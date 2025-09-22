Delfina Gómez presume logros en Segundo Informe en Edomex: combate a la corrupción y austeridad elevan ingresos récord

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz Foto: Fb: Delfina Gómez Álvarez

Desde el Estado de México, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez rindió su Segundo Informe de Gobierno, en el que expuso los avances y resultados obtenidos en áreas como seguridad, salud, infraestructura y otros rubros durante su administración en los 125 municipios de la entidad.

El 22 de septiembre, la mandataria acudió al Congreso local para entregar su segundo informe, más tarde expuso públicamente los principales logros tras asumir la gestión en 2023. Al cumplir dos años en la gubernatura, la mexiquense expuso la importancia de la transparencia, el bienestar social y la cercanía en seguimiento a su administración.

Como parte de su intervención, la gobernadora agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en razón del apoyo brindado a los habitantes de la entidad, especialmente a las comunidades en situación vulnerable.

Además, resaltó el acceso público y la disponibilidad del informe a través de las plataformas oficiales del gobierno, en su compromiso con la transparencia fiscal.

2do Informe de Gobierno en Edomex: Resultados

La gobernadora del Estado de México señaló que su administración priorizó el trabajo en territorio y la atención directa a la población desde el inicio de su mandato. Explicó que este enfoque permitió atender y dar seguimiento a más de 39 mil solicitudes y demandas ciudadanas, lo que benefició a más 150 mil personas.

De igual forma, subrayó que su administración ha gestionado más de 430 mil trámites en la actualidad, por lo que se ha avanzado en la digitalización de estos procesos a través de la aplicación Llave Edomex, herramienta que ya utilizan más de 300 mil personas.

La Gobernadora del Estado de México Delfina Gómez Álvarez. Una política de austeridad y una dirección eficaz de recursos fortalecen la economía del Edomex. Fitch Ratings destaca la estructura económica fuerte y diversificada del Estado de México. |Cortesía Gobierno del Estado de México

En atención al combate a la corrupción, el abuso de poder y el tráfico de influencias, la mexiquense informó que se han realizado más de 21 mil acciones de control y auditoría dirigidas a servidores públicos.

Destacó que, dichas medidas han permitido un uso eficiente y austero de los recursos, sin crear nuevos impuestos ni aumentar tasas. También celebró que los ingresos estatales alcanzaron una cifra récord de 354 mil millones de pesos, lo que representa un incremento de 22 mil millones respecto al año anterior.

Gómez Álvarez enfatizó que el Estado de México se ubica en el primer puesto nacional en fiscalización ante el SAT, así como en el indicador por generación de empleos formales, con 191 mil nuevos puestos de trabajo. También atribuyó que la entidad ocupa la segunda posición en recepción de inversión extranjera, con un monto superior a 2 mil 640 millones de dólares.

De igual forma, refirió que el pasado 19 de diciembre, el Poder Legislativo aprobó por unanimidad el Presupuesto de Egresos 2025, con un monto superior a 388 mil millones de pesos, así como un paquete fiscal con enfoque humanista.

Tal presupuesto contempla un incremento histórico del 44%, es decir, 18 mil 690 millones de pesos adicionales destinados a políticas sociales, inclusión y reducción de la desigualdad.

Asimismo, la gobernadora del Estado de México informó que ha presentado cerca de 102 iniciativas, de las cuales el 90% han sido aprobadas. Entre los temas abordados se encuentran el acceso a la salud, la protección de grupos vulnerables, transparencia, presupuesto y el bienestar de los animales.