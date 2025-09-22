México

Cuáles son las propiedades curativas del té de romero

Esta infusión brinda importantes beneficios a la salud

Por Abigail Gómez

Guardar
El romero es una planta
El romero es una planta a la que se le atribuyen propiedades medicinales desde tiempos milenarios. (Imagen Ilustrativa Infobae).

El romero es una planta aromática nativa de la región mediterránea que se utiliza comúnmente como condimento en la cocina, por su intenso aroma y sabor.

Además, el romero tiene aplicaciones en la medicina tradicional y la cosmética debido a sus propiedades antioxidantes y antimicrobianas.

Sus hojas son pequeñas, lineales y de color verde oscuro y con ellas es posible elaborar una infusión que permite obtener todas sus maravillosas propiedades y la cual es una de las mejores formas de usarlo como remedio curativo.

Es por eso que aquí te contamos cuáles son los usos medicinales del té de romero así como una receta sencilla para elaborarlo.

El té de romero es
El té de romero es ideal para la relajación y bienestar - (Imagen Ilustrativa Infobae).

Cuáles son las propiedades curativas del té de romero

Como mencionamos, el té de romero se asocia con diversas propiedades que han sido aprovechadas en la medicina tradicional y entre los beneficios atribuidos destacan los siguientes:

  • Efecto antioxidante: contiene compuestos como ácido rosmarínico y carnosol, que ayudan a combatir el daño causado por los radicales libres.
  • Propiedades antiinflamatorias: su consumo puede contribuir a aliviar molestias relacionadas con procesos inflamatorios leves.
  • Mejora de la digestión: se utiliza para aliviar la indigestión, los gases y otros trastornos digestivos menores.
  • Estímulo de la circulación: algunos estudios sugieren que puede favorecer la circulación sanguínea.
  • Alivio del dolor: tradicionalmente se emplea para aliviar dolores de cabeza tensionales y musculares leves.
  • Apoyo al sistema inmunológico: los antioxidantes y otros compuestos del romero pueden colaborar en el fortalecimiento de las defensas.
Su consumo puede ayudar a
Su consumo puede ayudar a combatir problemas digestivos leves.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar y consumir té de romero para obtener sus beneficios

Para preparar té de romero y aprovechar sus posibles beneficios, sigue estos pasos:

Ingredientes

  • 1 a 2 cucharaditas de hojas de romero secas o un par de ramitas frescas
  • 1 taza de agua

Preparación

  1. Calienta el agua hasta que alcance el punto de ebullición.
  2. Coloca las hojas o ramitas de romero en una taza.
  3. Vierte el agua caliente sobre el romero.
  4. Tapa la taza y deja reposar entre 5 y 10 minutos.
  5. Cuela la infusión para retirar las hojas.
  6. Consume el té tibio. Puedes endulzarlo con miel o añadir unas gotas de limón si lo deseas.

Se recomienda tomar entre una y dos tazas al día para obtener sus beneficios.

(Imagen Ilustrativa Infobae).
(Imagen Ilustrativa Infobae).

Es importante mencionar que el té de romero no reemplaza tratamientos médicos ni diagnósticos profesionales. Si tienes alguna condición de salud, consulta a un especialista antes de incorporar esta infusión a tu rutina.

Además, el uso de té de romero debe hacerse con moderación, ya que dosis excesivas pueden provocar efectos adversos. Embarazadas y mujeres en lactancia deben evitar su consumo.

Temas Relacionados

té de romeropropiedades curativasmexico-noticias

Más Noticias

Ganador de La Casa de los Famosos México queda revelado: escultor destapa que Televisa le pidió estatua “tamaño real”

El escultor compartió en TikTok cómo fue el encargo de la producción Televisa Endemol y dejó pistas que han puesto a todos a hablar sobre el próximo ganador del reality show

Ganador de La Casa de

América confirmó que Dagoberto Espinoza sufrió una lesión de ligamento cruzado: ¿Cuánto tiempo estará sin jugar?

El futbolista de 21 años salió en camilla durante el partido contra Monterrey en el Estadio BBVA

América confirmó que Dagoberto Espinoza

Persona se arroja a zona de vías en Línea 3 del Metro de CDMX; suspenden servicio temporalmente

Los hechos ocurrieron la tarde de este lunes 22 de septiembre en la estación Copilco, de la ruta que va de Universidad a Indios Verdes

Persona se arroja a zona

Fallece adolescente de 14 años por presunta negligencia de cirugía estética en Durango

La menor de edad ingresó al hospital por problemas de índole respiratoria

Fallece adolescente de 14 años

Metro CDMX y Metrobús hoy 22 de septiembre: Línea 3 reanuda servicio tras rescatar a una persona que cayó a las vías

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque armado deja a mujer

Ataque armado deja a mujer gravemente herida en Culiacán

Detienen a “El Chícharo”, presunto líder de facción de La Unión Tepito, durante operativo en CDMX y Edomex

Reportan enfrentamiento armado en Teocaltiche, Jalisco, habría al menos cuatro muertos

Ataque armado en Guanajuato deja siete muertos, es diputa entre dos grupos asegura secretario de Gobierno

Aseguran 16 áreas donde eran almacenados más de cuatro mil litros de químicos para la creación de drogas en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Ganador de La Casa de

Ganador de La Casa de los Famosos México queda revelado: escultor destapa que Televisa le pidió estatua “tamaño real”

Marcela Reyes, exesposa de B King, DJ colombiano encontrado sin vida, denuncia amenazas de muerte

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 22 de septiembre: no hay prueba del líder este lunes

Pati Chapoy se suma a críticas al gobierno de Brugada por pedir donativos a víctimas de Iztapalapa pero pagar 22 MDP a Residente

La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 22 de septiembre: boleto dorado revela quién es el primer finalista

DEPORTES

América confirmó que Dagoberto Espinoza

América confirmó que Dagoberto Espinoza sufrió una lesión de ligamento cruzado: ¿Cuánto tiempo estará sin jugar?

Ángel Camacho gana medalla de bronce en Mundial de Paranatación Singapur 2025

¡Su primera goleada en Chipre! Memo Ochoa pone en duda su llamado a la Selección Mexicana en su debut con el AEL Limassol

Europeos mandan en la tabla de goleo de la Liga MX

¿Habrá revancha? Este sería el próximo rival de Canelo Álvarez luego de perder sus títulos contra Terence Crawford