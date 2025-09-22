El romero es una planta a la que se le atribuyen propiedades medicinales desde tiempos milenarios. (Imagen Ilustrativa Infobae).

El romero es una planta aromática nativa de la región mediterránea que se utiliza comúnmente como condimento en la cocina, por su intenso aroma y sabor.

Además, el romero tiene aplicaciones en la medicina tradicional y la cosmética debido a sus propiedades antioxidantes y antimicrobianas.

Sus hojas son pequeñas, lineales y de color verde oscuro y con ellas es posible elaborar una infusión que permite obtener todas sus maravillosas propiedades y la cual es una de las mejores formas de usarlo como remedio curativo.

Es por eso que aquí te contamos cuáles son los usos medicinales del té de romero así como una receta sencilla para elaborarlo.

El té de romero es ideal para la relajación y bienestar - (Imagen Ilustrativa Infobae).

Cuáles son las propiedades curativas del té de romero

Como mencionamos, el té de romero se asocia con diversas propiedades que han sido aprovechadas en la medicina tradicional y entre los beneficios atribuidos destacan los siguientes:

Efecto antioxidante: contiene compuestos como ácido rosmarínico y carnosol, que ayudan a combatir el daño causado por los radicales libres.

Propiedades antiinflamatorias: su consumo puede contribuir a aliviar molestias relacionadas con procesos inflamatorios leves.

Mejora de la digestión: se utiliza para aliviar la indigestión, los gases y otros trastornos digestivos menores.

Estímulo de la circulación: algunos estudios sugieren que puede favorecer la circulación sanguínea.

Alivio del dolor: tradicionalmente se emplea para aliviar dolores de cabeza tensionales y musculares leves.

Apoyo al sistema inmunológico: los antioxidantes y otros compuestos del romero pueden colaborar en el fortalecimiento de las defensas.

Su consumo puede ayudar a combatir problemas digestivos leves.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar y consumir té de romero para obtener sus beneficios

Para preparar té de romero y aprovechar sus posibles beneficios, sigue estos pasos:

Ingredientes

1 a 2 cucharaditas de hojas de romero secas o un par de ramitas frescas

1 taza de agua

Preparación

Calienta el agua hasta que alcance el punto de ebullición. Coloca las hojas o ramitas de romero en una taza. Vierte el agua caliente sobre el romero. Tapa la taza y deja reposar entre 5 y 10 minutos. Cuela la infusión para retirar las hojas. Consume el té tibio. Puedes endulzarlo con miel o añadir unas gotas de limón si lo deseas.

Se recomienda tomar entre una y dos tazas al día para obtener sus beneficios.

(Imagen Ilustrativa Infobae).

Es importante mencionar que el té de romero no reemplaza tratamientos médicos ni diagnósticos profesionales. Si tienes alguna condición de salud, consulta a un especialista antes de incorporar esta infusión a tu rutina.

Además, el uso de té de romero debe hacerse con moderación, ya que dosis excesivas pueden provocar efectos adversos. Embarazadas y mujeres en lactancia deben evitar su consumo.