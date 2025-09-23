Beca Rita Cetina 2025: para qué estudiantes va dirigida y cuánto dinero reciben los beneficiarios

La Beca Rita Cetina está disponible en las 32 entidades federativas de la República Mexicana y entrega a cada padre de familia un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos

La Beca Rita Cetina es un programa que comenzó a implementar el gobierno de México bajo el mandato de Claudia Sheinbaum desde principios de 2025 con el objetivo de seguir beneficiando a los estudiantes más vulnerables del país.

La iniciativa social está disponible en las 32 entidades federativas de la República Mexicana y entrega a cada padre de familia un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos, además, por cada alumno extra que tengan registrado, reciben 700 pesos adicionales por cada uno de ellos.

La finalidad del programa evitar la deserción escolar y contribuir a que los alumnos continúen y concluyan sus estudios de forma satisfactoria.

Cuándo abre convocatoria Beca Rita Cetina. Foto: Programas para el Bienestar

¿Para qué alumnos es la Beca Rita Cetina?

La Beca Rita Cetina va dirigida para todos los alumnos de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) que cursen en alguna escuela pública del país. Sin embargo, en su primera etapa se ha enfocado en ayudar solamente a estudiantes de secundaria, aunque en 2026, la iniciativa ampliará su cobertura a primaria y posteriormente a preescolar.

Cabe indicar que actualmente, la beca mantiene un periodo de registro abierto para que más alumnos de secundaria puedan incorporarse, este se realiza a través de la página www.becaritacetina.gob.mx y estará disponible hasta el 30 de septiembre.

Beca Rita Cetina continúa con su registro abierto

Antes de realizar el proceso de registro, se recomienda tener ya preparados los siguientes documentos:

De la madre, padre o tutor

Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada

Número de celular activo

Correo electrónico vigente

Identificación oficial (INE o pasaporte) | digitalizado

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses) | digitalizado

Del beneficiario

CURP del menor

Además, para poder registrarse a la beca, es indispensable que los aspirantes cuenten con su Llave MX, herramienta digital que servirá para agilizar los procesos de futuros trámites.

Pasos para crear la Llave MX

Entrar a la página www.llave.gob y dar clic Ingresa tu CURP, da clic en “No soy un robot” y luego en Continuar (Si tu CURP es correcta se llenarán automáticamente tus datos personales). Escribe tu Código Postal y selecciona la colonia. Da clic en Siguiente. Llenarlos datos del contacto, escribir el teléfono celular o correo electrónico y dar clic en Siguiente. Por último, se deberá crear una contraseña (se recomienda guardarla y anotarla en un lugar seguro). Leer y seleccionar la casilla de Aviso de Privacidad, llenar el Captcha y dar clic en finalizar.

Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, informó paso a paso para formar parte de este programa social. (Crédito: X/@Julio_LeonT)

Finalmente, los padres de familia o tutores tendrán que corroborar que la CURP de sus hijos se encuentre certificada. Cuando la descarguen, esta deberá aparecer la leyenda: “CURP certificada: verificada con el Registro Civil”. Si esta frase no aparece, tu documento no está certificado y deberás corregirlo antes de iniciar tu trámite de beca.