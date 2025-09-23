México

Clara Brugada suspende comité para víctimas de la explosión de un pipa en Iztapalapa

La jefa de gobierno de la CDMX aclaró las funciones de este comité de solidaridad y las razones de la suspensión del servicio

Por Luz Coello

Suspenden comité de solidaridad para víctimas de explosión de una pipa (FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM)

Clara Brugada Molina, jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunció la suspensión del Comité de Solidaridad para apoyar a las víctimas de la explosión de una pipa de gas LP en el puente de La Concordia, en Iztapalapa. Este martes 23 de septiembre la mandataria aclaró en conferencia de prensa que esta actividad dejará de operar para la recaudación de víveres y donaciones.

Explicó que, luego de malos entendidos donde se acusó al gobierno de deslindarse de su responsabilidad con las familias de las víctimas mortales y heridos, optaron por esperar a que la empresa corresponda con los lesionados del accidente del 10 de septiembre.

“Pareciera que hay malos entendidos con el comité que anunciamos, malos entendidos porque ahora pareciera que lo que queremos es que se resuelva de manera privada, y no”, comentó la jefa de gobierno.

Clara Brugada suspende comité para víctimas de la explosión de un pipa en Iztapalapa (Cuartoscuro)

¿Por qué suspendieron el comité de solidaridad para víctimas de la explosión de una pipa en Iztapalapa?

De acuerdo con lo que explicó la mandataria, están a la espera que la empresa Silza se haga responsable de los daños provocados por el accidente. Insistió que sí hay un responsable de toda esta situación que afrontan decenas de familias afectadas por la explosión.

Por ello, el gobierno de la CDMX suspendió temporalmente el comité de solidaridad. Negó que las autoridades se deslinden de las víctimas mortales, que hasta el momento van 29 fallecidos.

“Quiero decir categóricamente que hay responsables en esta situación y que vamos a estar garantizando que los responsables, que la empresa cumpla con la reparación integral del daño. Por eso, el comité quedará para después de que la empresa cumpla con la garantía de que va a atender, que va a reparar los daños a las víctimas”, precisó.

Clara Brugada subrayó que el Gobierno de la Ciudad de México acompaña a las familias de las víctimas (Photo by Valentina ALPIDE / AFP)

Por último, la ex alcaldesa de Iztapalapa agregó: “Comenzaron a manejar que lo que queríamos era pedir dinero, que no queríamos resolver […] me extraña mucho que esto se haya malinterpretado”.

Clara Brugada subrayó que el Gobierno de la Ciudad de México acompaña a las familias de las víctimas y mantiene de forma permanente los apoyos solidarios, así como la asesoría jurídica necesaria. Reiteró el compromiso de su administración de informar con total responsabilidad sobre el desarrollo de los hechos y la situación de los afectados.

De acuerdo con el informe diario de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, la mayoría de los pacientes hospitalizados tras la explosión se encuentran en el Hospital General Rubén Leñero, el Hospital Regional Zaragoza ISSSTE y el Instituto Nacional de Rehabilitación. La dependencia precisó que 39 personas han sido dadas de alta y 29 han fallecido desde el accidente.

