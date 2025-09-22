Tecladista de Oasis queda fascinado con la ‘merch’ pirata de su banda en CDMX: “Creatividad desbordante”

Christian Madden elogia la creatividad de los vendedores de mercancía no oficial en conciertos de Oasis en Ciudad de México (@liveshowsmerch)

El paso de Oasis por la Ciudad de México dejó una impresión imborrable en Christian Madden, quien no solo destacó la energía del público, sino que dedicó especial atención a la creatividad de los vendedores de mercancía no oficial que rodean los conciertos en el país.

El tecladista británico, que acompaña a Liam Gallagher desde 2017 y participa en la gira “Oasis Live’25”, compartió en su blog personal Madden’s back home una crónica detallada de su experiencia en México, subrayando la singularidad de la “aldea de contrabando” que encontró a las afueras del Estadio GNP Seguros.

En su relato, Madden describió cómo la gira concluyó en México con una intensidad que superó sus expectativas. “La gira terminó en un crescendo excepcional en México, siempre lo sospeché, es un país densamente poblado, lleno de gente amable, apasionada y orgullosa, así que estaba seguro de que el público lo daría todo”, escribió el músico, resaltando la calidez y entrega de los asistentes durante los conciertos que marcaron el cierre de la etapa norteamericana de la banda.

El tecladista británico destaca la energía del público mexicano y la singularidad de la 'aldea de contrabando' fuera del Estadio GNP Seguros (Christian Madden)

Uno de los aspectos que más llamó la atención de Madden fue la abundancia y variedad de productos no oficiales que se ofrecían en los alrededores del estadio. Aunque algunos de sus compañeros ya le habían contado anécdotas sobre la venta de recuerdos apócrifos en México, la experiencia directa resultó mucho más impactante.

El tecladista relató que los comerciantes exhibían una despreocupación absoluta por los derechos de autor, produciendo en masa artículos con el nombre y la imagen de Oasis sin ningún tipo de permiso. “Uno de mis atractivos favoritos eran los puestos de mercancía ilegal, atendidos por comerciantes cuyo flagrante desprecio por los derechos de autor, sólo es comparable a su creatividad desbordante”, relató Madden en su blog.

El músico recordó historias compartidas por otros miembros de la banda, como la ocasión en que ‘Bonehead’ observó la venta de balas de Oasis o cuando Noel Gallagher adquirió una camiseta con su propio rostro maquillado al estilo de Ziggy Stardust de David Bowie, acompañada de la palabra “Sexy” escrita debajo.

La lluvia no impidió que Madden adquiriera camisetas únicas de Oasis fusionadas con personajes como Snoopy y Woodstock (Christian Madden)

Madden también relató que la lluvia limitó su recorrido entre los puestos, pero aun así logró adquirir varias camisetas, entre ellas una que fusiona a Oasis con los personajes de Snoopy y Woodstock.

“Aunque mi viaje a la aldea de contrabando se vio interrumpido por la lluvia torrencial, logré conseguir estas excelentes camisetas que fusionan a Oasis y Snoopy, sí, es cierto, se hicieron sin el permiso de Oasis ni de Snoopy”, detalló el tecladista.

La oferta de productos no oficiales no se limitaba a camisetas. Madden describió la presencia de crossovers con Los Simpsons, Los Muppets, encendedores, botellas de agua, cuadernos, tazas, sudaderas y hasta bolsas, todos ellos imitaciones de calidad variable.

“Había crossovers de Los Simpsons, de Los Muppets, encendedores, botellas de agua, cuadernos, tazas, sudaderas y hasta bolsas, todo cutre, todo imitaciones. Incluso hicieron todo lo de Adidas, todo bastante bien, en otra parte del mundo esta insolencia se habría acallado, pero ¿ahí?, hay que dejar las cosas en manos de ellos, son geniales”, escribió Madden, reconociendo la inventiva y el desparpajo de los vendedores mexicanos.

La fascinación por la mercancía no oficial no fue exclusiva de Madden. Anaïs Gallagher, hija de Noel Gallagher, también fue vista por fanáticos mientras adquiría recuerdos en los puestos el viernes 12 de septiembre, sumándose así a la experiencia que vivieron varios miembros del entorno de la banda durante su estancia en la capital mexicana.

Anaïs Gallagher, hija de Noel Gallagher, también participó en la compra de recuerdos en los puestos de mercancía no oficial (Captura: X)

En cuanto a los conciertos, Madden destacó que la segunda noche en el Estadio GNP Seguros, el sábado 13 de septiembre, superó incluso a la primera en cuanto a intensidad y respuesta del público.

“Creo que la segunda noche fue un poco mejor que la primera, nosotros también estuvimos mejor la segunda que la primera, el público saltó con tanta ferocidad que todo el escenario se estremeció, los focos se tambaleaban de un lado a otro confusamente, (...) fue el final perfecto para una semana increíble en la que escalé pirámides, comí grillos y gusanos y aprendí sobre la cultura y la historia con guías brillantes”, concluyó el tecladista en su blog.