noche íntima, cargada de emociones, honestidad y la calidad musical que la ha convertido en un auténtico fenómeno global.

Con ocho premios GRAMMY en su haber y un nuevo álbum, Deeper Well, que debutó en la cima del Top Album Sales, Musgraves llega a la Ciudad de México en un punto alto de su trayectoria.

Este quinto disco no solo ha generado éxito comercial, sino también elogios de la crítica y un renovado interés en los matices del country alternativo, característico de la artista. El sencillo “The Architect” ya fue reconocido como Mejor Canción Country en la reciente edición de los GRAMMY.

La gira Deeper Well World Tour ha agotado localidades en diversas ciudades del mundo, y México no es la excepción. Para la velada en el Metropólitan —un recinto perfecto por su atmósfera cálida y acústica envolvente—, la expectativa se incrementa gracias a la promesa de un show cercano, donde la voz y las historias de Musgraves tomen el protagonismo.

El evento inicia con la apertura de puertas a las 7:00 de la noche, mientras que el concierto comenzará a las 9:00 en punto. Sin embargo, antes habrá una artista invitada que deleitará a los fans de Musgraves. Se trata de Chiara Parravicini, cantante argentina de 29 años y dueña de una propuesta folk-pop melódica, ideal para calentar motores en una noche musicalmente diversa.

¿Con qué canciones podría sorprender Kacey Musgraves en la capital mexicana?

En sus recientes conciertos del tour, el repertorio ha combinado sus más recientes éxitos con temas infaltables de álbumes anteriores, en lo que resulta un viaje por todos los matices de su obra.

Temas como “Slow Burn”, “Golden Hour”, y, por supuesto, “Deeper Well”, son casi garantía. El público también espera la interpretación de clásicos modernos como “Follow Your Arrow” y la siempre vibrante “High Horse”.

Si bien los setlists pueden variar de ciudad en ciudad, este es el posible listado de canciones para el concierto de Kacey Musgraves en el Teatro Metropólitan:

“Cardinal” “justified” “Butterflies” “good wife” “simple times” “Golden Hour” “Happy & Sad” “Lonely Weekend” “Lonely Millionaire” “It Is What It Is” “Follow Your Arrow” “Jade Green” “Slow Burn” “Space Cowboy” “Neon Moon” (Brooks & Dunn cover) “High Horse” “Deeper Well”

Una noche así promete recuerdos imborrables, confirmando a Kacey Musgraves como una artista imprescindible para cualquiera que ame la música viva y las letras con alma propia.