Detienen y procesan a cuatro hombres por el ataque armado en fiesta patronal de San Miguel Allende, Guanajuato

(Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Guanajuato)

Cuatro hombres fueron detenidos y vinculados a proceso por su presunta participación en el ataque armado ocurrido el pasado 17 de agosto en una fiesta patronal en el municipio de San Miguel Allende, Guanajuato.

La captura de los sujetos se efectuó por parte de agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y fue confirmado tanto por el alcalde de San Miguel Allende, Mauricio Trejo Pureco, como del secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona.

El Ministerio Público local detalló que entre los detenidos se encuentra Víctor Aarón “N”, alias “El Panadero”, quien fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa. El juez le impuso como medida cautelar prisión preventiva.

En tanto, los tres detenidos restantes se encuentran bajo proceso federal, por lo que al finalizarlo, la Fiscalía Estatal cumplimentará órdenes de aprehensión en su contra por su probable participación en el ataque armado.

Foto: FGE Guanajuato

Cabe recordar que la noche del 17 de agosto se realizó una fiesta en honor a la Virgen de San Juan de los Lagos en la colonia Infonavit Malanquin, en la que un grupo armado irrumpió el festejo y abrió fuego contra los asistentes.

En el sitio se encontraban decenas de personas que celebraban, lo que dejó como saldo 17 personas heridas y tres fallecidas.

Luego de los hechos, el alcalde de San Miguel Allende, Mauricio Trejo Pureco, informó en conferencia de prensa que el ataque estaba dirigido a tres personas identificadas como José Luis “El Chato”, Emmanuel “El Mane” y Óscar “El Junior”, quienes contaban con antecedentes penales graves.

De acuerdo con el edil, dos de los sujetos fallecieron y uno resultó herido, sin embargo, al salir del hospital fue detenido.

Imagen ilustrativa. EFE/ Luis Ramírez

Este viernes, el alcalde informó en sus redes sociales la detención de los cuatro presuntos responsables del ataque armado y reafirmó su compromiso con los habitantes del municipio para la procuración de la justicia.

“Hace quince días se suscitaron hechos lamentables que nos lastimaron como sociedad y que lastimaron a muchas familias de nuestros hermanos de Infonavit Malanquin (…) Los presuntos responsables del tiroteo están detenidos y puestos a disposición de las autoridades", detalló.

Trejo también agradeció a las autoridades por su apoyo para lograr la detención de los cuatro presuntos responsables y reiteró que seguirán trabajando para mantener la seguridad en el municipio.

“Mi compromiso para seguirle haciendo frente a la inseguridad y hacer todo lo posible para que haya justicia en San Miguel Allende, seguiremos todos los días dando nuestro mayor esfuerzo para seguir manteniendo a San Miguel de Allende como una ciudad con calidad de vida”, aseguró.

En Guanajuato se han registrado en lo que va del año diversos ataques durante festividades religiosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No se trata del primer ataque registrado en la entidad, ya que el 17 de junio ocurrió uno en Aldama; el 25 del mismo mes en Irapuato que dejó 11 muertos y 20 heridos; en San Bartolo siete jóvenes fueron asesinados el 19 de mayo y el 14 de abril ocurrió una agresión a tiros en Salamanca que dejó cuatro personas muertas.

Estos hechos ocurren en medio de la disputa que mantienen el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Santa Rosa de Lima.