Metro CDMX y Metrobús hoy 23 de septiembre: Línea 1 del MB con afectaciones por manifestación

El STC Metro informó que activaron la marcha lenta en la Línea 3 y 5 debido a presencia de lluvia.
“Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 3 y 5. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.Toma previsiones”.
El Metrobús CDMX informó que debido a la presencia de manifestantes en inmediaciones de Ciudad Universitaria, el servicio de la Línea 1 se vio afectado, por lo que no opera el tramo de Ciudad Universitaria a Villa Olímpica.
Las unidades operan de Indios Verdes a Doctor Gálvez y de Corregidora a El Caminero.
Usuarios de la Línea B reportaron que fueron desalojados de un tren que se encontraba en la estación Deportivo Oceanía, por lo que reportaron retrasos en el servicio. Por medio de redes sociales, el STC informó que retiraron una unidad para su revisión.
“Buena tarde, se retira un tren para revisión en la Línea B, por lo que la marcha es lenta. En breve se normalizará la circulación de los trenes. Atiende las indicaciones del personal del sistema, permite el libre cierre de puertas así como descender del vagón antes de ingresar”, publicaron en redes.
Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El servicio del Metro capitalino se encuentra funcionando de manera habitual.