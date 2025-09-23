Cuáles son las propiedades curativas del té de apio

Té de apio, una bebida natural utilizada tradicionalmente por sus efectos digestivos, diuréticos y su contribución al bienestar general. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el interés en los remedios naturales cada vez más presente en la vida cotidiana, el té de apio se ha popularizado como una infusión frecuente en dietas y rutinas orientadas al bienestar. Esta bebida, preparada a partir de tallos y, en ocasiones, hojas de Apium graveolens —nombre científico del apio—, concentra una combinación de nutrientes y compuestos vegetales que han sido históricamente asociados a diversos beneficios para la salud.

Uno de los atributos más frecuentemente mencionados del té de apio es su capacidad para favorecer la eliminación de líquidos del organismo. Esto se debe principalmente al contenido natural de potasio y sodio en el apio, dos minerales vinculados con la regulación del equilibrio hídrico en el cuerpo. Quienes consumen esta infusión a menudo reportan una sensación de alivio ante la retención de líquidos y la hinchazón, atribuida a la ligera acción diurética que provoca el consumo regular del té.

La infusión también concentra antioxidantes como la vitamina C y diversos flavonoides, los cuales ayudan a contrarrestar los efectos de los radicales libres. Estos compuestos pueden desempeñar un papel en la protección de las células frente al estrés oxidativo, contribuyendo así al mantenimiento de una piel saludable y al apoyo de las funciones inmunológicas y celulares.

El té de apio concentra antioxidantes, minerales y compuestos vegetales que lo hacen interesante como complemento en una alimentación balanceada. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, existen quienes destacan el papel del té de apio en la mejora de la digestión. Al ser una fuente moderada de fibra soluble e insoluble, la infusión puede contribuir a estimular el tránsito intestinal, reducir episodios de estreñimiento y, en general, favorecer el funcionamiento adecuado del aparato digestivo. A esto se suma que su consumo adicional de líquidos también tiene un efecto positivo en el sistema gastrointestinal.

Otra de las propiedades a las que se atribuye relevancia es el potencial regulador de la presión arterial. El apio contiene ftálidas, compuestos vegetales que pueden ayudar a relajar los vasos sanguíneos, facilitando así el flujo sanguíneo y contribuyendo al control de la tensión arterial en personas con tendencia a la hipertensión. El equilibrio de minerales que aporta el té, combinado con estos fitonutrientes, refuerza este beneficio.

Dentro de las prácticas de desintoxicación, el té de apio suele recomendarse por su contribución en la eliminación de toxinas y por su apoyo a la función renal. Quienes siguen estrategias de depuración señalizan su efecto purificador, aunque es importante aclarar que ninguna infusión sustituye las funciones propias y naturales de los órganos encargados de la desintoxicación en el cuerpo humano.

Preparar el té de apio en casa permite aprovechar sus cualidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aporte de vitaminas del grupo B, calcio, magnesio y pequeñas cantidades de ácido fólico en el té de apio también resulta relevante para la salud en general, ya que estos micronutrientes intervienen en procesos energéticos, en el fortalecimiento óseo y en la regulación del sistema nervioso.

El té de apio se ha consolidado como una opción natural de fácil preparación y bajo costo. A pesar de sus posibles beneficios, el consumo de esta infusión debe formar parte de un estilo de vida saludable y no debe utilizarse como sustituto del tratamiento médico profesional.