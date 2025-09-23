México

Segunda entrega de “Kits de la Salud” repartirá más de 9 mil 600 paquetes de medicamentos en todo el país

Los kits incluyen medicamentos e insumos seleccionados según protocolos nacionales y evidencia científica, con distribución organizada para cubrir clínicas y hospitales en todo el país, informa el IMSS-Bienestar

Por Andrés García S.

Guardar
La distribución de medicamentos abarca
La distribución de medicamentos abarca las 23 entidades donde opera el IMSS-Bienestar, informó su titular, Alejandro Svarch. (Crédito: X | @IMSS_Bienestar)

El titular del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, informó que la dependencia inició la segunda entrega de medicamentos con abasto garantizado al 100%, asegurando atención oportuna en todas sus unidades de salud. Este suministro forma parte de las “rutas de la salud”, un mecanismo implementado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para garantizar que cada clínica y hospital cuente con los medicamentos necesarios.

El programa no se limita al transporte de insumos, sino que organiza la distribución desde las comunidades e involucra a todo el personal médico y administrativo, quienes preparan y entregan paquetes que incluyen todos los medicamentos e insumos requeridos para 30 días de atención en cada unidad.

De acuerdo con el funcionario, durante años, algunos centros de salud utilizaban hasta 17 tratamientos distintos para una misma enfermedad, una práctica derivada de costumbres, procesos desordenados y catálogos abiertos, que generaba desigualdad en la atención. Hoy, la adquisición de medicamentos se realiza de forma centralizada, racional y uniforme bajo protocolos nacionales de atención médica y la evidencia científica más actual, dijo.

Cada kit de abasto mensual, explicó Svarch, contiene 147 medicamentos esenciales seleccionados según la evidencia científica y la experiencia clínica de la institución, incluyendo analgésicos, antibióticos y tratamientos para enfermedades crónicas y agudas.

El titular del IMSS-Bienestar, Alejandro
El titular del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, durante 'La Mañanera' de este martes. (Crédito: Gobierno de México)

La distribución abarca las 23 entidades donde opera IMSS-Bienestar, con especial atención a las comunidades más alejadas, garantizando que los insumos lleguen de manera oportuna y completa a todas las unidades médicas. Según Svarch, la estrategia sigue las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y promueve la coordinación entre instituciones públicas, asegurando un abasto equitativo, eliminando duplicidades y optimizando la atención en todo el país.

(Información en proceso)

Temas Relacionados

IMSS-BienestarAlejandro SvarchRutas de la SaludMedicinasMedicamentosLa Mañaneramexico-noticias

Más Noticias

La mañanera de hoy 23 de septiembre | En vivo

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La mañanera de hoy 23

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy martes 23 de septiembre: reacciones y sorpresas tras el reto del primer finalista

Descubre el minuto a minuto de lo que sucede este día en el reality show de Televisa

La Casa de los Famosos

Investigadores del IPN desarrollan estetoscopio digital, detecta daños en el corazón con 96% de precisión

Este estetoscopio fue realizado con IA y ayudará en el prediagnóstico de enfermedades cardiacas

Investigadores del IPN desarrollan estetoscopio

“Ahí están los Aguilar”: Sylvia Pasquel pide que dejen de molestar a su familia y se lancen contra Pepe y Ángela

La hija mayor de la fallecida actriz Silvia Pinal solicitó a la prensa y a los mexicanos que su dinastía ‘ya no sea noticia’

“Ahí están los Aguilar”: Sylvia

Diana Bracho sorprende con su regreso a las telenovelas pese a padecimiento que la obliga a someterse a una cirugía

A sus 80 años, la primera actriz se incorporó al melodrama ‘Hermanas, un amor compartido’, aunque bajo restricciones médicas

Diana Bracho sorprende con su
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Llegaban todos”: Tía de Ángela

“Llegaban todos”: Tía de Ángela Aguilar aclara sus supuestos vínculos con Don Neto, fundador del Cártel de Guadalajara

El Mayo Zambada sufre de demencia y busca morir en México, revela su abogado

Conversación en WhatsApp reveló que B King y Regio Clown fueron a ver a un “comandante” antes de ser asesinados

Revelan los últimos mensajes que envió el venezolano Tyron Paredes Gamboa antes de desaparecer en el Estado de México

Detienen a chofer que transportaba más de una tonelada de metanfetamina en BC: droga vale más de 300 millones de pesos

ENTRETENIMIENTO

Emiliano Aguilar explota en plena

Emiliano Aguilar explota en plena entrevista en vivo tras preguntas sobre su vida privada: “No le voy a decir nada”

“Boicoteaba las mejores canciones”: Ceriani asegura que Pepe Aguilar ha eclipsado el éxito de Ángela Aguilar

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy martes 23 de septiembre: reacciones y sorpresas tras el reto del primer finalista

“Ahí están los Aguilar”: Sylvia Pasquel pide que dejen de molestar a su familia y se lancen contra Pepe y Ángela

Diana Bracho sorprende con su regreso a las telenovelas pese a padecimiento que la obliga a someterse a una cirugía

DEPORTES

Quién es el ex boxeador

Quién es el ex boxeador miembro Salón de la Fama que Canelo Álvarez habría vetado de su pelea contra Crawford

Marco Antonio Barrera acepta que Crawford “le tapó la boca” al vencer a Canelo Álvarez

Julio César Chávez confirma que su hijo Junior regresará a boxear pese a su proceso legal

América confirmó que Dagoberto Espinoza sufrió una lesión de ligamento cruzado: ¿Cuánto tiempo estará sin jugar?

Ángel Camacho gana medalla de bronce en Mundial de Paranatación Singapur 2025