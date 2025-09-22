México

Ataque armado en Guanajuato deja siete muertos, es diputa entre dos grupos asegura secretario de Gobierno

La agresión fue realizada en Valle de Santiago en la comunidad Las Jícamas

Por Luis Contreras

Una persona resultó herida (Cuartoscuro/llustrativa)
En Guanajuato fueron asesinadas siete personas durante un ataque armado en Valle de Santiago, sitio en el que también resultó herido un hombre. Lo anterior es consecuencia de la pugna entre grupos criminales, según destaca el secretario de Gobierno.

Fue en la comunidad de Las Jícamas, sobre la calle 16 de septiembre, que sujetos accionaron sus armas en el sitio, lo que provocó la movilización de agentes de seguridad. El reporte al número de emergencias fue recibido minutos antes de las 7:00 de la noche.

Cuando los elementos de seguridad llegaron al sitio encontraron diversos cuerpos y cartuchos percutidos en el sitio. Hasta el momento no han sido revelados los nombres de las víctimas, mientras que las averiguaciones están a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Una disputa entre dos grupos

El funcionario fue cuestionando sobre
Por su parte, cuando el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, fue cuestionado sobre lo ocurrido en Las Jícamas, el funcionario aseguró que se trata de una pugna entre grupos delictivos, aunque evitó referenciarlos de manera directa.

“Es un disputa que se está dando entre dos grupos, estamos trabajando reforzando la zona, aquí lo importante es seguir haciendo detenciones”, es parte de lo registrado en redes sociales por el medio local Informativo Ágora.

Cuando se le preguntó a Jiménez Lona sobre el nombre de las organizaciones criminales que estarían detrás de los hechos de violencia, el funcionario comentó: “El grupo local y el grupo del estado vecino”.

Uno de los grupos locales en Guanajuato es el Cártel de Santa Rosa de Lima y la entidad limita con Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán y Querétaro.

Violencia en Guanajuato

Foto: FGE Guanajuato
Apenas el pasado 29 de agosto cuatro sujetos fueron arrestados y vinculados a proceso por su presunta relación con el ataque armado del 17 de agosto en San Miguel de Allende, donde murieron tres personas y otras 17 quedaron heridas.

En el lugar era realizada una celebración a la Virgen de San Juan de los Lagos. Tras dicho ataque, el alcalde de San Miguel Allende, Mauricio Trejo Pureco, aseguró que el objetivo del mismo eran tres personas que cuentan con antecedentes penales: José Luis, alias El Chato, Emmanuel El Mane y Óscar, El Junior.

Por su parte, a mediados de septiembre la Fiscalía de Guanajuato confirmó el hallazgo de 17 cuerpos (13 de los cuales ya fueron identificados) en una fosa clandestina ubicada en la comunidad Hacienda de Guadalupe.

