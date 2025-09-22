México

¿Qué tan bueno es el jugo de naranja para la salud?

Esta bebida es parte del desayuno, pero puede contribuir a ganar cierto bienestar

Por Mariana L. Martínez

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo regular de naranja se asocia a una serie de beneficios para la salud que van mucho más allá de su aporte en vitamina C. Esta fruta, una de las más consumidas a nivel mundial, destaca por su capacidad para mejorar la función digestiva, fortalecer el sistema inmunológico y contribuir a la prevención de enfermedades cardiovasculares.

La composición nutricional de la naranja incluye una alta concentración de vitamina C, así como vitamina A, fibra y potasio. Estos componentes la convierten en un alimento que favorece la digestión gracias a su contenido en fibras como la pectina, la celulosa y la hemicelulosa. Estas sustancias incrementan el volumen de las heces y aceleran el tránsito intestinal, lo que ayuda a combatir el estreñimiento y mejora el funcionamiento general del intestino.

En el ámbito cardiovascular, las fibras presentes en la naranja contribuyen a la reducción del colesterol LDL y los triglicéridos, factores que inciden en la formación de placas de grasa en las arterias. Esta acción, sumada a la disminución en la absorción de grasas, ayuda a reducir el riesgo de infartos, insuficiencia cardíaca y accidentes cerebrovasculares. Además, el elevado contenido de potasio favorece la relajación de los vasos sanguíneos, facilitando la circulación sanguínea y promoviendo la disminución de la presión arterial.

El sistema inmunológico también se ve beneficiado por el consumo de naranja. Su riqueza en vitaminas A, B y C, junto con el ácido fólico, estimula la producción de glóbulos blancos, células esenciales para la defensa del organismo frente a infecciones. Por otra parte, la presencia de betacaroteno y antioxidantes en la fruta ayuda a retardar el envejecimiento cutáneo. La vitamina C estimula la producción de colágeno, lo que contribuye a reducir la flacidez y la aparición de arrugas y líneas de expresión.

El jugo de naranja ofrece varios beneficios para la salud gracias a su contenido de nutrientes. Entre los principales se encuentran:

  • Aporte de vitamina C: Refuerza el sistema inmunológico y contribuye a la formación de colágeno.
  • Antioxidantes: Contiene compuestos que ayudan a proteger las células frente al daño oxidativo.
  • Hidratación: Su alto contenido de agua favorece la hidratación del organismo.
  • Potasio: Ayuda en el funcionamiento adecuado de músculos y nervios, además de regular la presión arterial.
  • Ácido fólico: Colabora en la formación de glóbulos rojos y prevención de ciertos defectos en el embarazo.
  • Favorece la digestión: La fibra presente en el jugo natural puede ayudar al tránsito intestinal si se consume con pulpa.

