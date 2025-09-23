Segunda entrega de “Kits de la Salud” repartirá más de 9 mil 600 paquetes de medicamentos en todo el país

La distribución de medicamentos abarca las 23 entidades donde opera el IMSS-Bienestar, informó su titular, Alejandro Svarch. (Crédito: X | @IMSS_Bienestar)

El titular del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, informó que la dependencia inició la segunda entrega de medicamentos con abasto garantizado al 100%, asegurando atención oportuna en todas sus unidades de salud. Este suministro forma parte de las “rutas de la salud”, un mecanismo implementado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para garantizar que cada clínica y hospital cuente con los medicamentos necesarios.

El programa no se limita al transporte de insumos, sino que organiza la distribución desde las comunidades e involucra a todo el personal médico y administrativo, quienes preparan y entregan paquetes que incluyen todos los medicamentos e insumos requeridos para 30 días de atención en cada unidad.

De acuerdo con el funcionario, durante años, algunos centros de salud utilizaban hasta 17 tratamientos distintos para una misma enfermedad, una práctica derivada de costumbres, procesos desordenados y catálogos abiertos, que generaba desigualdad en la atención. Hoy, la adquisición de medicamentos se realiza de forma centralizada, racional y uniforme bajo protocolos nacionales de atención médica y la evidencia científica más actual, dijo.

Cada kit de abasto mensual, explicó Svarch, contiene 147 medicamentos esenciales seleccionados según la evidencia científica y la experiencia clínica de la institución, incluyendo analgésicos, antibióticos y tratamientos para enfermedades crónicas y agudas.

La distribución abarca las 23 entidades donde opera IMSS-Bienestar, con especial atención a las comunidades más alejadas, garantizando que los insumos lleguen de manera oportuna y completa a todas las unidades médicas. Según Svarch, la estrategia sigue las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y promueve la coordinación entre instituciones públicas, asegurando un abasto equitativo, eliminando duplicidades y optimizando la atención en todo el país.

