Metro CDMX y Metrobús hoy 23 de septiembre: Línea 1 del MB con afectaciones por manifestación

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Por Luz CoelloyMariana Campos

22:52 hsHoy

Activan marcha lenta en el Metro CDMX

El STC Metro informó que activaron la marcha lenta en la Línea 3 y 5 debido a presencia de lluvia.

“Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 3 y 5. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.Toma previsiones”.

21:59 hsHoy

Línea 1 del Metrobús con afectaciones por manifestaciones

El Metrobús CDMX informó que debido a la presencia de manifestantes en inmediaciones de Ciudad Universitaria, el servicio de la Línea 1 se vio afectado, por lo que no opera el tramo de Ciudad Universitaria a Villa Olímpica.

Las unidades operan de Indios Verdes a Doctor Gálvez y de Corregidora a El Caminero.

20:29 hsHoy

Retiran tren de la Línea B del Metro CDMX

Usuarios de la Línea B reportaron que fueron desalojados de un tren que se encontraba en la estación Deportivo Oceanía, por lo que reportaron retrasos en el servicio. Por medio de redes sociales, el STC informó que retiraron una unidad para su revisión.

“Buena tarde, se retira un tren para revisión en la Línea B, por lo que la marcha es lenta. En breve se normalizará la circulación de los trenes. Atiende las indicaciones del personal del sistema, permite el libre cierre de puertas así como descender del vagón antes de ingresar”, publicaron en redes.

13:10 hsHoy

Metro CDMX

Toma tus previsiones para que
13:09 hsHoy

Metro CDMX

13:05 hsHoy

Metro CDMX

13:07 hsHoy

Metro CDMX

El servicio del Metro capitalino se encuentra funcionando de manera habitual.

Línea 2 del Metro CDMX
Línea 2 del Metro CDMX será modernizada rumbo al Mundial 2026 (X/ @MetroCDMX)

Beca Rita Cetina 2025: para

Clara Brugada suspende comité para

Itatí Cantoral revela que productores

Alumnos de CCH Sur marchan

México cumple estándares internacionales en

Trump reunió a líderes árabes

Crisis en Aston Villa de

