Metro CDMX y Metrobús hoy 23 de septiembre: Línea 1 del MB con afectaciones por manifestación

El servicio del Metro capitalino se encuentra funcionando de manera habitual.

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México , sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“Buena tarde, se retira un tren para revisión en la Línea B, por lo que la marcha es lenta. En breve se normalizará la circulación de los trenes . Atiende las indicaciones del personal del sistema, permite el libre cierre de puertas así como descender del vagón antes de ingresar”, publicaron en redes.

Usuarios de la Línea B reportaron que fueron desalojados de un tren que se encontraba en la estación Deportivo Oceanía , por lo que reportaron retrasos en el servicio. Por medio de redes sociales, el STC informó que retiraron una unidad para su revisión.

Las unidades operan de Indios Verdes a Doctor Gálvez y de Corregidora a El Caminero.

El Metrobús CDMX informó que debido a la presencia de manifestantes en inmediaciones de Ciudad Universitaria, el servicio de la Línea 1 se vio afectado, por lo que no opera el tramo de Ciudad Universitaria a Villa Olímpica.

“Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 3 y 5. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.Toma previsiones”.

El STC Metro informó que activaron la marcha lenta en la Línea 3 y 5 debido a presencia de lluvia.

Últimas noticias

Beca Rita Cetina 2025: para qué estudiantes va dirigida y cuánto dinero reciben los beneficiarios El programa brinda 1,900 pesos bimestrales a cada padre de familia y 700 pesos adicionales por cada alumno extra que tengan inscritos

Clara Brugada suspende comité para víctimas de la explosión de un pipa en Iztapalapa La jefa de gobierno de la CDMX aclaró las funciones de este comité de solidaridad y las razones de la suspensión del servicio

Itatí Cantoral revela que productores no la querían contratar por convertirse en mamá: “Embarazada o recién parida” La actriz mexicana reveló que perdió oportunidades laborales por sus embarazos, pero también agradeció a quienes la apoyaron para seguir brillando en la pantalla mientras criaba a sus hijos

Alumnos de CCH Sur marchan en Rectoría de la UNAM para pedir justicia por compañero asesinado Un estudiante de 16 años fue atacado, la comunidad exige condiciones dignas